Предисловие

Совсем недавно был куплен процессор Athlon 200GE со встроенной графикой Radeon Vega 3, мне было интересно, как там у AMD сейчас дела с драйверами, пошли на исправление, или всё ещё выпускают хлам кривой, ну и конечно хотелось проверить басни о том, что AMD якобы лучше всего подходит к линуксам...

Но в итоге я столкнулся со множеством проблем, начиная с того, что дискретная видеокарта перестала как-либо определяться даже в BIOS, и заканчивая танцами с бубном над драйверами графики AMD в Linux, ведь эта контора не удосужилась выпустить адекватные установочные пакеты драйверов.

Почему видеокарты AMD Radeon это худший выбор для Linux

Впрочем, появились у меня некоторые идеи, но вернёмся к ветке с установкой драйвера в Windows:

-

Windows

В среде Windows не возникло проблем с установкой драйверов, да и было бы удивительно, если бы проблемы были, это вам не Linux:

Вот и контрольная панель, выглядит скудно, но это лишь потому, что используется заблокированный Athlon 200GE с Vega 3:

Но прежде чем лезть в настройки - проверяю диспетчер задач, и да, прожорливость AMD драйверов никуда не делась, почти пол гигабайта выделенной оперативной памяти, и порядка 150-160 МБ видеопамяти, хотя если честно, раньше драйверы "красного лагеря" жрали гораздо больше памяти с видеокартами R9 - RX:

Впрочем, с дискретными видеокартами было гораздо больше разделов в панели управления, так что всего пол гигабайта выделенной ОЗУ можно оправдать отсутствием каких-либо настроек, ведь раньше драйверы могли гигабайтами выжирать память с дискретными видеокартами:

Так или иначе, Vega 3 работает, правда Vulkan API подозрительно старой версии 1.3.260, должна быть минимум 1.3.280... Ах, да, совсем забыл, AMD ведь кинула обладателей видеокарт старее RX 5000 с драйвером Vulkan API, да и OpenCL всё такой же старой версии 1.2...

Так что довольствуемся старыми версиями API, увы, это вам не NVIDIA, что активно поддерживает даже GeForce 900 серии, и даже OpenCL 3.0 уже давно добавили драйверами, пока AMD то и делает что кидает своих пользователей то там, то тут:

С тестами GPU Caps Viewer ситуация интересная, где-то Vega показывает нормальную картинку, а где-то видны чёрные полосы сверху окна, я хотел проверить на видеокарте NVIDIA этот момент, но проблема в том, что видеокарта не определяется даже на стадии BIOS:

-

Проблема Athlon 200GE

Я много танцевал с бубном вокруг настроек биоса, даже проверил возможности разгона, но разгонялись только ядра процессора множителем, увы:

Но сколько бы я не танцевал с бубном - дискретная GeForce GTX 1070 не хотела определяться, даже сбрасывал параметры BIOS, на всякий случай, вдруг с профилем от 2700X что-то притянулось неправильно... Но единственное чего достиг - это писк системной платы говорящий об отсутствии видеокарты, это когда принудительно отключал встроенный ГП в процессоре, так что вынесенная кнопка сброса CMOS на переднюю панель очень выручала:

Но знаете что потом выяснилось? Правильно, я далеко не первый с такой проблемой, когда вместе с Athlon 200GE не стартует дискретная видеокарта, причём этой проблеме подвержены были практически все системные платы, Asus, Gigabyte, ASRock, MSI, ну короче все основные производители системных плат точно сталкивались с проблемой, но какие-то производители исправили проблему, а какие-то нет, и в моей системной плате эта проблема явно не исправлена:

И это явно косяк AMD, что в итоге был переложен на плечи производителей системных плат, иначе не объяснить тот факт, что проблема существует до сих пор, а раньше она встречалась практически во всех системных платах.

Особо важно заметить, что проблемным оказывается именно x16 слот видеокарты, что имеет разводку прямо от процессора, другие слоты разведённые от чипсета, как правило, у людей работают нормально, а значит и мне нужно это проверить! Хоть у меня и нет второго слота для видеокарты, но есть дополнительные PCI-e x1 слоты разведённые от чипсета системной платы, что мне стоит переключить райзер дискретной видеокарты в x1 слот?

На самом деле кое-что мешает, и это не SSD, а сам слот, у моей системной платы закрытые слоты PCI-e x1, а значит вставить в них ничего не выйдет, по крайней мере без доработки...

Нашёл старое фото без шлейфа, в нижний слот точно не выйдет подключить, радиатор чипсета будет мешать без вариантов, а вот верхний слот выглядит интересно:

Эх, знал бы что у AMD бывают такие проблемы с PCI-e x16 слотом, то купил бы ещё и маленький райзер для x1 слотов...

В общем разбираем компьютер, извлекаем видеокарту, ибо она будет мешать:

Оцениваю ситуацию, и вижу, что всё выйдет как мне нужно:

Начинаю резать PCI-e x1 гнездо:

Райзер нужно закрепить в гнезде, но креплений никаких нет, потому импровизирую при помощи многожильного, весьма прочного провода, не забываю про изоляцию обрезанных концов, мне не нужны сюрпризы со временем:

Может показаться что теперь PCI-e штекер давит на SSD, но это не так, там есть свободный зазор, да и охлаждению это никак не помешало, возможно даже улучшило судя по температурам уже в собранном виде, но это я уже забегаю вперёд:

Ну что же, осталось собрать и проверить:

Подключаю HDMI к видеокарте GTX 1070, и она работает, ну наконец!

Но стоило принудительно включить Vega 3 в процессоре, как монитор подключенный к GTX 1070 перестал работать, неприятно однако, но нужно проверить в операционной системе:

Подключаю монитор к Vega 3, и да, диспетчер устройств видит GeForce GTX 1070, хотя GPU-Z не видит, ведь она без монитора:

Переключаю монитор на GTX 1070, и всё отлично работает, правда дискретная видеокарта в PCI-e x1 режиме, но на самом деле пропускная способность шины далеко не всегда влияет на производительность, так что не вижу проблем пока что:

С датчиками у Radeon, как всегда, всё скудно и печально:

Собственно вот и разница между AMD и NVIDIA, у Radeon Vega 3 (2018 год выхода) поддержка OpenCL на уровне версии 1.2, а Vulkan 1.3.260, тем временем GeForce GTX 1070 (2016 год выхода) поддерживает OpenCL 3.0 и Vulkan 1.3.280, и это ещё не самые последние драйверы NVIDIA установлены, можно и более новые установить, там наверняка ещё выше будет версия Vulkan API:

Эх, а ещё некоторые рассказывают сказки про "потенциал" у видеокарт AMD... Какой к чёрту потенциал, когда NVIDIA до сих пор поддерживает видеокарты 2014 года выпуска (GeForce 900 серии и выше) наращивая функционал, а AMD уже бросила видеокарты архитектуры Vega, только появившиеся на свет в 2017 году...

Собственно, почему я должен хорошо отзываться про "красную компанию", если они настолько дерзко плюют в лицо пользователям видеокарт Radeon? Вот и я не знаю почему.

Ради интереса запустил первый Vulkan тест, он на обе видеокарты ругался что не поддерживается расширение VK_NV_mesh_shader, однако GeForce GTX 1070 нарисовала бублик, а Radeon Vega 3 не смогла ничего нарисовать, увы:

Ради интереса достал DisplayPort кабель, подключил сразу обе видеокарты, и загрузил линукс:

Увы, но линукс не осилил когда подключено два монитора к двум разным видеокартам, и это притом, что видеокарта явно видна линуксу:

Даже диспетчер задач показывает GTX 1070, что она работает и с ней всё нормально:

Даже могу использовать видеокарту для нейронных сетей и других CUDA приложений, спасибо NVIDIA за нормальные драйверы, продолжающие работать даже в таких неблагоприятных условиях, на графике кстати видно влияние шины PCI-E, ведь нужно загружать XL модели размером по 6 гигабайт в память видеокарты, и происходит это явно медленнее, чем было с 2700X, но работает в полную скорость когда всё загружено:

Хотя в случае Blender всё работает весьма странно, ведь за OpenGL / Vulkan и прочие API отвечает llvmpipe драйвер, ибо Mesa не подружилась с графикой AMD в давно установленном линуксе, а рисовать процессором очень медленное занятие, настолько, что GTX 1070 с "трассировками лучей" сидящая "на фоне" рендерит гораздо быстрее, чем llvmpipe рисует интерфейс программы, а Radeon выводит уже готовое изображение на монитор...

Это как установить двигатель от тягача (GTX 1070) в велосипед (Linux), вроде и мощно, но едет не быстрее чем позволяют колёса велосипеда (Mesa, не подружившаяся с Radeon).

Ну не получается использовать GTX 1070 для вывода изображения, вообще никак, наверное нужно переустановить линукс, ведь в Windows всё работает как положено:

-

Пришло время переустанавливать линукс...

Это пожалуй единственное, что я ещё не пробовал в попытках заставить работать несчастный Radeon в линуксе, но займусь этим уже на следующий день, и да, на текущий момент работал Linux, в котором Mesa3D не подружилась с графикой AMD, ну и отправил это дело в спящий режим.

Однако утром обнаружилось, что компьютер хоть и проснулся от периферии, но вот Linux оказался мёртв, увы, даже индикатор клавиатуры не выставился:

Важно заметить, я всегда пользуюсь функцией спящего режима, и с видеокартой GTX 1070 (550.54.14) у системы не было проблем со спящим режимом.

Но есть и примечательный момент, в загрузочном меню появились все установленные ядра Linux, вероятно это потому, что я на всякий случай переустановил уже старый и побитый экспериментами второстепенный линукс первого раздела NVMe SSD на чистый Chimbalix 24.5, просто чтобы был запасной вариант всегда. И тут я понял почему ранее не обновлялось меню загрузчика при установке других ядер в основной операционной системе...

Просто загрузчик управлялся системой первого раздела, которая тоже использовалась раньше для тестов ядер и прочего, как и основная система на втором разделе SSD, а сейчас я переустановил на первом разделе, соответственно и меню обновилось.

Правда переключение ядер основной системы никак не повлияло на проблему неработоспособности драйверов AMD, а второстепенную пока досконально не проверял чтобы наверняка что-то говорить:

Radeon не заработал даже со стандартным ядром для Debian 12 в лице Linux 6.1, так что остается только переустановить основной линукс, в конце концов неприятно пользоваться компьютером, когда даже браузер тормозит:

Хотя кое-что ещё изменилось, теперь явно используется Mesa 24.2 от установленного драйвера AMD, но всё равно не хочет дружить с радеоном...

Vulkan драйвер используется от исходной Mesa 23.1:

С OpenCL то же самое, только у видеокарты NVIDIA всё выглядит вменяемо, хотя она не может выводить изображение на монитор под текущим основным линуксом, какая ирония:

Что тут сказать, всё перемешалось, но ничего не работает с Radeon... Так что беру флешку с Chimbalix 24.5, и приступаю к переустановке основного используемого линукса!

Загружаю флешку, система предлагает выбрать видеокарту, интересно, выбираю GTX 1070:

И действительно, GTX 1070 вывела картинку на монитор (DP), но проблема в том, что вся работа легла на Radeon, а она настолько плохо работает, что llvmpipe драйвер использующий ЦП был многократно быстрее, даже интерфейс тормозит, не говоря уже про использование OpenGL API...

Я не знаю, похоже оно использует Vega 3 для отрисовки, но перегоняет изображение через PCI-e x1 шину на GTX 1070, а она уже выводит изображение на монитор, но при этом не работает как видеокарта, или это просто проблема Nouveau драйвера открытого, не знаю, но оно работает максимально плохо:

Даже пытался отключать монитор от видеокарт разных, но Linux вам не Windows, он не "паркует" видеокарту при отсутствии мониторов подключенных, и не делает оставшуюся видеокарту активной...

Причём записанный в новомодном режиме "Full-featured" дистрибутив сохранил мой старый выбор видеокарты, и при перезагрузках всё равно выбирает GeForce, хотя по факту всё равно работает Vega, брр:

Так что у меня нет выбора - перезаписываю флешку в режиме RAW (DD), чтобы линукс не мог сохранять никакие настройки в Live-CD режиме (Live-USB):

На этот раз выбираю AMD Radeon, и оно наконец заработало, правда теперь видеокарта NVIDIA перестала работать с монитором, ох уж этот Linux...

В общем переустанавливаю Chimbalix 24.3 на версию 24.5 с сохранением домашнего каталога, заодно проверю состоятельность своего метода установки приложений Installer-SH:

И да, всё прекрасно сохранилось, ведь мой метод установки софта подразумевает работу сугубо в каталоге пользователя, в отличие от линуксоидных пакетных менеджеров, потому я без проблем запустил установленною в прошлой системе программу, однако GTX 1070 даже в диспетчере задач не видна:

Хотя Vega 3 работает вроде нормально, только драйвер AMDGPU не показывает текущую нагрузку на ГП, этот датчик пустой... Пожалуй нужно установить нормальный драйвер для GTX 1070, вдруг что-то изменится:

И да, интернет пока не подключен, так что блокирую Nouveau, перезагружаю систему и устанавливаю адекватный драйвер NVIDIA из автономного установочного пакета, никаких особо яростных танцев с бубном и зависимостей от интернета, как это было при попытке установить драйверы AMD в старом линуксе, просто взял и установил драйвер от NVIDIA:

Именно так я и устанавливал драйвер видеокарты NVIDIA в основной системе, так устанавливал всегда в линуксах, и так устанавливаю сейчас.

Наконец видеокарта GTX 1070 появилась в диспетчере задач, это хороший знак:

Но плохо здесь то, что монитор всё равно не работает с GTX 1070, а передёргивая провода - в линуксе появилось лишнее подключение, но всё равно монитор от дискретной графики никаким образом не хотел работать, что бы я ни делал, увы:

Панель драйвера NVIDIA тоже выглядит неполноценно, ведь линукс не хочет выбирать дискретную графику как основную рабочую:

Впрочем, благодаря адекватным драйверам NVIDIA - даже с недоразвитым линуксом я могу использовать GTX 1070 в Blender, правда за интерфейс всё равно отвечает Vega, и работает он не так приятно, как я привык когда в ПК была только GeForce, но рендер всё равно способен работать через дискретную графику:

Делать нечего, подключаю интернет и начинаю искать решение проблемы двух видеокарт под линуксом, конечно же форумы завалены всевозможными проблемами линукса с двумя видеокартами, однако полноценного решения не нашлось:

Но нашлись костыли, позволяющие задействовать GTX 1070 подключенную через PCI-E x1 для работы с приложением, правда FPS ограничен значением 111, непонятно почему, да и производительность оставляет желать лучшего, но это всё равно выходит значительно быстрее Vega 3 в тяжёлых нагрузках:

В общем я наконец смог заставить работать Radeon в линуксе, и даже GTX 1070 через костыли, ибо Linux не способен без костылей работать с двумя видеокартами как Windows...

Осталось установить драйверы, но прежде чем я подключу заранее скачанные локальные репозитории AMD - исправляю права доступа к каталогу "/media/USERNAME", без этого в линуксах не будут работать локальные репозитории, увы:

Готово, теперь можно подключить HDD с репозиториями:

Подключаю локальные репозитории подходящие к моей версии Debian 12:

Получаю страшное месиво ошибок:

Добавляю в список параметр "trusted":

И наконец могу установить официальный AMD драйвер, правда DKMS модуль наверняка не соберётся с линуксом 6.9 по вине разработчиков ядра, которые постоянно ломают обратную совместимость, но вдруг OpenCL заработает в Blender, для тестов с исходной Mesa у меня всё равно есть ещё один установленный линукс:

Так же не забываю про 32 битные библиотеки, в конце концов NVIDIA идет с 32 битными библиотеками как раз по той причине, что они нужны некоторым играм и приложениям:

Собственно что и следовало ожидать, модули ядра не собрались полностью, эх AMD, эх сказочники линуксоиды, у которых якобы всё прекрасно при обновлении ядра с видеокартами Radeon... Какое тут "прекрасно", если модули уже в линуксе 6.9 не собираются? Хотя если присмотреться можно заметить, что модули предназначены для линукса версии 6.8.5, забавно:

А еще эта сборка линуксоидных модулей ядра... Господи, какое же это мракобесие, я успел сходить на кухню перекусить, побродить по дому, сходить в туалет, и даже поиграть на смартфоне, пока эти линуксоидные модули собирались, по сравнению с Windows это очень долго, ибо в Windows у меня уходит одна, ну максимум две минуты на установку драйвера видеокарты, а в линуксе это заняло минут 15 наверное:

Может DKMS модули и не установились, но сразу видно - теперь работает Mesa от официального драйвера AMD:

Правда задействовать Vega графику я до сих пор не могу в Blender:

Давайте установим amdgpu-install, и этим костылём ещё раз попробуем:

О господи, я забыл удалить DKMS модули, они теперь пытаются собраться, и отменить это нельзя, да чтоб этот линукс провалился под землю...

А ведь я снова застряну на компиляции модулей при использовании "amdgpu-install", этот мусор от AMD меня уже бесит...

Точно, нужно же ещё обманку сделать в файле os-release...

И да, оно хочет установить кучу дополнительных зависимостей, как же я ненавижу эти репозитории, с ними не возможно по-человечески работать, если например нужно перенести всю охапку этого хлама на другой ПК автономный:

На всякий случай отключаю добавленные репозитории AMD в интернете, чтобы наверняка все использовалось только из локальных:

И да, все пакеты есть, можно сохранить списочек к тому, что уже было установлено, а там можно попытаться собрать охапку этого говна для установки в другой операционной системе, хотя проще перетащить репозиторий на 25 гигабайт:

А ещё рассказывают сказки, мол, пакетные менеджеры прекрасны, и вообще, якобы никаких проблем взять из кэша пакеты и на другой ПК перенести, ага, конечно... Эту лапшу можно повесить на уши людям никогда не имевшим дел с линуксом, но мне уже не выйдет повесить на уши эту лапшу о "прекрасных" линуксоидных методах распространения софта.

Вот и снова "застряли" на сборке модулей ядра Linux...

Потеряв еще десяток минут времени возвращаюсь и удаляю злосчастные модули DKMS:

Но увы, Blender так и не хочет работать с Radeon:

По сути я сделал то же самое, что и в старом линуксе, но сейчас у меня вообще нет OpenCL от AMD:

От AMDGPU ничего нет про OpenCL, что осталось бы не установленным:

Значит нужно посмотреть в сторону rocm, вдруг прокатит?

Меня только одно пугает, это требует 33.6 ГиБ места для установки всех необходимых для библиотек rocm зависимостей, брр, пусть только это мракобесие от AMD не заработает после установки:

Да и какого чёрта, полноценный самодостаточный установочный пакет NVIDIA CUDA с драйверами и всеми API весит 4 гигабайта, а после установки даже 10 гигабайт наверное не требует, и всё прекрасно работает, а с AMD нужно до такого идиотизма доходить с 33 гигабайтами зависимостей, и не факт что ещё заработает...

Ну да, конечно, пакеты из репозитория rocm начали конфликтовать между собой, что ещё было ожидать от производителя видеокарт выпускающего отвратительные драйверы:

Ну и Blender все равно отказывается работать с видеокартой Radeon Vega, наверное у меня всё же неправильная Vega, похоже нужно подать Vega архитектуры RDNA, а не какую то GCN 2017 года рождения, или коротко о "потенциале" AMD мусора под названием Radeon:

Ну короче хвалёный и "надёжный" линуксоидный способ установки ПО навернулся на поломанные зависимости, классика:

Интересно, почему это линуксы практически никому и даром не сдались? Даже не знаю:

Наверное просто люди тупые и неправильные, вот новое поколение подрастёт и будут линуксы популярны! Ага, конечно, оказывается просто поколение людей неправильное, но ни в коем случае не линукс кривой:

Эх, мне просто нужен был работающий Blender с AMD Radeon, но в итоге получил заблокированный менеджер пакетов, над которым теперь нужно танцевать с бубном, чтобы решить это мракобесие зависимостей, иначе не смогу ничего устанавливать из репозиториев, да и удалять из системы тоже, ну если только оно не установлено с помощью Installer-SH:

С горем пополам таки устранил конфликты, но толку, если всё равно Blender не видит мою Vega:

Только установка пакета mesa-opencl-icd сдвинула положение с мёртвой точки:

Хотя бы появился OpenCL версии 1.1 mesa 22.3.6, это mesa 2022 года из стандартного состава Debian 12, и версия OpenCL 1.1 весьма позорная для 2022 года...

Впрочем, версия OpenCL явно не от версии пакета mesa-opencl-icd зависит, да и реальным приложениям это никак не помогает, единственная действительно функциональная видеокарта в системе это NVIDIA GeForce GTX 1070, от AMD, увы, даже OpenCL адекватного нет по сути:

Кстати забавно, но CPU-X не может определить версии OpenCL у видеокарт, а ещё у GTX 1070 показывает что включен Resizable BAR:

-

--

Тесты

Всё, мне надоела возня с Mesa и драйверами AMD, давайте лучше проведём несколько тестов, хотя размер статьи уже явно не позволяет, но постараюсь кратко...

Запускаю GPU Caps Viewer 1.60, и вижу месиво из двух видеокарт, Vulkan API взят от GTX 1070, как и версия драйвера, OpenGL взят от Radeon Vega, OpenCL опять же от GTX 1070:

Vulkan тесты заставляют приложение сразу закрыться, но вот OpenGL тесты работают на Radeon Vega, и да, тут явные проблемы с черной полосой и зелёными артефактами, похожие я уже видел с Intel UHD 600 под управлением Mesa3D:

Принудительно заставляю использовать дискретную видеокарту GeForce:

Черные полосы остались, да и FPS ограничен значением 100, но вот зелёные артефакты исчезли с видеокартой NVIDIA:

Далее запускаю Windows и всё сразу отлично работает, без всякого идиотизма с пакетами, причём по умолчанию Windows использует для работы и выводит изображение через наиболее производительную дискретную видеокарту, вот где действительно для людей сделано:

Пол дня занимался танцами с бубном над линуксом, чтобы просто прикрутить хоть какой-то OpenCL к AMD Radeon видеокарте, а вывод изображения через дискретную видеокарту так и не прикрутил, но в Windows оно просто работает как надо...

Далее проверяю GTX 1070 и Vega 3, черные полосы сейчас у всех видеокарт есть, хотя не припомню чёрных полос когда была установлена только NVIDIA, но вот зеленых артефактов нет даже у Vega 3:

Теперь вернёмся к линуксу, но не простому, а к Nobara 40, просто чтобы у неадекватных линуксоидов не было шанса что-либо сказать против моего дистрибутива, мол, это всё мой Chimbalix кривой, но не другие линуксы.

Запускаю GPU Caps Viewer, какое-то неадекватно маленькое окошко получилось, ох уж этот вечно кривой Wayland, и что я вижу? Правильно, у Nobara всего 253 расширения OpenGL (в Chimbalix было 254), Vulkan и OpenCL вообще не показывает при использовании встроенного в дистрибутив Wine, а ведь в Chimbalix я использовал так же встроенный Wine из коробки, так что условия равные по факту, и Nobara явно проигрывает:

Чёрные полосы на месте, хотя и маскируются черным заголовком окна, так же и зелёные артефакты присутствуют, увы, но это не мой дистрибутив особенный, это такие драйверы у AMD в линуксах:

Ещё хотел посмотреть на дискретную GTX 1070, но диспетчер задач в Nobara какой-то дефективный, и без терминального мракобесия я ничего не нашёл связанного с GeForce, даже в этом плане Nobara оказалась хуже Chimbalix:

Так как я не смог запомнить десятиэтажное заклинание для терминала, чтобы принудительно использовать вторую видеокарту при запуске приложений, я пошёл заниматься мракобесием в хвалёный Lutris, какой же это мусор линуксоидный:

Потом танцевал над ошибками на ровном месте, классика вечно кривых линуксов:

В конце концов запустил приложение, теперь работает видеокарта GTX 1070:

Но с NVIDIA никаких зелёных артефактов нет, хотя и есть чёрные полосы, а так же FPS ограничен значением 100, это какая-то специфическая проблема линуксов, или как это понимать?

Кстати, полоса отлично видна в другом тесте:

Ну а ещё Nobara зависла при перезагрузке, что странно, ведь пока не было AMD Radeon - всё перезагружалось нормально, пришлось "кнопкой" на системном блоке перезагружать принудительно:

-

--

О некомпетентности ярых фанатов Linux

А теперь небольшой раздел про любителей защищать вечно кривые линуксы, даже выделю строку, на которую следует обратить особое внимание:

Ну и про лукавость таких фанатов "дряхлого пингвина" тоже скажем пару слов, особенно забавляют вопросы вроде "зачем ставить драйвер", и правда, зачем, может потому что не работает уже имеющийся в линуксе драйвер? Ну даже не знаю...

А теперь начнём, во-первых, я не выдавал ошибку "mdadm" за проблемы видео драйвера, так что это откровенная ложь от "компетентного" защитника Linux:

Во-вторых, есть такое явление как "человеческий фактор", а так же GRUB, который сохраняет последние параметры ручного ввода, те, кто действительно разбирается в линуксах - прекрасно знают о таких нюансах, но хейтеры в комментариях, так и старающиеся найти во мне некомпетентность, увы, почему-то не знали об этом нюансе GRUB, но усердно пытались показать всем своим видом, мол, разбираются и способны, как они думают, критиковать других.

Так же наши "компетентные" линуксоиды, так усердно пытающиеся защищать вечно кривые линуксы, внезапно не заметили тот факт, что я забыл исправить строку initrd (человеческий фактор), собственно это и было причиной неработоспособности ядра Linux 6.1, а не какой-то там забытый после каких-то тестов, и никогда не использующийся при нормальной загрузке "nomodeset":

Но снова проверить ядро 6.1 уже не могу, увы, этого старого линукса больше нет.

И да, я никогда не говорил что являюсь прямо-таки компетентным, но как показывает практика - компетентности у меня побольше будет, чем у защитников вечно кривого линукса.

-

--

Результаты и заключение

Всё, хватит, давайте подведём итоги тестов и скажем пару "ласковых" относительно драйверов AMD...

Однако я столкнулся с неожиданной проблемой, да, при запуске LibreOffice у меня зависла система намертво, раза 3 или 4 монитор отключался и включался сам, но в итоге пришлось перезагружать компьютер принудительно:

Как оказалось - это вина драйверов AMD Radeon, ведь с GTX 1070 месяцами компьютер мог работать без перезагрузки, и что я только не делал, и нейронные сети крутил, и рендерил с трассировкой лучей, и в игры играл как нативные Linux, так и через Wine, и такого мракобесия не происходило, чтобы при открытии офисного пакета зависал весь компьютер намертво.

Хотел бы я после такого оснастить целый офис мусором от AMD в виде процессоров с Radeon графикой? Ну, мол, бюджетно, и графика якобы гораздо быстрее чем у Intel... Да ни за что! Лучше уж с "медленным" Intel, чем с кривым хламом!

Да и как выяснилось - у других людей с AMD Radeon графикой такое же мракобесие происходило под линуксами, и это даже становилось причиной ухода на Windows, ибо под линуксом невозможно было работать, постоянно терялась работа из-за проблем драйверов...

Даже в ноутбуке с Intel UHD 600 таких зависаний не встречал под линуксом, несмотря на кривую Mesa3D...

С опаской пытаюсь снова открыть документ, к счастью ничего не зависло, так что отключаю "аппаратное ускорение" от Radeon подальше, и буду составлять таблицу результатов:

Готово, из таблицы отлично видно, что артефакты есть только у AMD Radeon, и только в Linux, у NVIDIA конечно тоже были проблемы с непонятным ограничением FPS, но это явно вина самих линуксов, или Wine, или не знаю чего ещё, но когда в системе была установлена исключительно одна видеокарта от NVIDIA - никаких проблем с лимитами FPS не было:

Ещё отмечу явное ухудшение работы интерфейса системы и приложений с графикой Radeon, с GTX 1070 всё работало гораздо лучше, но тут может ещё и сами ядра процессора влияют, всё же у 2700X целых 8 ядер 16 потоков, когда у 200GE всего 2 ядра 4 потока, причём с заблокированным разгоном памяти и ГП...

Но скорее всего дело в том, что GeForce GTX 1070 просто выполняла больше работы вместо процессора, потому и работал интерфейс и программы лучше, ну а AMD издавна известна своей недоразвитостью, в том числе с "аппаратным ускорением", так что не удивлюсь тому, что Vega просто оставляет часть работы на ядра процессора, которую GTX 1070 сделала бы вместо ЦП.

А ещё заметил странные вертикальные полоски в 2D браузерной игре, такого у меня никогда не было за всю историю использования GeForce GTX 1070, но с Radeon, судя по всему, это нормальное явление, тем более знакомые с видеокартами AMD подтвердили, что у них тоже бывали такие полосы:

Я даже не знаю что и сказать в заключении про драйверы AMD для Linux, "красные" как выпускали отвратительные драйверы - так и выпускают, а в среде Linux всё гораздо хуже, чем в Windows.

Столько мракобесия в среде Windows я не испытывал даже с худшими драйверами из худших, сколько испытал с AMD в среде Linux всего за пару дней...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



