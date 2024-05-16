Предисловие

Всё началось со слуха гласящего, что на Ubuntu 14.04 работает Firefox 128 версии, да ещё при этом 10 летней давности, и тут меня сразу же понесло... Не поносом меня понесло, просто стало интересно - сможет ли современный веб-браузер заработать в таких старых операционных системах как Ubuntu 14.04:

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Ну а чтобы всё стало намного интереснее, так же будут проверены Windows 7 / XP, хотя это не очень честно, ведь Windows 7 гораздо старее Ubuntu 14.04, не говоря уже про Windows XP, но раз уж на то пошло, в тестах поучаствует и мой дистрибутив Chimbalix Linux.

В тестах будут участвовать 5 версий Mozilla Firefox:

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Для Linux возьмём 64 битные версии, ведь 32 битную версию дистрибутива нужно ещё скачивать, а в 64 битных линуксах, как правило, 32 битный софт не работает из коробки:

А чтобы не запутаться переименовываю архивы в соответствии с версией:

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То же самое делаю с установочными пакетами для Windows, только в случае операционной системы здорового человека буду использовать 32 битную версию браузера, чтобы и в Windows XP проверить без лишних телодвижений:

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Операционные системы тем временем установлены в виртуальную машину VirtualBox, причём стоит заметить, Windows 7 настолько чистая, что даже Service Pack 1 отсутствует, да, это безумие, использовать настолько чистую Windows 7 прямиком из 2009 года, но почему бы и нет? Всегда можно установить Service Pack с помощью автономного установочного пакета, всё же это вам не Linux:

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Ubuntu 14.04-5 (2016 год выпуска)

Начнём со старого линукса, хотя довольно сомнительно называть старым дистрибутив 2016 года выпуска...

Впрочем, несмотря на то, что Ubuntu 14.04-5 была выпущена в 2016 году, она просто взяла и намертво зависла при открытии меню Пуск, пришлось жёстко перезапустить систему, ибо ни на что не реагировала, начало "прекрасное", прямо в стиле "Linux":

Дальше распаковка архивов, тут выяснилось два неприятных момента - внутри всех архивов папка браузера всегда имеет одно и то же имя "firefox", и архиватор это не учитывает при распаковке.

А вот дальше линуксоидный архиватор просто крашнулся (закрылся с ошибкой) при распаковке, похоже не осилил архиватор распаковку нескольких архивов разом...

Ну да ладно, вручную создаю каталоги под каждую версию браузера, и по одному распаковываю архивы так же вручную, вот она, "дружелюбность" Linux, даже пару архивов по-человечески невозможно распаковать без танцев с бубном и проблем на ровном месте:

Что забавно, так это заранее установленные права на запуск приложения, т.е. не нужно вручную выставлять права для запуска файла, достаточно просто дважды кликнуть по нему, а ещё линуксоиды рассказывают сказки, мол, вирус нужно специально запустить предварительно выдав права на запуск...

Сейчас я конечно запускаю не вирус, но Linux действительно "безопасен", ведь вирус не сможет запуститься если произойдёт типичный ад зависимостей, короче обычная версия Firefox 126 не работает:

Ладно, проверяю другие версии браузера, и ни одна не запустилась, кроме Firefox ESR, что запустился только со второго раза заполонив терминал ошибками до предела, однако ESR версия браузера заработала, да, 115 версия, но работает же, так что частично слух подтверждён:

Почему лишь частично я подтвердил слух? Напомню, в слухе говорилось про Ubuntu 14.04, причём 10 летней старости, а это значит система 2014 года выпуска, а я использовал Ubuntu 14.04-5, что была выпущена ближе к концу 2016 года, и при этом у меня не заработала 128 версия Mozilla Firefox, про работу в дистрибутиве 2014 года выпуска вообще можно забыть:

Ах, точно, совсем забыл прописать uname, собственно ядро за 13 июля 2016 года, а система не может быть старее ядра, но это так, на заметку:

На этом хватит мучить дряхлого "пингвина".

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Windows 7 (2009 год выпуска)

Ну что, пришло время проверить древнюю Windows 7 без сервис пака, в таком виде данную операционную систему редко где можно увидеть:

Собственно основные ветки браузера требуют Windows 10 для работы, программа установки сразу об этом говорит, и не тратит время пользователя на архивы и кривые архиваторы, как это было в Linux, после дряхлого "пингвина" даже пустая и голая Windows 7 ощущается как действительно качественная и дружелюбная операционная система:

Пришло время попробовать Firefox ESR, и он абсолютно без проблем установился, просто нажимал кнопку "Далее" и готово, именно к такому я веду свой дистрибутив Chimbalix Linux, чтобы пользователь просто пользовался системой, а не возился до полуночи с дряхлым "пингвином":

А что по работоспособности? Абсолютно без проблем:

Так что Firefox ESR работает в Windows 7 версии 2009 года выпуска.

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Ubuntu 12.10 (2012 год выпуска)

Окей, а как насчёт Ubuntu 12.10? Это конечно не 2009 год выпуска, а 2012, по сути на 3 года младше Windows 7, но более старые линуксы я не хочу трогать, слишком уж много с ними проблем, тем более из ближайшего у меня есть только Ubuntu 8.04, она ужасна...

Проверять буду только Firefox ESR, остальное нет смысла пробовать... Но увы и ах, браузер требует зависимость glibc версии 2.17, так что Linux откровенно проиграл:

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Windows XP

Осталось проверить нечто очень старое... Не буду тянуть кота за яйца - браузер не дружит с Windows XP, причём что странно, я скачивал 32 битную версию, а ругается что это не 32 битный файл, хотя другие версии даже ошибку не выдали, просто ничего не запустилось:

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Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7

К сожалению, хоть в моём дистрибутиве и целая пачка архиваторов, но все они линуксоидные... Короче эти архивы не распаковываются по-человечески:

Так что пришлось распаковать вручную всё:

А вот дальше веселее, браузер конечно работает:

Но проблема в том, что Firefox Beta 127 без моего разрешения и согласия насосал и установил обновления, то же касается и Developer версии браузера, просто в наглую устанавливает обновления, брр, ненавижу софт, который в наглую обновляется без разрешения пользователя, разработчики подобного софта, знайте, вы ужасны за то что принуждаете к обновлениям:

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Итоги

Ну что, пришло время подвести итоги.

Собственно вот и результаты, слухи, что дистрибутив Ubuntu 14.04 времён 2014 года мог запустить Nightly версию Firefox оказались просто слухами, ведь даже Ubuntu 14.04-5 выпущенная в 2016 году не смогла ничего запустить, кроме ESR версии браузера:

Windows 7 тоже смогла запустить только ESR версию браузера, но ей не 8 лет, и даже не 10 лет, а все 15 (2009 года выпуска). Это позор для линуксов, особенно учитывая что на три года более новая Ubuntu 12.10 не смогла ничего запустить из-за проблем с зависимостями...

Разумеется мой дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 без проблем запустил все версии браузера, однако он и выпущен в 2024 году, было бы удивительно, если бы возникли проблемы.

В общем как-то так, я свой интерес удовлетворил по поводу современного браузера на старых операционных системах, и слух оказался недостоверным, собственно на этом всё. Хотя можно было ещё вспомнить про геморрой с распаковкой архивов из под вечно недружелюбных Linux, но ладно, это уже "мелочи", из-за которых собственно практически никто и не любит дряхлого "пингвина"...

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