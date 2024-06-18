Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
В 2022 году я начал делать компактный корпус для ПК, в том же году он был завершен, и прекрасно работает по сей день, разве что HDD решил заменить, что можно сделать совершенно без проблем:
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Этот компактный ПК содержит в себе следующее:
- Мощный и надёжный блок питания Chieftec Proton BDF-1000C.
- Бесшумная, и до сих пор актуальная MSI GeForce GTX 1070 AERO OC на 8 ГБ (потребление ~150 Вт).
- Процессор AMD Ryzen 7 2700X, 8 ядер 16 потоков, потребление до ~140 Вт (обычно 50-110 Вт).
- Gigabyte B450M H, способна держать нагрузку в 150-160 Вт от ЦП внутри моего корпуса.
- Система охлаждения ЦП - модифицированная китайская 2U башня на 4 трубки.
- 64 ГБ оперативной памяти, 2 модуля Kingston DDR4 по 32 ГБ, 3333 МГц с таймингами от 2666 МГц.
- Один NVMe PCI-E SSD (Samsung 970 PRO 512 GB).
- Есть 4 места с быстрым доступом для SATA SSD/HDD (все задействованы).
- Из USB есть 6 штук на задней панели системной платы, и 4 штуки на передней панели корпуса.
- RGB + белая подсветка.
Габариты компактного ПК с полноценными комплектующими следующие - 40 x 30 x 10.5 сантиметров:
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Но начнём сначала, а именно с момента, когда я решил почистить свой ПК.
Начнём с того, что в последний раз система чистилась 9 месяцев назад, а воздух в районе где я живу не отличается чистотой, и в целом у меня не было причин затевать чистку, ведь компьютер без проблем работает, даже несмотря на клоки пыли в вентиляционных отверстиях:
Это лишь доказывает, что мой самодельный корпус оказался весьма удачным, как бы это не задевало хейтеров, что полыхали белым пламенем в комментариях, когда я создавал свой компактный корпус под обычные комплектующие.
И пусть вас не смущает выпавшая пыль из днища, она является дополнительным пылевым фильтром (являясь пылью) на пути к самым ответственным частям системы - радиаторам охлаждения:
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Да, пыль в моём корпусе используется в качестве пылевого фильтра, почему бы и нет? Фильтры из пыли хороши тем, что они образуются сами собой, и при грамотной реализации корпуса не способны полностью заблокировать воздушные каналы, а следовательно и ситуация с перегревом комплектующих исключена, как часто бывает в ноутбуках.
Но есть и неприятная сторона "естественных" фильтров из пыли, они образуются буквально в любых щелях, где есть хоть малейший воздушный поток, это конечно позволяет увидеть без специальных инструментов как всё работает, и где нужно дорабатывать, но пыль может засорить гнёзда, хотя в моём случае всё нормально:
С верхней панели пыли меньше всего, ничего удивительного:
С передней панели можно увидеть блок питания, и чисто технически он находится внутри корпуса, кто бы что ни говорил:
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Но интересен здесь энкодер включения/перезагрузки, он тоже забился пылью, хотя это никак не мешает ему выполнять свои функции:
Короче "пылесос" вышел знатный из моего ПК, хотя для меня главное чтобы работало, и оно отлично работает буквально на расстоянии вытянутой руки, и от шума я не страдаю, как некоторые могли себе напридумывать, ибо мой ПК заточен на минимальный уровень шума, насколько это возможно с учётом общей мощности в полной нагрузке порядка ~330 Вт.
На задней стенке нет никаких отверстий и дырок, потому и пыли там тоже нет, в общем ничего особенного:
Ладно, пора приступать к чистке, первым делом пройдусь пылесосом - прощайте пылевые фильтры из пыли:
Далее снимаю боковую крышку с накопителями, и о боже! Какой ужас! Сколько пыли! Правда основная масса пыли сконцентрирована в правой нижней части корпуса, где сложены все провода от блока питания:
В зоне системной платы только один клок пыли валяется, и тот мог залететь при снятии крышки:
На блоке питания висит несколько клоков, но внутри вроде вполне чисто, в этом и суть фильтров из пыли, они собираются снаружи и задерживают новую пыль на себе, как следствие, внутри выходит чище:
На видеокарте отпечатались пылевые следы отверстий в боковой крышке, а ведь если подумать, эта вся пыль не смогла добраться до радиатора видеокарты, значит на радиаторе меньше пыли могло осесть, но если честно - турбина выглядит неважно (радиальный вентилятор), хотя даже в таком состоянии выполняла свою работу достаточно хорошо, чтобы не испытывать проблем с охлаждением:
Для упрощения чистки я достал свой шланг из-под кровати, обмотал туалетной бумагой (переходник для пылесоса), и принялся сосать пыль, хотя это оказалось не очень продуктивно, потому быстро отказался от данной идеи, да и внутри не выйдет пройтись, всё же этот шланг теоретически способен собрать статический заряд, но практически ничего такого не заметил, но всё равно рисковать не хотелось бы:
Так что убрал свой шланг от греха подальше, и просто прошёлся пылесосом:
Время оценить состояние радиаторов, на радиаторе видеокарты есть пыль, но в целом не много:
В радиаторе процессора собралось гораздо больше пыли, но она не блокирует просвет, то есть модифицированный радиатор остаётся функциональным даже с таким количеством пыли, не зря над ним работал, каждое рёбрышко перебирал и дорабатывал:
Фронт работ ясен, нужно снять видеокарту и почистить радиатор процессора, ну и убрать пыль где найдётся, собственно всё:
Пылесосом радиатор процессора не выйдет вычистить, увы, недостаточно производительности чтобы из радиатора с такими большими межрёберными зазорами высосать пыль, так что берём зубную щётку и вычищаем вручную:
Отлично, радиатор процессора чист, не идеально, но сойдёт:
Теперь очередь видеокарты, извлекаю из корпуса:
Готово, запылилась немного конечно от стороны процессора:
Под видеокартой пыли мало, можно сказать чисто, всё сконцентрировано в зоне хранения проводов:
Никаких проблем с чисткой пылесосом, хотя продуктивнее было бы пройтись компрессором, но под рукой ничего такого нет, так что обхожусь тем что есть:
Приступаем к чистке видеокарты:
Не вижу смысла всё разбирать целиком, потому снимаю только кожух:
Пыли действительно не много, но я всё равно отмечу гениальность конструкции радиатора, а именно желоб в середине, именно в него собирается вся пыль... Даже если желоб будет полностью заполнен - видеокарта будет нормально охлаждаться, ведь центр это всего лишь одна треть площади воздуховода радиатора:
В любом случае вычищаю мусор:
Эх, вот бы убрать DVI-D гнездо... Ну да ладно, собираю видеокарту:
Вроде ничего не забыл, значит осталось только собрать систему воедино, очень плотная компоновка, но что поделать, объём корпуса всего ~12 литров, чудо что вообще влезло столько всего... Хотя ладно, никакое это не чудо, просто у создателя в голове есть мозги, а руки растут из плеч:
Закрываю боковую крышку, и наконец устанавливаю другой HDD, как можно заметить, для замены накопителей не нужно разбирать систему, ибо они находятся снаружи в быстром доступе.
К слову, у накопителей просто идеальные условия работы в плане температурного режима, ведь крышка корпуса никогда не нагревается, даже в зоне выхлопа видеокарты, ибо постоянно охлаждается как внутренними потоками воздуха задаваемыми двумя 80 мм вентиляторами и турбиной видеокарты, так и комнатным воздухом:
Не забываю про уборку после чистки системного блока, довольно продуктивная штука однако, хотя пылесос всё же продуктивнее будет:
Вот компактный ПК и собран:
Осталось заняться небольшим моддингом:
Первым делом займусь внешним видом HDD, слишком уж он выделяется на чёрном фоне, среди подходящих материалов удалось найти только наждачную бумагу, да, у меня будет HDD с наждачной бумагой, где ещё такое можно увидеть?
Перманентный маркер отлично скроет блестящие металлические боковины жёсткого диска, ну и прикроет светлые края наждачной бумаги:
Но я не собираюсь оставлять наждачную бумагу как есть, потому покрыл лаком для ногтей, а закрепил на жёстком диске при помощи универсального клея:
Прекрасно, теперь HDD выглядит гармонично и необычно:
Почему я не использовал двухстороннюю клейкую ленту, чтобы закрепить наждачную бумагу на жёстком диске? Всё просто, клейкие ленты не очень надёжны, потому избегаю их использования:
Зачем я приклеил красную ленту к корпусу? И вообще, это же мусор по сути, упаковочная лента для паллетов... Но как некоторые уже могли догадаться, я собираюсь обклеить весь периметр крышки корпуса, и наклейки мне мешают:
Наклейки от AMD Ryzen весьма уникальны, ведь они рифлёные, и этот шаблон отпечатался на двухстороннем скотче, довольно забавно выглядит:
Относительно современные наклейки Intel весьма просты, совсем не ровня старым:
Эх, наклейка ATI Radeon испортилась, очень жаль, раньше делали из бумаги такие вещи:
Наклейка от Ryzen 3 1200 тоже испорчена, хотя этот процессор уже давно умер из-за кривого биоса от MSI, так что жалко конечно эту наклейку, но ничего не поделать:
Одна наклейка Intel Pentium тоже отправляется в утиль, но вторая до сих пор красиво переливается, Intel раньше знали толк в красоте:
Из неприятного отмечу лак, которым покрыта крышка корпуса, он слазит от концентрированного спирта... Досадно, но не страшно, всё равно это место будет закрыто лентой:
Подготавливаю материал, по сути мусор:
Закрепляю универсальным клеем, в его прочности и долговечности я уверен:
Подготавливаю и приклеиваю третью ленту, приходится немного корректировать форму:
И мне нравится результат:
Осталось приклеить последний паззл, готово:
Прекрасно, вышло чётко и выразительно:
Осталось вернуть компактный ПК на стол:
А что насчёт наклеек... Я не знаю, не вижу смысла их клеить на корпус, может быть потом придумаю что-нибудь, но не сейчас:
Подключаю все провода к системе и запускаю, никаких проблем:
Главное не заглядывать за монитор, ибо там целая паутина из проводов...
Собственно на этом чистка компактного ПК завершена:
И пусть хоть желчью изойдут хейтеры, но созданный мною корпус доказал свою состоятельность временем, уже больше двух лет в эксплуатации, хотя это всего лишь экспериментальный образец.
Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.
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