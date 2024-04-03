В чём суть проблемы, есть значит стол размером 40x100 сантиметров, на столе установлен компактный ПК в самодельном корпусе размером ~40x30x10 см. и 25 дюймовый монитор, и так получилось, что клавиатура как раз под монитором оказалась:

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Естественно клавиатура никак не освещается монитором, а включать основной свет комнаты не хочется, особенно во время красноглазия над вечно кривым линуксоидным софтом в час ночи:

Так было решено сделать подсветку для клавиатуры, в конце концов есть у меня некоторое количество комплектующих для этого дела, но если что, всегда есть горсть небольших фонариков на запчасти:

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Изначально я думал сделать всё на основе палочек от мороженого, однако нашлась только одна палочка, чего было мало, потому расчехлил макетные платы, хоть это и очень расточительно для подобного проекта:

Далее подготавливаю светодиоды, ведь в своём заводском виде они непригодны для подсветки, и первый образец показал себя отлично в плане рассеянния света:

Подготовленный светодиод выглядит приметно так:

Так как точить светодиоды надфилем не очень продуктивное занятие, да и в процессе кожа на пальцах сотрётся, было решено отрезать кусок наждачной бумаги со средним зерном:

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Так гораздо продуктивнее вышло, хотя наждачную бумагу вроде как следует смачивать водой во время работы, но мне и так нормально было, главное порошок от светодиодов не разлетался, хотя кто-то может назвать это пылью:

В общем сходил я в магазин за материалами, прикупил клея всякого, провод алюминиевый омедненный (ибо дёшево), хотя кроме провода так ничего и не пригодилось:

Светодиоды наконец подготовлены, сделал с запасом 8 штук, теперь нужно придумать как их подключать, ведь просто к 5v USB не выйдет всё напрямую подсунуть, либо сгорит, либо светить будет слишком слабо, а городить огород из резисторов не хочется, слишком много энергии будет уходить в тепло:

На этом моменте было решено отказаться от макетных плат и вернуться к палочкам от мороженого, хоть и не нашлось две одинаковые, но и так сойдёт, заодно подобрал кабель со сломанным штекером:

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В качестве источника питания будет использован повышающий преобразователь, экспериментальным путём выход был настроен на напряжение 8v, это самое оптимальное для питания трёх светодиодов последовательно соединённых:

Полимерный конденсатор на выходе не просто так висит, без него преобразователь теряет эффективность и потребляет значительно больше энергии в виде потерь, таковы особенности схемы, увы, так что конденсатор лучше сохранить как есть.

Изначально я планировал использовать клеевой пистолет для крепления светодиодов к палочкам от мороженого, но зачем так сильно усложнять конструкцию, когда можно просто загнуть контакты?

Со второй палочкой всё аналогично:

Дальше мне нужны провода, в запасе как раз нашёлся кусок пригодный для использования, нужно только расчехлить косу:

Идеально, ровно то что нужно:

Раз уж одна палочка от мороженого оказалась довольно габаритной, значит именно к ней и прикреплю преобразователь питания, да, изначально это всё планировалось обмазать термо клеем, но термоусадка мне показалась гораздо более надёжной и практичной:

Большого выделения тепла тут не будет, так что можно вообще не заморачиваться над системой охлаждения, просто прилепляю как получается и готово.

Спаиваю провода и проверяю модуль, работает отлично, даже в дневное время видна разница между освещённой зоной клавиатуры, и неосвещённой, но свет при этом рассеянный и не напрягает глаза:

Далее подпаиваю алюминиевые провода параллельно источнику питания и закрепляю, это ответвление на второй модуль подсветки, причём стоит заметить, паять алюминиевые омедненные провода не так-то и просто, особенно с таким высоким качеством:

Так что если кто-то захочет повторить подобное не имея хотя бы моего уровня мастерства в пайке, рекомендую обойтись проводами из нормальной меди, я могу себе позволить паять очень дешёвые алюминиевые провода, но никому не порекомендую их использовать в самоделках...

Собираю второй модуль подсветки, тут всё намного проще и компактнее, просто спаять проводки и готово:

Проверяю подсветку и скручиваю провода для улучшения гибкости, собственно на этом техническая составляющая завершена:

Осталось наклеить двухстороннюю клейкую ленту, и приклеить подсветку к монитору, однако клейкая лента внезапно закончилось, так что пришлось немного "сэкономить":

На самом деле не каждая клейкая лента хорошо держит предметы с ощутимым весом, но в случае подсветки веса ощутимого нет, только со стороны кабеля питания может быть нагрузка, но это решается подвешиванием кабеля за крепления монитора.

Первое включение прошло отлично, есть небольшая неравномерность так как площадь клавиатуры весьма большая, но в целом выглядит неплохо:

Подключать к ПК с передней панели не очень удобно конечно, ведь единственные свободные USB порты оказались на дальней стороне, но это же USB, можно подключать и к обычному зарядному устройству:

Спереди подсветку не видно, а сзади на монитор никто никогда не смотрит в моём случае, но всё равно покажу как это выглядит:

Собственно вот и работа подсветки от обычного USB зарядного устройства:

Провода как раз хватило на любые способы подключения:

Есть только одна незначительная проблема, стёртые клавиши клавиатуры дают небольшие блики от подсветки, но эту проблему можно полностью решить только купив клавиатуру со встроенной подсветкой внутренней, либо городить другую подсветку прямо под носом, чтобы светила на клавиатуру от угла обзора пользователя, то есть меня, и это будет очень неудобно, особенно с моим маленьким столом:

Напоследок сделаю замер тока потребления данной самодельной подсветкой, но он оказался настолько мал, что не попадает в предел чувствительности USB тестера, в общем показывает 0.00А, чтобы не возникало подозрений, что тестер неисправен, я проверил ток потребления геймпада от Sony PlayStation 5, вышло 0.52А, а так же зарядка моего портативного паяльника потребляет 0.82А:

Так что можно не волноваться что будут большие счета за электроэнергию из-за подсветки!

Вот и вечернее время настало, выглядит хорошо, пользоваться гораздо лучше, чем вообще без подсветки:

Теперь мне стало гораздо проще исправлять порой глупейшие косяки допущенные разработчиками линуксоидного софта, тем временем явно неадекватная мизерная доля линуксоидов (самая крикливая) занимается чем угодно, но не работой над вечно кривыми линуксами...

Кстати, белый корректор текста (скорее всего на основе диоксида титана) помог немного избавится от бликов за счёт едва заметной потери яркости, так что можно дальше экспериментировать:

Но не буду, меня текущий результат более чем устраивает, так что на этом закончим.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.