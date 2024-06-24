Начнём с того, что обзор нововведений Chimbalix 24.2 Alphachi можно найти в отдельной статье:

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Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея.

А пока подготавливается накопитель с установочным образом дистрибутива Linux Chimbalix, оставлю ссылку на GitHub репозиторий: ( https://github.com/Shedou/Chimbalix ).

Вот и фото моего уникального компактного ПК, на котором собственно и буду переустанавливать Linux:

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Ну а проект ChiArdumeg пока отдыхает, но это не надолго:

Наконец флешка записалась, загружаем, и на всякий случай проверяем целостность данных, чтобы потом сюрпризов никаких не было:

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Проверка на ошибки заняла некоторое время, всё же в USB 2.0 режиме работает флешка, но всё прошло успешно, и вот рабочий стол, пора приступать к установке:

Сначала устанавливаю систему на маленький 50 ГБ раздел, пригодится для сравнительных тестов потом:

Обязательно отключаю костыль под названием "файл подкачки", ибо он мне не нужен при наличии 64 ГБ ОЗУ, далее просто жду завершения установки:

В процессе смотрю на меню "Пуск", и по завершении установки не перезагружаю ПК:

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Да, я ещё раз устанавливаю Chimbalix, но уже на раздел размером 306 ГБ, это будет основная система, разумеется подкачку отключаю:

Во второй раз установка прошла за считанные секунды на мой основной NVMe SSD Samsung 970 PRO:

Ведь после первой установки данные были кэшированы в ОЗУ, и больше не было необходимости считывать всё с медленной USB флешки:

Теперь можно перезагружать ПК, само собой при первом запуске настраиваются некоторые мелочи, а так же Wine, чтобы пользователю, то есть мне в данном случае, при запуске приложений не приходилось ждать:

Обязательно запускаю ChimbaBench, и смотрю на печальный FPS, даже в разрешении 640x360, это называется - работает Nouveau драйвер:

Что нужно сделать в первую очередь после установки системы? Правильно - установить нормальный драйвер видеокарты! Ну а чтобы не случилось вот такого, характерного для Linux дерьма:

Я не буду пытаться менять драйвер "на горячую", монолитный Linux недостаточно развит, чтобы на лету менять драйверы как Windows, обычно, у "дряхлого пингвина" всё разваливается на куски после такого...

Так что копирую полноценный установочный файл драйвера от NVIDIA, в котором включено буквально всё, и блокирую драйвер Nouveau с перезагрузкой системы:

Кстати, когда там вечно догоняющая AMD научится вместо убогих метапакетов, создавать нормальные установочные пакеты драйверов для своего хлама называемого видеокартами? Ну чтобы можно было вот так скопировать куда угодно и как угодно, и без проблем установить даже без доступа к интернету?

Даже Intel предоставляет полноценный установочный пакет драйвера видеокарты:

Одна только AMD держит своих пользователей за идиотов, и кормит убогими метапакетами размером ~14 КБ (вместо нормального установочного файла), содержащие ссылки на мегатонны зависимостей, что легко могут устроить такое явление как "ад зависимостей" в каком-либо из множества проявлений:

Ладно, вернёмся к системе, драйвер NVIDIA установился, FPS подлетел, как и положено:

И мониторинг теперь нормально работает, а то с Nouveau было стрёмно:

Убираю примеры из XDG / Linux раздела, что был создан по линуксоидным спецификациям, и смотрю на типичную линуксоидную ситуацию, когда один ярлык сидит сразу в куче разных категорий, красота:

Но не берите в голову, всё равно этот раздел создан только ради совместимости с линуксоидным софтом.

Кстати, раз уж установил новый драйвер 555 версии, надо бы проверить контрольную панель:

И пока не вижу особых отличий от старых версий:

Кстати, драйвер показывает температуру "замедления" на уровне 96 градусов по цельсию, и 190 Вт TGP.

Однако в заводской прошивке от MSI прописана целевая рабочая температура ~83 градуса, ну а система охлаждения настроена с завода на бесшумность, потому это нормальная рабочая температура получается.

А насчёт TGP есть забавный нюанс, в прошивке вроде и указано 190 Вт, но в реальности она на уровне 150-160 Вт в самых тяжёлых случаях...

Впрочем, здесь из интересного могу отметить только возможность управления системой охлаждения:

А вот дальше управление соединением монитора:

Некоторые, явно не очень разумные люди, обвиняют NVIDIA за "плохие цвета", якобы у AMD они лучше, сочнее и т.п., так вот, раскрываю секрет - есть настройка под названием "Color Range", у меня она по умолчанию в режиме "Full", что нормально.

Но, когда драйвер видеокарты обнаруживает хоть намёк на возможные проблемы с выводом изображения, эта самая настройка переключается в режим "Limited", и скорее всего это сделано с тем расчётом, что лучше уж пусть будут цвета тусклыми, чем у пользователя вообще не будет изображения на мониторе:

Этим NVIDIA и отличается от AMD, они думают о пользователях, и даже такие мелочи продумывают, когда у AMD тяп ляп и танцуйте с бубном как хотите...

В общем не нашёл ничего нового в панели управления NVIDIA, да, панель скудна по сравнению с Windows версией, всё же подавляющее большинство людей используют Windows, а не Linux, но она есть, и свои функции выполняет без проблем.

Ладно, осталось настроить дату, а то в этот раз я не использовал "локальное" время при установке:

Ну и конечно установить дополнительный браузер, возьмём Яндекс Браузер:

Отлично, всё работает:

Точно, совсем забыл, нужно выставить аудио устройство по умолчанию, чтобы если вдруг произойдёт характерный для Linux отвал звука, оно автоматически всё сразу же вернуло как нужно мне, а не как получится:

Нужно бы ещё посмотреть на новый офисный пакет ONLYOFFICE:

Да, в моём дистрибутиве отныне два офисных пакета:

И знаете, ONLYOFFICE как-то лучше себя показывает в целом, так что я предпочту именно его, хотя и придётся переучиваться немного после LibreOffice:

Дальше поговорим про распакованные AppImage приложения, вероятно не каждый поймёт смысл, но если просто запускать AppImage, оно сначала монтирует архив с приложением во временную папку, и только потом запускает приложение, и это чертовски долго, ибо AppImage не позволяет кэшировать приложение в ОЗУ, каждый раз приложение заново считывается из архива со всем вытекающими последствиями для производительности.

Я же распаковал AppImage архивы прямо на диск, да, это занимает больше места, но зато система может кэшировать файлы в ОЗУ, в итоге только первый запуск получается долгим, все остальные за считанные секунды происходят:

А вот чего я не учёл при сборке новой версии дистрибутива, так это отвратительный стандартный шрифт в Dev версии Krita, ну да ладно, это поправимо, хоть и частично, главное не забывать выкрутить лимит команды "Undo" до предела, а то Krita изнасилует накопитель своей подкачкой:

Еще раз смотрю на примеры, лишний раз всё перепроверить лишним не будет:

В качестве последнего штриха удаляю Wine Staging, и подбрасываю модифицированный Wine под названием Proton LG, ведь как показала практика, он всё же немного лучше голого Wine, и в следующих версиях Chimbalix он будет по умолчанию установлен:

Да, есть одна неприятная особенность Wine Proton, это учётная запись "steamuser", но с другой стороны это прекрасно, ведь всегда будет одинаковое имя пользователя в среде Wine независимо от имени пользователя ОС, а значит и переносить файлы сохранений будет проще, ибо некоторые игры привязываются к этому имени пользователя:

Осталось проверить игру Forward To The Sky, и тут никаких чудес, всё те же ~36 FPS, до уровня настоящей Windows, линукс, конечно же не дотягивает, ничего нового:

В общем на этом система переустановлена, можно и статью начать писать:

Ах, да, совсем забыл, почему я решил переустановить систему? Ответ прост - она замусорилась и устарела, и это одна из основных проблем линуксов, они мало того вечно недоразвиты и кривые, так еще устаревают, мне просто не хотелось переносить все новшества в уже захламлённую операционную систему... Кто знает, какие косяки всплыли бы из-за скопившегося хлама.

Тем более отныне переустанавливать систему нужно будет гораздо реже, ведь я создал основу, благодаря которой весь новый софт и сборки будут располагаться в каталоге PortSoft, а для каждого приложения будет свой личный "уголок" в стабильном разделе "Applications".

Так что однажды созданный софт/сборку можно будет установить и в старый Chimbalix 24.2, даже если эта версия дистрибутива уже будет устаревшей.

Точно, совсем забыл, нужно же установить Arduino IDE! Иначе не смогу продолжить работу над проектом ChiArdumeg! Существующий автономный установочный пакет хоть и устарел уже давно, но создавался с расчётом на стабильную категорию в меню "Пуск" и каталог PortSoft, а потому работает без проблем:

Прекрасно:

Теперь я без проблем могу продолжить работу над проектом, даже если бы у меня сейчас не было доступа к интернету:

Пожалуй на этом завершу статью, Linux переустановлен, всё работает как положено, теперь можно продолжить работу над новыми версиями Chimbalix, и просто пользоваться своим ПК.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



