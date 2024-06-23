В предыдущей "серии" мы остановились на пайке гнезда питания:

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Однако аккумуляторный паяльник нужно иногда заряжать, да и не было особо времени заниматься проектом на следующий день:

Впрочем, я не упустил возможность прикупить двухстороннюю клейкую ленту, в будущем она пригодится для крепления дисплея к корпусу ПК, но пока отложим в сторону, рано для этого ещё:

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Продолжим работу над модулем.

Мне нужны входные сигнальные линии, и так как места на плате осталось не очень много - применяю компактные соединительные колодки, осталось выбрать подходящую сторону:

Сбоку всего 13 входов получится реализовать, хм, хотелось бы больше, да и подключения к плате выйдут не прямой линией, а углом, что не очень хорошо... Решено! Припаяю колодку с противоположной стороны от коннекторов! Так выходит 18 контактов, чего предостаточно должно быть, и соединение выйдет прямое, никаких ответвлений в стороны:

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Отламывать колодку нужно со следующего контакта после последнего, ибо он будет потерян:

Загибаю контакты и примеряюсь, в итоге мне мешают резисторы, что было ожидаемо:

Но разве я стал бы делать это, если бы не было решения проблемы? Просто подгибаю резисторы и всё прекрасно влазит:

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Далее нужно убрать канифоль из-под гнезда, поможет ватная палочка со спиртом, кстати, очень не советую спиртом протирать покрытые лаком поверхности, далеко не каждый лак устойчив к спирту, но это так, небольшое отступление:

Наливаю универсальный клей по краю текстолита, и приклеиваю гнездо на место:

Осталось пропаять все выводы:

Ну и конечно восстановить общую шину "земли", ведь она была срезана с обратной стороны платы:

И зачем я припаивал отдельное гнездо питания, если теперь входных линий почти два десятка...

Далее нужно позаботиться о заранее подготовленных тестовых пятках, насверливаю, заливаю припоем, снова насверливаю, очищаю, готово, теперь можно щупом делать замеры на сигнальных линиях, что может пригодиться при настройке резистивных делителей:

Еще оставил метки на резисторах и гнезде, что помогут ориентироваться в соединениях без тестера:

А потом я сам не понял, зачем это всё сделал, ведь ответная часть к компактному гнезду требует наличия прочной основы в виде текстолита, а это лишнее пространство:

Хотя... Можно ведь так и соединить с Arduino, правда придётся подумать о том, как сделать подключение к самому контролеру компактным:

А ведь если подумать, у попавшегося под руку текстолита ровно столько дорожек, сколько нужно для подключения всего ряда контактов Arduino, какое удачное совпадение:

Тем более, на этой плате можно разместить дополнительные детали, похоже нужно расчехлить больше коннекторов:

Подгоняем "гребёнку" под текстолит, чтобы ничего не выступало лишнего снаружи:

Лишнее нужно убрать, а недостающее добавить, только когда "пазл" сойдётся - можно приступать к окончательной подгонке и пайке:

Правда возникла досадная проблема, разработчики Arduino сделали смещение гнёзд таким образом, что оно ломает совместимость с обычными макетными платами, а это целых 6 сигнальных линий, причём они способны работать в режиме PWM, что не хотелось бы терять:

Ну и ладно, у меня еще целых 30 линий в запасе есть...

Хотя нет, я не хочу терять доступ к шести PWM выходам, это слишком расточительно, так что дорабатываем плату соответствующим образом:

Дальше нужно что-то сделать с канифолью, слишком уж расточительно выходит паять ей как есть:

Так что разбавляю канифоль в спирте, получаю в итоге спиртоканифоль, всё на глазок, ведь и так сойдёт:

Отлично, теперь гораздо проще будет отмывать плату когда с пайкой закончу, и канифоль лишняя не будет растрачена зря:

Сшиваем разрезанные куски текстолита воедино, так конструкция прочнее выходит в целом:

Приклеиваем ответные гнёзда:

Канифоль кстати полностью растворилась в спирте, хотя баночка просто стояла некоторое время на месте:

Ну и осталось припаять, ничего сложного, получился некий переходник, пока ещё "пустой":

Отлично, перемычки решают все проблемы! Теперь это можно назвать полноценным переходником с вертикальной колодки на горизонтальную:

Только сейчас можно отмывать эту плату, ведь я не планирую больше паять на ней ничего:

Таким образом переходник был собран, дальше можно вернуться к промежуточному модулю дисплея, а то совсем позабыли про него:

Но сразу перейдём к дисплею, меня очень напрягает слот SD карты, он добавляет лишний миллиметр к высоте модуля, мне хочется чтобы дисплей оказался по уровню ниже, чем прикреплённые накопители к корпусу, вполне возможно слот будет удалён, но потом:

Ведь сейчас важнее снять контактную колодку, вернее отпаять:

Провода подпаиваю прямо к плате дисплея, не вижу смысла извращаться с коннекторами тут, да и сделать компактно будет сложно в таком месте:

Не забываю про переменный резистор регулировки яркости, почему в качестве VCC используется LED, а в качестве подсветки VCC? Без понятия, похоже китайцы сами запутались в обозначениях, но настоящие эксперты наверняка заметили по разводке, что именно контакт "LED" идёт на стабилизатор регулирующий питание, а "VCC" уходит куда-то в другую сторону вообще:

В общем ладно, главное чтобы работало как положено, допаиваю промежуточный модуль дисплея, делаю строго в последовательности как на дисплее, кроме "земли" и питания:

Готово, осталось только проверить всё:

И всё прекрасно работает даже от пониженного напряжения питания:

Регулировка яркости тоже работает:

На этом пожалуй завершу данную "серию"...

Далее... А не знаю что будет дальше, вообще я так и не завершил полностью "буферный" модуль дисплея, ведь там нет разводки для сенсора дисплея...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



