Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Проект ChiArdumeg - продолжаем собирать промежуточный модуль дисплея

Промежуточный модуль дисплея оказалось не так уж и просто собрать, но рано или поздно он будет собран.
[ ] для раздела Блоги
+
+

В предыдущей "серии" мы остановились на пайке гнезда питания:

реклама



Однако аккумуляторный паяльник нужно иногда заряжать, да и не было особо времени заниматься проектом на следующий день:

Впрочем, я не упустил возможность прикупить двухстороннюю клейкую ленту, в будущем она пригодится для крепления дисплея к корпусу ПК, но пока отложим в сторону, рано для этого ещё:

реклама



Продолжим работу над модулем.

Мне нужны входные сигнальные линии, и так как места на плате осталось не очень много - применяю компактные соединительные колодки, осталось выбрать подходящую сторону:

Сбоку всего 13 входов получится реализовать, хм, хотелось бы больше, да и подключения к плате выйдут не прямой линией, а углом, что не очень хорошо... Решено! Припаяю колодку с противоположной стороны от коннекторов! Так выходит 18 контактов, чего предостаточно должно быть, и соединение выйдет прямое, никаких ответвлений в стороны:

реклама



Отламывать колодку нужно со следующего контакта после последнего, ибо он будет потерян:

Загибаю контакты и примеряюсь, в итоге мне мешают резисторы, что было ожидаемо:

Но разве я стал бы делать это, если бы не было решения проблемы? Просто подгибаю резисторы и всё прекрасно влазит:

реклама



Далее нужно убрать канифоль из-под гнезда, поможет ватная палочка со спиртом, кстати, очень не советую спиртом протирать покрытые лаком поверхности, далеко не каждый лак устойчив к спирту, но это так, небольшое отступление:

Наливаю универсальный клей по краю текстолита, и приклеиваю гнездо на место:

Осталось пропаять все выводы:

Ну и конечно восстановить общую шину "земли", ведь она была срезана с обратной стороны платы:

И зачем я припаивал отдельное гнездо питания, если теперь входных линий почти два десятка...

Далее нужно позаботиться о заранее подготовленных тестовых пятках, насверливаю, заливаю припоем, снова насверливаю, очищаю, готово, теперь можно щупом делать замеры на сигнальных линиях, что может пригодиться при настройке резистивных делителей:

Еще оставил метки на резисторах и гнезде, что помогут ориентироваться в соединениях без тестера:

А потом я сам не понял, зачем это всё сделал, ведь ответная часть к компактному гнезду требует наличия прочной основы в виде текстолита, а это лишнее пространство:

Хотя... Можно ведь так и соединить с Arduino, правда придётся подумать о том, как сделать подключение к самому контролеру компактным:

А ведь если подумать, у попавшегося под руку текстолита ровно столько дорожек, сколько нужно для подключения всего ряда контактов Arduino, какое удачное совпадение:

Тем более, на этой плате можно разместить дополнительные детали, похоже нужно расчехлить больше коннекторов:

Подгоняем "гребёнку" под текстолит, чтобы ничего не выступало лишнего снаружи:

Лишнее нужно убрать, а недостающее добавить, только когда "пазл" сойдётся - можно приступать к окончательной подгонке и пайке:

Правда возникла досадная проблема, разработчики Arduino сделали смещение гнёзд таким образом, что оно ломает совместимость с обычными макетными платами, а это целых 6 сигнальных линий, причём они способны работать в режиме PWM, что не хотелось бы терять:

Ну и ладно, у меня еще целых 30 линий в запасе есть...

Хотя нет, я не хочу терять доступ к шести PWM выходам, это слишком расточительно, так что дорабатываем плату соответствующим образом:

Дальше нужно что-то сделать с канифолью, слишком уж расточительно выходит паять ей как есть:

Так что разбавляю канифоль в спирте, получаю в итоге спиртоканифоль, всё на глазок, ведь и так сойдёт:

Отлично, теперь гораздо проще будет отмывать плату когда с пайкой закончу, и канифоль лишняя не будет растрачена зря:

Сшиваем разрезанные куски текстолита воедино, так конструкция прочнее выходит в целом:

Приклеиваем ответные гнёзда:

Канифоль кстати полностью растворилась в спирте, хотя баночка просто стояла некоторое время на месте:

Ну и осталось припаять, ничего сложного, получился некий переходник, пока ещё "пустой":

Отлично, перемычки решают все проблемы! Теперь это можно назвать полноценным переходником с вертикальной колодки на горизонтальную:

Только сейчас можно отмывать эту плату, ведь я не планирую больше паять на ней ничего:

Таким образом переходник был собран, дальше можно вернуться к промежуточному модулю дисплея, а то совсем позабыли про него:

Но сразу перейдём к дисплею, меня очень напрягает слот SD карты, он добавляет лишний миллиметр к высоте модуля, мне хочется чтобы дисплей оказался по уровню ниже, чем прикреплённые накопители к корпусу, вполне возможно слот будет удалён, но потом:

Ведь сейчас важнее снять контактную колодку, вернее отпаять:

Провода подпаиваю прямо к плате дисплея, не вижу смысла извращаться с коннекторами тут, да и сделать компактно будет сложно в таком месте:

Не забываю про переменный резистор регулировки яркости, почему в качестве VCC используется LED, а в качестве подсветки VCC? Без понятия, похоже китайцы сами запутались в обозначениях, но настоящие эксперты наверняка заметили по разводке, что именно контакт "LED" идёт на стабилизатор регулирующий питание, а "VCC" уходит куда-то в другую сторону вообще:

В общем ладно, главное чтобы работало как положено, допаиваю промежуточный модуль дисплея, делаю строго в последовательности как на дисплее, кроме "земли" и питания:

Готово, осталось только проверить всё:

И всё прекрасно работает даже от пониженного напряжения питания:

Регулировка яркости тоже работает:

На этом пожалуй завершу данную "серию"...

Далее... А не знаю что будет дальше, вообще я так и не завершил полностью "буферный" модуль дисплея, ведь там нет разводки для сенсора дисплея...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

электроника сборка chimbal diy проект самоделки самоделка arduino chiardumeg эксперемент
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
11
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
7
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
20
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
8
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
49
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
1
Новое открытие о Сатурне меняет научные представления о планетарных системах
1
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
53
Midi Libre: ПВО РФ сделает переданные Украине истребители F-16 бесполезными
+
Завод «Пластмасс» Госкорпорации Ростех существенно нарастил объемы производства боеприпасов
1
Гонконгская таможня перехватила контрабандиста с 596 процессорами, спрятанными в автомобиле Mercedes
+
Ученые из РФ и Китая разработали улучшенный тип двигателя для электрокаров и гибридов
5
Спутниковые снимки демонстрируют новый подводный беспилотник Manta Ray на базе ВМС США В Калифорнии
+
Концерн Rheinmetall получил крупнейший заказ в своей истории, получив чек на 8,5 млрд евро
3
Ютубер показал Cyberpunk 2077 в 8K-разрешении с более чем 300 модами на реализм
3
У GPT-5 обещают интеллект на уровне доктора наук
3
В России за три года удвоилось производство станков
3
Nissan Qashqai вернулся в Россию по цене от 2,56 миллиона рублей
+
Дженсен Хуанг рассказал, как придумал название NVIDIA, используя дешёвую закусочную в роли офиса
6
Московские дилеры снижают цены на ввезенные по параллельному импорту автомобили
2
«КАМАЗ» освоил собственное производство осевых агрегатов для полуприцепов
2
На форуме в Новосибирске рассказали о преимуществах цементобетонных покрытий
3
Ростех показал испытания наземного дрона "Импульс-М", преодолевающего окопы и водные преграды
1
Япония собирается финансировать эволюцию «умных» автомобилей в стране
+

Популярные статьи

Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
22
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
5
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
18
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
82
"Диббук", "Нерожденный", "Шкатулка проклятия" - обзор трех фильмов ужасов
+
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
15
Мое мнение о Far Cry 5
4
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
34
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
5
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
12

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
10:40
Многие западники до сих пор думают что российская армия вооружена ржавыми АК-47, ППШ времён ВОВ, использует танки Т-34, Т-54 и древние МиГ-21.
Bild: На Западе до последнего не могли представить, что ФАБ-3000 действительно существует
Али Алиев
10:31
Спасибо... Очень своевременная информация... Увы!
Sparkle расширяет семейство графических процессоров Intel Arc новыми дизайнами
Faitzz
10:29
Динамики. Полегчало?
Российский аудиопроизводитель Radiotehnika выпустил мониторные наушники TD01C
СК
10:28
...это вам по телевизору рассказали? Бедные немцы, как же они выживают в таких нечеловеческих условиях.
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
[RL]Max
10:27
Чушь. В топ игровых системах давно стоят сборки из Samsung 980/990 Pro на 2/4 ТБ в количестве 3-4 шт. Без использования пердящих тормозных HDD, которые захламляют свободное пространство в системном бл...
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
Майкопское Честное
10:26
Вожак красножопых на страже своей любимки.
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
Vorvort
10:22
Хватит писать чушь!
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
[RL]Max
10:15
Отличный бренд, не позорься со своим высером, лучше только Seasonic, но в этой средней сборке он и нахрен её нужен. У них к тому же есть модели с новым разьемом для карт
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
Kaabar
10:06
Главное вкачать эти фантики во что-нибудь виртуальное, реальную стоимость которого невозможно точно оценить. До этого были деривативы, теперь надо ждать новых пузырей. Скорее всего будут вкачивать в к...
Почему госдолг США растёт так быстро, а Байден и не думает о снижении расходов
IMVEKO
10:03
Заметил недостаток конструкции данного кулера - не стандартный вентилятор, заменить который при необходимости будет просто нечем. Разве что только колхозить такой же из обычного 120-мм вентиля путем о...
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем