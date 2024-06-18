Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Чистка и моддинг самодельного компактного ПК

Как-то я решил заменить HDD в своём компактном ПК, а потом подумал, и решил провести чистку...
[ ] для раздела Блоги
+
+

В 2022 году я начал делать компактный корпус для ПК, в том же году он был завершен, и прекрасно работает по сей день, разве что HDD решил заменить, что можно сделать совершенно без проблем:

реклама



Этот компактный ПК содержит в себе следующее:

  1. Мощный и надёжный блок питания Chieftec Proton BDF-1000C.
  2. Бесшумная, и до сих пор актуальная MSI GeForce GTX 1070 AERO OC на 8 ГБ (потребление ~150 Вт).
  3. Процессор AMD Ryzen 7 2700X, 8 ядер 16 потоков, потребление до ~140 Вт (обычно 50-110 Вт).
  4. Gigabyte B450M H, способна держать нагрузку в 150-160 Вт от ЦП внутри моего корпуса.
  5. Система охлаждения ЦП - модифицированная китайская 2U башня на 4 трубки.
  6. 64 ГБ оперативной памяти, 2 модуля Kingston DDR4 по 32 ГБ, 3333 МГц с таймингами от 2666 МГц.
  7. Один NVMe PCI-E SSD (Samsung 970 PRO 512 GB).
  8. Есть 4 места с быстрым доступом для SATA SSD/HDD (все задействованы).
  9. Из USB есть 6 штук на задней панели системной платы, и 4 штуки на передней панели корпуса.
  10. RGB + белая подсветка.

Габариты компактного ПК с полноценными комплектующими следующие - 40 x 30 x 10.5 сантиметров:

реклама



Но начнём сначала, а именно с момента, когда я решил почистить свой ПК.

Начнём с того, что в последний раз система чистилась 9 месяцев назад, а воздух в районе где я живу не отличается чистотой, и в целом у меня не было причин затевать чистку, ведь компьютер без проблем работает, даже несмотря на клоки пыли в вентиляционных отверстиях:

Это лишь доказывает, что мой самодельный корпус оказался весьма удачным, как бы это не задевало хейтеров, что полыхали белым пламенем в комментариях, когда я создавал свой компактный корпус под обычные комплектующие.

И пусть вас не смущает выпавшая пыль из днища, она является дополнительным пылевым фильтром (являясь пылью) на пути к самым ответственным частям системы - радиаторам охлаждения:

реклама



Да, пыль в моём корпусе используется в качестве пылевого фильтра, почему бы и нет? Фильтры из пыли хороши тем, что они образуются сами собой, и при грамотной реализации корпуса не способны полностью заблокировать воздушные каналы, а следовательно и ситуация с перегревом комплектующих исключена, как часто бывает в ноутбуках.

Но есть и неприятная сторона "естественных" фильтров из пыли, они образуются буквально в любых щелях, где есть хоть малейший воздушный поток, это конечно позволяет увидеть без специальных инструментов как всё работает, и где нужно дорабатывать, но пыль может засорить гнёзда, хотя в моём случае всё нормально:

С верхней панели пыли меньше всего, ничего удивительного:

С передней панели можно увидеть блок питания, и чисто технически он находится внутри корпуса, кто бы что ни говорил:

реклама



Но интересен здесь энкодер включения/перезагрузки, он тоже забился пылью, хотя это никак не мешает ему выполнять свои функции:

Короче "пылесос" вышел знатный из моего ПК, хотя для меня главное чтобы работало, и оно отлично работает буквально на расстоянии вытянутой руки, и от шума я не страдаю, как некоторые могли себе напридумывать, ибо мой ПК заточен на минимальный уровень шума, насколько это возможно с учётом общей мощности в полной нагрузке порядка ~330 Вт.

На задней стенке нет никаких отверстий и дырок, потому и пыли там тоже нет, в общем ничего особенного:

Ладно, пора приступать к чистке, первым делом пройдусь пылесосом - прощайте пылевые фильтры из пыли:

Далее снимаю боковую крышку с накопителями, и о боже! Какой ужас! Сколько пыли! Правда основная масса пыли сконцентрирована в правой нижней части корпуса, где сложены все провода от блока питания:

В зоне системной платы только один клок пыли валяется, и тот мог залететь при снятии крышки:

На блоке питания висит несколько клоков, но внутри вроде вполне чисто, в этом и суть фильтров из пыли, они собираются снаружи и задерживают новую пыль на себе, как следствие, внутри выходит чище:

На видеокарте отпечатались пылевые следы отверстий в боковой крышке, а ведь если подумать, эта вся пыль не смогла добраться до радиатора видеокарты, значит на радиаторе меньше пыли могло осесть, но если честно - турбина выглядит неважно (радиальный вентилятор), хотя даже в таком состоянии выполняла свою работу достаточно хорошо, чтобы не испытывать проблем с охлаждением:

Для упрощения чистки я достал свой шланг из-под кровати, обмотал туалетной бумагой (переходник для пылесоса), и принялся сосать пыль, хотя это оказалось не очень продуктивно, потому быстро отказался от данной идеи, да и внутри не выйдет пройтись, всё же этот шланг теоретически способен собрать статический заряд, но практически ничего такого не заметил, но всё равно рисковать не хотелось бы:

Так что убрал свой шланг от греха подальше, и просто прошёлся пылесосом:

Время оценить состояние радиаторов, на радиаторе видеокарты есть пыль, но в целом не много:

В радиаторе процессора собралось гораздо больше пыли, но она не блокирует просвет, то есть модифицированный радиатор остаётся функциональным даже с таким количеством пыли, не зря над ним работал, каждое рёбрышко перебирал и дорабатывал:

Фронт работ ясен, нужно снять видеокарту и почистить радиатор процессора, ну и убрать пыль где найдётся, собственно всё:

Пылесосом радиатор процессора не выйдет вычистить, увы, недостаточно производительности чтобы из радиатора с такими большими межрёберными зазорами высосать пыль, так что берём зубную щётку и вычищаем вручную:

Отлично, радиатор процессора чист, не идеально, но сойдёт:

Теперь очередь видеокарты, извлекаю из корпуса:

Готово, запылилась немного конечно от стороны процессора:

Под видеокартой пыли мало, можно сказать чисто, всё сконцентрировано в зоне хранения проводов:

Никаких проблем с чисткой пылесосом, хотя продуктивнее было бы пройтись компрессором, но под рукой ничего такого нет, так что обхожусь тем что есть:

Приступаем к чистке видеокарты:

Не вижу смысла всё разбирать целиком, потому снимаю только кожух:

Пыли действительно не много, но я всё равно отмечу гениальность конструкции радиатора, а именно желоб в середине, именно в него собирается вся пыль... Даже если желоб будет полностью заполнен - видеокарта будет нормально охлаждаться, ведь центр это всего лишь одна треть площади воздуховода радиатора:

В любом случае вычищаю мусор:

Эх, вот бы убрать DVI-D гнездо... Ну да ладно, собираю видеокарту:

Вроде ничего не забыл, значит осталось только собрать систему воедино, очень плотная компоновка, но что поделать, объём корпуса всего ~12 литров, чудо что вообще влезло столько всего... Хотя ладно, никакое это не чудо, просто у создателя в голове есть мозги, а руки растут из плеч:

Закрываю боковую крышку, и наконец устанавливаю другой HDD, как можно заметить, для замены накопителей не нужно разбирать систему, ибо они находятся снаружи в быстром доступе.

К слову, у накопителей просто идеальные условия работы в плане температурного режима, ведь крышка корпуса никогда не нагревается, даже в зоне выхлопа видеокарты, ибо постоянно охлаждается как внутренними потоками воздуха задаваемыми двумя 80 мм вентиляторами и турбиной видеокарты, так и комнатным воздухом:

Не забываю про уборку после чистки системного блока, довольно продуктивная штука однако, хотя пылесос всё же продуктивнее будет:

Вот компактный ПК и собран:

Осталось заняться небольшим моддингом:

Первым делом займусь внешним видом HDD, слишком уж он выделяется на чёрном фоне, среди подходящих материалов удалось найти только наждачную бумагу, да, у меня будет HDD с наждачной бумагой, где ещё такое можно увидеть?

Перманентный маркер отлично скроет блестящие металлические боковины жёсткого диска, ну и прикроет светлые края наждачной бумаги:

Но я не собираюсь оставлять наждачную бумагу как есть, потому покрыл лаком для ногтей, а закрепил на жёстком диске при помощи универсального клея:

Прекрасно, теперь HDD выглядит гармонично и необычно:

Почему я не использовал двухстороннюю клейкую ленту, чтобы закрепить наждачную бумагу на жёстком диске? Всё просто, клейкие ленты не очень надёжны, потому избегаю их использования:

Зачем я приклеил красную ленту к корпусу? И вообще, это же мусор по сути, упаковочная лента для паллетов... Но как некоторые уже могли догадаться, я собираюсь обклеить весь периметр крышки корпуса, и наклейки мне мешают:

Наклейки от AMD Ryzen весьма уникальны, ведь они рифлёные, и этот шаблон отпечатался на двухстороннем скотче, довольно забавно выглядит:

Относительно современные наклейки Intel весьма просты, совсем не ровня старым:

Эх, наклейка ATI Radeon испортилась, очень жаль, раньше делали из бумаги такие вещи:

Наклейка от Ryzen 3 1200 тоже испорчена, хотя этот процессор уже давно умер из-за кривого биоса от MSI, так что жалко конечно эту наклейку, но ничего не поделать:

Одна наклейка Intel Pentium тоже отправляется в утиль, но вторая до сих пор красиво переливается, Intel раньше знали толк в красоте:

Из неприятного отмечу лак, которым покрыта крышка корпуса, он слазит от концентрированного спирта... Досадно, но не страшно, всё равно это место будет закрыто лентой:

Подготавливаю материал, по сути мусор:

Закрепляю универсальным клеем, в его прочности и долговечности я уверен:

Подготавливаю и приклеиваю третью ленту, приходится немного корректировать форму:

И мне нравится результат:

Осталось приклеить последний паззл, готово:

Прекрасно, вышло чётко и выразительно:

Осталось вернуть компактный ПК на стол:

А что насчёт наклеек... Я не знаю, не вижу смысла их клеить на корпус, может быть потом придумаю что-нибудь, но не сейчас:

Подключаю все провода к системе и запускаю, никаких проблем:

Главное не заглядывать за монитор, ибо там целая паутина из проводов...

Собственно на этом чистка компактного ПК завершена:

И пусть хоть желчью изойдут хейтеры, но созданный мною корпус доказал свою состоятельность временем, уже больше двух лет в эксплуатации, хотя это всего лишь экспериментальный образец.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Облачный гейминг это совсем не круто, мало того мыло, так ещё артефакты сжатия потока, и за что я только заплатил деньги, брр...

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

компьютер chimbal diy мини пк разборка мини мини компьютер компактные пк чистка чистка от пыли
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
10
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
18
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно, на что способен принятый на вооружение новый истребитель F-15EX Eagle II
6
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
10
Утечка геймплея GTA 6 показала, что переключение между героями в игре будет почти мгновенным
4
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
+
Лопасти ротора ветряной турбины могут стать гигантскими батареями для хранения энергии
2
Солнечная панель, установленная в 1992 году, сумела сохранить 79,5% своей первоначальной мощности
5
В западной прессе считают Lada Iskra обычным клоном Логана и типичной кражей чертежей
9
Тодд Говард из Bethesda Game Studios заявил, что хочет превратить The Elder Scrolls VI в игру-сервис
5
Минобороны: Российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Загорное
3
КамАЗ разработал свою собственную автоматическую коробку передач
1
Мелони: Страны ЕС не будут «напрямую» участвовать в кредите для Украины на $50 миллиардов
1
По мнению эксперта, проблемы с процессорами Intel невозможно решить на программном уровне
7
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
2
Россия впервые за два года заняла место США по поставкам газа в Европу, укрепившись в роли лидера
5
ВС РФ перехватывают большие и тяжелые дроны-бомбардировщики ВСУ собственными БПЛА
+
В Японии представили технологию изменения голоса, которая преобразует крик в спокойный тон
2
Индия пытается привлечь на свою землю японских и американских поставщиков оборудования для производства чипов
1
Ростех передал в войска новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
+
Эмулятор RPCS3 консоли PlayStation 3 стал заметно быстрее работать на процессорах начального класса
2
AFOX представляет три новые модели Radeon RX 6x50 спустя более двух лет после запуска серии
1

Популярные статьи

Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
15
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
50
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
82
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
8
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
20
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
27
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
38
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
13
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
15

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
11:30
В RAID
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
Артём Николаев
11:29
Купи SSD
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
Колючка
11:28
Чё там, посоны? Очередные откровения нищеброда?
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
Red Line
11:27
Оказывается это все операция по ИПСО было, и кремлевские боты тут не причем))
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Chihonya
11:25
Следующая статья будет о непревзойденной полезности 4-х 500-соток?
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
OgoGoLog
11:24
Самый лучший пруф - это ссылка на решение суда, в котором всё написано. Все решения во всех судах по любым делам обязательно находятся в открытом доступе. А без решения - всё балабольство. Можешь хоть...
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Михаил Викторов
11:24
Не знаете что делать с этими чмошникам? Лучший аргумент-деньги. Раздеть до трусов. У нас что нет контролирующих органов которые могут это сделать? Когда на счетах не останется денег сами прибегу и дол...
Власти Запорожской области потребовали от «Яндекса» обновить названия улиц Мелитополя
Victorius_Y
11:21
А ты бы читал про то что и так всем известно? а так интрига - что за одноразовые кулера для проца, интересно ведь. тоже кол.
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
PanzerK
11:21
Первая статья автора и сразу в чёрный список... у автора явно талант.
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
Star Up
11:21
в хлайос обнаружена уязвимость (она мешает работать с устройством) - коротко о том как сблеван данный пост ии'шкой
В Windows обнаружена критическая уязвимость Wi-Fi, позволяющая запускать вредоносный код
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем