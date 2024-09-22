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Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях

Вероятно каждый сталкивался с таким явлением, как неправильно работающее колесо компьютерной мышки...
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Колесо это одно из самых слабых мест практически любой компьютерной мыши, и тут важно сказать, что есть два основных вида сенсоров для колёсиков у мышей, это дешёвый механический, устанавливаемый в подавляющее большинство как дорогих, так и самых дешёвых мышек, и гораздо более надёжный оптический, что обычно можно было встретить в некоторых старых офисных мышках.

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Разумеется, мышь Lenovo Legion, как и подавляющее большинство таких устройств, имеет дешёвый механический сенсор колеса, и естественно он вышел из строя, даже попытка прокрутить страницу в браузере превращается в сущий ад:

Вообще эту проблему легко можно отнести к разряду запланированного устаревания, которым производители активно злоупотребляют, ведь ничто так не раздражает, как нерабочее колесо мыши, что естественным образом вынуждает пользователя покупать новую мышь из-за одной детали стоимостью "10 копеек" установленной в мышке стоимостью более 50$...

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Впрочем, есть довольно простой способ отремонтировать сенсор колеса у мыши, но для этого придётся разобрать как саму мышь, так и сенсор, начинаем:

Отключаем единственный выключатель на мышке:

Переклеиваем подушечки, под ними скрыты саморезы, одного кстати нет с завода, забавно:

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И вот мышь разобрана, вернее корпус мыши:

Бегло осматриваем конструкцию устройства:

А вот и злополучный сенсор колеса, который мы будем лечить от запланированного устаревания:

Начинаю снимать платы с кнопками, шлейфы ни в коем случае не пытаюсь отключать, ведь аккумулятор ещё подключен, при первой же возможности отключаю аккумулятор от платы:

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Аккумулятор имеет заявленную ёмкость 800 мАч, и да, он определённо всдулся, я не удивлён, ибо часто видел такую картину с подобными аккумуляторами:

Продолжаю разборку, снимаю аккумулятор вместе с горшком, видимо производитель знал о проблеме таких аккумуляторов, и сделал именно горшок, чтобы если вдруг корпус аккумулятора разорвётся то даже капля электролита не попала на плату мыши:

Снимаю модуль RGB подсветки, ничего примечательного:

Наконец добрались до основной платы, извлекаю из корпуса:

Не знаю зачем, но производитель позаботился о дизайне платы, прямо как производители системных плат для ПК, забавно, но тут есть маркировка MG690F Main Board V10, 20191205-A, последняя надпись есть ничто иное как дата по международному стандарту ISO8601:

На задней стороне текстолита есть флешка MXIC 25L4006E объёмом 4 MiB, весьма внушительно однако, ещё 2 переключателя явно окислившихся и кнопку связи с беспроводным приёмником:

Колесо вполне аккуратное и качественное:

Далее прееходим к основной стороне платы, видим злополучный механический сенсоор колеса, и он нестандартной высоты, однако гораздо интереснее посмотреть на кнопки, за левую и правую кнопку мыши отвечают переключатели Omron, но под колесом какой-то Kailh:

На скорую руку приведу маркировки микросхем: Основная микросхема EX2134F с кварцевым резонатором рядом, сенсор PAW3335DB-TZDU, судя по всему модуль беспроводной связи BQ 25895M, а рядом SO104:

Наконец подобрались к сенсору колеса, от тоже от Kailh, наверное, такие вещи от данного производителя не лучший выбор, особенно учитывая как быстро этот механический сенсор начал работать неправильно:

В идеале это всё дело нужно отпаять, и заменить новым, однако у меня нет замены, да и паять лень, так что разбираю всё прямо на плате, аккуратно разгибая металлический корпус сенсора:

Ножки без проблем выдержат некоторое количество изгибов, потому отгибаю начинку сенсора от жёсткого металлического корпуса:

Так как это дешёвая деталь - разборка происходит легко, внутри сенсора можно заметить много грязи, видимо какая-то смазка смешалась с пластиковыми частицами корпуса, и стала такой жижей, вспоминаем что мышь стоит более 50$, и выглядит это забавно:

Да, от этой мутной жижи нужно избавиться зачистив контакты, вероятно это сократит общий срок службы модуля, ибо скорость износа пружин и корпуса увеличится, но оно и так уже не работает:

Как зачистить детали? Конечно же губкой для мытья посуды, такая абразивная:

Отлично, колесо ещё поработает, не забываем и о пружине:

Собираю всё обратно, тут можно заметить частицы абразивной губки местами, но ничего страшного, главное чтобы ничего не было в рабочей зоне сенсора, хотя если и будет, всё равно ничего страшного не произойдет, настолько эти сенсоры неприхотливы и дёшевы одновременно:

Собираем обратно мышку:

Аккумулятор подключаем в самую последнюю очередь:

А ведь там точно место под саморез, который видимо забыли вкрутить на заводе, либо так сэкономили на производстве, забавно:

Осталось проверить, и да, колесо теперь нормально работает, вот так завершилось "лечение запланированного устаревания" не у самой дешёвой мышки:

Самое забавное, что у меня до сих пор прекрасно работает на порядок более дешёвая мышка в лице Smartbuy SBC-227367-K, причём отработала она гораздо больше "героя" статьи в лице Lenovo Legion M600, настолько больше, что родные скользящие прокладки давно стёрлись с куском корпуса, и никаких проблем с колесом и кнопками...

А ещё эта дешёвая мышка гораздо адекватнее работает при отрыве от поверхности на порядок более дорогой Lenovo Legion M600, высота потери фокуса гораздо меньше, а на границе потери фокуса курсор у дешёвой мышки никуда не улетает, как это происходит у "легиона", впрочем, это уже совсем другая тема...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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