В 2022 году я начал делать компактный корпус для ПК, в том же году он был завершен, и прекрасно работает по сей день, разве что HDD решил заменить, что можно сделать совершенно без проблем:

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Этот компактный ПК содержит в себе следующее:

Мощный и надёжный блок питания Chieftec Proton BDF-1000C. Бесшумная, и до сих пор актуальная MSI GeForce GTX 1070 AERO OC на 8 ГБ (потребление ~150 Вт). Процессор AMD Ryzen 7 2700X, 8 ядер 16 потоков, потребление до ~140 Вт (обычно 50-110 Вт). Gigabyte B450M H, способна держать нагрузку в 150-160 Вт от ЦП внутри моего корпуса. Система охлаждения ЦП - модифицированная китайская 2U башня на 4 трубки. 64 ГБ оперативной памяти, 2 модуля Kingston DDR4 по 32 ГБ, 3333 МГц с таймингами от 2666 МГц. Один NVMe PCI-E SSD (Samsung 970 PRO 512 GB). Есть 4 места с быстрым доступом для SATA SSD/HDD (все задействованы). Из USB есть 6 штук на задней панели системной платы, и 4 штуки на передней панели корпуса. RGB + белая подсветка.

Габариты компактного ПК с полноценными комплектующими следующие - 40 x 30 x 10.5 сантиметров:

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Но начнём сначала, а именно с момента, когда я решил почистить свой ПК.

Начнём с того, что в последний раз система чистилась 9 месяцев назад, а воздух в районе где я живу не отличается чистотой, и в целом у меня не было причин затевать чистку, ведь компьютер без проблем работает, даже несмотря на клоки пыли в вентиляционных отверстиях:

Это лишь доказывает, что мой самодельный корпус оказался весьма удачным, как бы это не задевало хейтеров, что полыхали белым пламенем в комментариях, когда я создавал свой компактный корпус под обычные комплектующие.

И пусть вас не смущает выпавшая пыль из днища, она является дополнительным пылевым фильтром (являясь пылью) на пути к самым ответственным частям системы - радиаторам охлаждения:

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Да, пыль в моём корпусе используется в качестве пылевого фильтра, почему бы и нет? Фильтры из пыли хороши тем, что они образуются сами собой, и при грамотной реализации корпуса не способны полностью заблокировать воздушные каналы, а следовательно и ситуация с перегревом комплектующих исключена, как часто бывает в ноутбуках.

Но есть и неприятная сторона "естественных" фильтров из пыли, они образуются буквально в любых щелях, где есть хоть малейший воздушный поток, это конечно позволяет увидеть без специальных инструментов как всё работает, и где нужно дорабатывать, но пыль может засорить гнёзда, хотя в моём случае всё нормально:

С верхней панели пыли меньше всего, ничего удивительного:

С передней панели можно увидеть блок питания, и чисто технически он находится внутри корпуса, кто бы что ни говорил:

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Но интересен здесь энкодер включения/перезагрузки, он тоже забился пылью, хотя это никак не мешает ему выполнять свои функции:

Короче "пылесос" вышел знатный из моего ПК, хотя для меня главное чтобы работало, и оно отлично работает буквально на расстоянии вытянутой руки, и от шума я не страдаю, как некоторые могли себе напридумывать, ибо мой ПК заточен на минимальный уровень шума, насколько это возможно с учётом общей мощности в полной нагрузке порядка ~330 Вт.

На задней стенке нет никаких отверстий и дырок, потому и пыли там тоже нет, в общем ничего особенного:

Ладно, пора приступать к чистке, первым делом пройдусь пылесосом - прощайте пылевые фильтры из пыли:

Далее снимаю боковую крышку с накопителями, и о боже! Какой ужас! Сколько пыли! Правда основная масса пыли сконцентрирована в правой нижней части корпуса, где сложены все провода от блока питания:

В зоне системной платы только один клок пыли валяется, и тот мог залететь при снятии крышки:

На блоке питания висит несколько клоков, но внутри вроде вполне чисто, в этом и суть фильтров из пыли, они собираются снаружи и задерживают новую пыль на себе, как следствие, внутри выходит чище:

На видеокарте отпечатались пылевые следы отверстий в боковой крышке, а ведь если подумать, эта вся пыль не смогла добраться до радиатора видеокарты, значит на радиаторе меньше пыли могло осесть, но если честно - турбина выглядит неважно (радиальный вентилятор), хотя даже в таком состоянии выполняла свою работу достаточно хорошо, чтобы не испытывать проблем с охлаждением:

Для упрощения чистки я достал свой шланг из-под кровати, обмотал туалетной бумагой (переходник для пылесоса), и принялся сосать пыль, хотя это оказалось не очень продуктивно, потому быстро отказался от данной идеи, да и внутри не выйдет пройтись, всё же этот шланг теоретически способен собрать статический заряд, но практически ничего такого не заметил, но всё равно рисковать не хотелось бы:

Так что убрал свой шланг от греха подальше, и просто прошёлся пылесосом:

Время оценить состояние радиаторов, на радиаторе видеокарты есть пыль, но в целом не много:

В радиаторе процессора собралось гораздо больше пыли, но она не блокирует просвет, то есть модифицированный радиатор остаётся функциональным даже с таким количеством пыли, не зря над ним работал, каждое рёбрышко перебирал и дорабатывал:

Фронт работ ясен, нужно снять видеокарту и почистить радиатор процессора, ну и убрать пыль где найдётся, собственно всё:

Пылесосом радиатор процессора не выйдет вычистить, увы, недостаточно производительности чтобы из радиатора с такими большими межрёберными зазорами высосать пыль, так что берём зубную щётку и вычищаем вручную:

Отлично, радиатор процессора чист, не идеально, но сойдёт:

Теперь очередь видеокарты, извлекаю из корпуса:

Готово, запылилась немного конечно от стороны процессора:

Под видеокартой пыли мало, можно сказать чисто, всё сконцентрировано в зоне хранения проводов:

Никаких проблем с чисткой пылесосом, хотя продуктивнее было бы пройтись компрессором, но под рукой ничего такого нет, так что обхожусь тем что есть:

Приступаем к чистке видеокарты:

Не вижу смысла всё разбирать целиком, потому снимаю только кожух:

Пыли действительно не много, но я всё равно отмечу гениальность конструкции радиатора, а именно желоб в середине, именно в него собирается вся пыль... Даже если желоб будет полностью заполнен - видеокарта будет нормально охлаждаться, ведь центр это всего лишь одна треть площади воздуховода радиатора:

В любом случае вычищаю мусор:

Эх, вот бы убрать DVI-D гнездо... Ну да ладно, собираю видеокарту:

Вроде ничего не забыл, значит осталось только собрать систему воедино, очень плотная компоновка, но что поделать, объём корпуса всего ~12 литров, чудо что вообще влезло столько всего... Хотя ладно, никакое это не чудо, просто у создателя в голове есть мозги, а руки растут из плеч:

Закрываю боковую крышку, и наконец устанавливаю другой HDD, как можно заметить, для замены накопителей не нужно разбирать систему, ибо они находятся снаружи в быстром доступе.

К слову, у накопителей просто идеальные условия работы в плане температурного режима, ведь крышка корпуса никогда не нагревается, даже в зоне выхлопа видеокарты, ибо постоянно охлаждается как внутренними потоками воздуха задаваемыми двумя 80 мм вентиляторами и турбиной видеокарты, так и комнатным воздухом:

Не забываю про уборку после чистки системного блока, довольно продуктивная штука однако, хотя пылесос всё же продуктивнее будет:

Вот компактный ПК и собран:

Осталось заняться небольшим моддингом:

Первым делом займусь внешним видом HDD, слишком уж он выделяется на чёрном фоне, среди подходящих материалов удалось найти только наждачную бумагу, да, у меня будет HDD с наждачной бумагой, где ещё такое можно увидеть?

Перманентный маркер отлично скроет блестящие металлические боковины жёсткого диска, ну и прикроет светлые края наждачной бумаги:

Но я не собираюсь оставлять наждачную бумагу как есть, потому покрыл лаком для ногтей, а закрепил на жёстком диске при помощи универсального клея:

Прекрасно, теперь HDD выглядит гармонично и необычно:

Почему я не использовал двухстороннюю клейкую ленту, чтобы закрепить наждачную бумагу на жёстком диске? Всё просто, клейкие ленты не очень надёжны, потому избегаю их использования:

Зачем я приклеил красную ленту к корпусу? И вообще, это же мусор по сути, упаковочная лента для паллетов... Но как некоторые уже могли догадаться, я собираюсь обклеить весь периметр крышки корпуса, и наклейки мне мешают:

Наклейки от AMD Ryzen весьма уникальны, ведь они рифлёные, и этот шаблон отпечатался на двухстороннем скотче, довольно забавно выглядит:

Относительно современные наклейки Intel весьма просты, совсем не ровня старым:

Эх, наклейка ATI Radeon испортилась, очень жаль, раньше делали из бумаги такие вещи:

Наклейка от Ryzen 3 1200 тоже испорчена, хотя этот процессор уже давно умер из-за кривого биоса от MSI, так что жалко конечно эту наклейку, но ничего не поделать:

Одна наклейка Intel Pentium тоже отправляется в утиль, но вторая до сих пор красиво переливается, Intel раньше знали толк в красоте:

Из неприятного отмечу лак, которым покрыта крышка корпуса, он слазит от концентрированного спирта... Досадно, но не страшно, всё равно это место будет закрыто лентой:

Подготавливаю материал, по сути мусор:

Закрепляю универсальным клеем, в его прочности и долговечности я уверен:

Подготавливаю и приклеиваю третью ленту, приходится немного корректировать форму:

И мне нравится результат:

Осталось приклеить последний паззл, готово:

Прекрасно, вышло чётко и выразительно:

Осталось вернуть компактный ПК на стол:

А что насчёт наклеек... Я не знаю, не вижу смысла их клеить на корпус, может быть потом придумаю что-нибудь, но не сейчас:

Подключаю все провода к системе и запускаю, никаких проблем:

Главное не заглядывать за монитор, ибо там целая паутина из проводов...

Собственно на этом чистка компактного ПК завершена:

И пусть хоть желчью изойдут хейтеры, но созданный мною корпус доказал свою состоятельность временем, уже больше двух лет в эксплуатации, хотя это всего лишь экспериментальный образец.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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