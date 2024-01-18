Почему принудительные обновления это плохо? Думаю многие и без меня найдут как минимум одну причину, но я добавлю и от себя, так вот...

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У меня была установлена Ubuntu в виртуальной машине, и однажды понадобилось подключить интернет, чтобы сделать дело через репозитории, но дистрибутив в фоне начал сосать из интернета и устанавливать обновления без каких-либо предупреждений и уведомлений, я своё дело сделал и "жёстко" выключил систему, ведь она мне не нужна была больше, да и с Windows никогда проблем не было при подобном отключении в обход кнопки "выключение", в итоге получился отвал терминала, видимо именно он обновлялся в момент выключения прямо во время работы операционной системы.

Собственно на этом жизнь дистрибутива закончилась, ведь без терминала в линуксе делать нечего:

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Пожалуй хватит вступлений, перейдём к делу.

Сейчас будем проверять самый свежий дистрибутив Ubuntu 22.04.3 LTS:

А для полного комплекта возьмём что-то чуть более старое, например Ubuntu 20.04.3 LTS:

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Устанавливать дистрибутивы буду в виртуальную машину VirtualBox v7.0.12, это позволит отслеживать использование сети в процессе установки без использования дополнительных "костылей":

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Ubuntu 22.04.3 LTS

Начнём с Ubuntu 22.04.3 LTS, ведь если пользователь захочет перейти на Linux, скорее всего именно этот дистрибутив будет скачан в первую очередь (2024-01-17):

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И вот запустил установочный диск, сразу же было израсходовано ~8 МБ трафика, то есть я даже не начал установку дистрибутива, а он уже расходует трафик без моего разрешения...

На этом моменте пожалуй включу запись видео, так проще будет делать скриншоты не отрываясь от процесса установки:

Начинаю установку, снимаю галочку с "Download updates while installing Ubuntu", ставлю галочку "Install third-party software...", ведь я хочу установить полноценную операционную систему, но не хочу качать обновления, на моменте установки дистрибутива обычно люди оставляют ПК и отходят по другим делам:

Однако Ubuntu уже на третьей минуте установки начала самовольно сосать трафик из интернета, с первой пачкой суммарно вышло ~64 МБ трафика:

Следом вторая пачка трафика полетела, уже израсходовано 178 МБ трафика:

На 11 минуте установки полетела дистрибутив в третий раз начал сосать трафик из интернета, и уже не стесняясь сосал до последнего:

В итоге дистрибутив установился за 15 минут без учёта времени на этапы настройки, израсходовано без моего согласия и разрешения ~410 МБ интернет трафика, что довольно прилично, на одно только выкачивание такого объёма информации было потрачено лишних ~170 секунд (2 минуты 40 секунд) времени:

Быстрым процесс установки Ubuntu 22.04 LTS назвать точно нельзя когда есть доступ к интернету, боюсь представить, если этот тихий ужас будут устанавливать с лимитированным доступом в сеть, да ещё в зоне 3G на скоростях около 0.5 - 3 Мбит/с, процесс установки растянется на дополнительные 20-30 минут вместо моих 2-3 минут, чисто на скачивание обновлений без разрешения пользователя...

Первый запуск, сразу же предлагают привязать систему к онлайн-сервисам, пошли они к чёрту, пропускаю, но сразу же предлагают какой-то "Ubuntu Pro" активировать, тоже посылаю лесом и пропускаю, далее встречают меня настройки телеметрии, по умолчанию телеметрия включена, отключаю:

Далее приложение "Welcome Ubuntu" зависает намертво, типичный Linux,что ещё сказать, вечно всё работает через задницу абы как наперекосяк, хотя качал вроде бы стабильную LTS версию дистрибутива, а виртуальной машине выделил 8 ГБ ОЗУ и 8 ядер процессора:

Немного подождал, приложение отвисло, сервисы местоположения пропускаю, центр приложений тоже игнорирую, и наконец в моём распоряжении рабочий стол, на котором собственно нечего делать... Даже папка "Home" почему-то оказалась в правом нижнем углу рабочего слота, вечно всё косяк накось в этих линуксах, уже молчу про часы, формат которых невозможно по-человечески настроить, всё же это вам не Windows, но не будет далеко отходить от темы:

Ладно, иду смотреть меню "Пуск", оно, как всегда, паршиво выглядит, всё разбросаны как попало, названия длиннее шести символов обрезаются и сокращаются, и тут беспардонно вылезло напоминание о том, что доступны новые обновления:

Казалось бы, вот, система спрашивает, устанавливать обновления или нет, всё отлично! Но не забываем про ~410 МБ израсходованного без разрешения трафика в процессе установки...

И если присмотреться к стандартным настройкам, сразу же выясняется, что система каждый день автоматически проверяет обновления, подписка оформлена на все доступные обновления, а обновления "безопасности" вообще скачиваются и устанавливаются автоматически:

А потом я немного втянулся в игру Mahjongg, но обнаружил неприятный линуксоидный косяк, почему-то кнопки нажимаются только со второго клика мышью, первый клик уходит в "пустоту", и это не случайный косяк, ведь в игре "Klondike" тоже кнопки не нажимаются с первого раза во всплывающих окнах, ох уж эти линуксы вечно кривые:

На этом пока всё, больше ничего интересного не происходило.

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Ubuntu 22.04.3 LTS (установка без доступа к интернету)

Теперь установим Ubuntu без доступа к интернету, а потом подключим сеть и посмотрим, что будет происходить, считайте это будет установка на автономный ПК, который не всегда имеет доступ к сети.

К сожалению, качественных скриншотов не будет, в настройках OBS Studio я изменил разрешение записи с 1920x1080 на 1920x900, чтобы кусок рабочего стола не записывался напрасно, но при сохранении настроек что-то пошло не так, и выходное разрешение записи самопроизвольно сбросилось до 640x360, и я этого не заметил так как сохранял кнопкой "OK", она сразу закрывает окно:

Это древний и противный косяк OBS, когда пользователь уменьшает базовое разрешение (canvas) и сохраняет настройки, выходное разрешение (output) сбрасывается до минимального возможного, т.е. не принимает значение базового размера, что был задан пользователем...

Мне лень всё заново переделывать, потому объединю скриншоты в коллажи и немного растяну добавив резкости, более-менее в общих чертах видно происходящее, а во время установки ничего интересного не происходит, ведь доступ к интернету заблокирован, даже настройка "скачать обновления" недоступна:

Установка дистрибутива заняла ~5 минут если исходить из времени на часах, что в три раза быстрее, чем когда был доступ к интернету, разница на лицо.

Так как часы на рабочем столе дистрибутива плохо видны в таком низком разрешении, посмотрим по времени самого видео, начало установки 02:08 (минута:секунда), установилось на моменте 07:36, установка длилась ~5 минут 30 секунд, что соответствует примерным данным исходя из часов дистрибутива:

При первом запуске встречает уже знакомое нам окно, правда этап авторизации сразу пропущен, ведь доступа к интернету нет, и система это видит:

Так как я не хочу получать обновления, иду в настройки и отключаю всё что позволено, однако важно заметить, проверку обновлений отключить в настройках Ubuntu невозможно, например обновления "безопасности" и "другие":

Уведомления об обновлениях в любом случае принудительны, ведь нет пункта "выключить полностью":

Отключив всё что позволено обычному пользователю, я принялся играть в Mahjongg, однако ничего интересного не происходило, даже после перезагрузки:

Интересное начинается если запустить Центр Приложений, или в терминале обновить список репозиториев через sudo apt update, сразу будет израсходовано около 60 МБ трафика, и начнут появляться уведомления об обновлениях:

Уведомления, которые будут назойливо всплывать прямо во время игр, и будут преследовать пользователя при каждом запуске системы, а так же в процессе работы время от времени:

Выглядит это очень паршиво, ведь уведомления всплывают прямо под руку, и системе абсолютно безразлично чем занимается пользователь в этот момент, даже если отключить доступ к интернету, уведомления о новых обновлениях будут настойчиво портить жизнь, и нет никаких доступных обычному пользователю способов отключить данное мракобесие:

И да, задача "update-notifier-download" будет исполняться каждые сутки, пока не заставит пользователя установить обновления, даже если их установить физически невозможно ввиду отсутствия доступа к сети, вот был интернет на пару часов, а потом нет на неделю, а обновления будут надоедать:

Чисто теоретически, если во время установки дистрибутива заблокировать доступ к интернету, и сразу после установки отключить всё что позволено в центре обновлений, тогда можно с натяжкой сказать, что Ubuntu не устанавливает принудительно обновления.

Но кому я рассказываю, все и так прекрасно видели что происходит, если хоть немного "оплошать", например случайно запустив центр приложений необходимый для удаления уже установленных в системе приложений, или забыть отключить интернет во время установки дистрибутива...

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Ubuntu 20.04.3 LTS

Теперь возьмёмся за более старую версию дистрибутива, ведь бывают ситуации, когда нужно установить на старый ПК систему, в последних версиях "человечной" любят удалять драйверы для "устаревших" устройств, да и в конце концов пользователь может принципиально захотеть именно эту версию установить, и никак иначе.

Сейчас у системы есть доступ к интернету, ещё не начав установку было израсходовано 13 МБ трафика, интересно... Далее выбираю нормальную установку без скачивания обновлений, как всегда, дистрибутив устанавливался 10 минут, в процессе было израсходовано без моего разрешения ~242 МБ трафика, не пол гигабайта конечно, но тоже неприятно:

При запуске установленной системы пользователя встречает окно авторизации в онлайн-сервисах, как же настойчиво пытаются загнать людей в сервисы подвластные корпорациям... Livepatch тоже пропускаю, телеметрия по умолчанию конечно же включена, чего ещё было ожидать:

Да, на этом моменте приложение зависло, но не так жестко, как в Ubuntu 22.04, потому система не успела выкурить что происходит:

Сервисы местоположения пропускаю, а вот дальше запахло линуксоидными проблемами, разработчики похвастались списком приложений, но выглядит это весьма криво, нехороший звоночек:

Наконец рабочий стол, сразу иду в меню "Пуск", нужно ведь попасть в настройки и увеличить разрешение экрана, а то всё такое убогое и кривое в этом GNOME:

Но прежде чем я добрался до настроек экрана, дистрибутив насрал уведомлениями об обновлениях на весь экран, брр, скорее закрыть всё подальше:

Ну что, наконец разрешение экрана выставлено, пора бы посмотреть что там в центре приложений:

Всё же мне не показалось, выглядит Центр Приложений неважно, по совместительству он отвечает за удаление уже установленных в системе приложений, это так, на заметку, если вдруг кто-то думает, что можно вообще никогда не запускать эту дичь кривую:

Ещё меня очень напрягает уродливое меню "Пуск" с двумя идентичными приложениями связанными с "Software...", полные названия по-человечески невозможно посмотреть, придётся методом тыка проверять, и фиолетовый значок отвечает за настройки:

Серый отвечает за окно с обновлениями, забавно, дружелюбность линукса к пользователю так и хлещет со всех щелей, ага, это если что был сарказм про дружелюбность линуксов:

Заодно проверил работоспособность кнопок в играх, на удивление Ubuntu 20.04 LTS нормально в этом плане работает, кнопки нажимаются с первого раза, выходит проблема "пустых кликов" характерна только для более новой Ubuntu 22.04 LTS, очень скверно однако, хотя не впервые линуксоиднутые разработчики ломают что работало раньше:

Далее смотрю "таймеры", и вижу там кучку всякого непонятного... На всякий случай перезагружаю систему, смотрю ещё раз "таймеры" и жду пока сработает "ua-messaging.service", всего пара минут до запуска оставалась ведь, однако ничего не произошло визуально, адекватной информации про этот сервис не нашлось, предположительно он отвечает за назойливые уведомления о новых обновлениях:

Но меня очень напрягает эта ситуация, ведь дистрибутив не выбросил окно с обновлениями после перезагрузки, слишком нетипично для назойливой Ubuntu...

Это всё странно, и я полез в центр приложений, попытался установить OBS Studio из "надёжных" и "прекрасных" репозиториев, однако установка из Snap репозитория провалилась ошибкой "cannot perform rhe following tasks:", установка из DEB репозитория вообще даже не началась, там ругань, что процесс с ID 2598 (unattended-upgrd) удерживает какой-то линуксоидный "lock-frontend", хотя в диспетчере задач никаких процессов с ID 2598 нет, и не появлялось вообще при попытке установить приложение через репозиторий:

В общем никакие приложения не устанавливаются, печально, похоже репозитории мертвы, хотя я не удивлён, это же вечно кривые линуксы:

Я конечно уже давно знаю, что линуксоидные центры приложений и репозитории это то ещё дерьмо убогое, постоянно ломающееся и умирающее, но вашу кочергу! Мёртвые репозитории какой-нибудь Ubuntu 13.04 ещё можно понять, она уже давно без поддержки, но для Ubuntu 20.04 LTS заявлена поддержка вплоть до середины 2027 года! Сейчас 2024 год, и уже висят мёртвые репозитории, я не могу ничего установить из центра приложений...

Теперь понятно, почему Ubuntu 20.04 LTS так мало насосала обновлений без моего разрешения во время установки, и ничего не смогла насосать из интернета после установки, дело оказалось в мёртвых репозиториях.

Но чего я точно не ожидал, так это того, что Ubuntu откажется выполнять команду "выключения", оно просто выходит из учётной записи, но не выключает систему... Похоже что-то сломалось само собой пока ковырялся в центре приложений, классика Linux! В общем пришлось жёстко выключить виртуальную машину:

У меня больше нет никакого желания продолжать возню с этим кривым мракобесием...

Наверняка приверженцы Linux начнут искать всевозможные оправдания всему дерьму, что произошло пока я устанавливал Ubuntu, попутно, как обычно, пытаясь меня оскорблять, но что эти оправдания меняют в целом? Ничего, линуксы как были популярны на уровне статистической погрешности, так и остаются несмотря на усилия государственных контор по принудительному переходу на Linux:

Оно и не удивительно, какой нормальный человек захочет пользоваться кривыми косыми линуксами, которые умирают спустя 4 года после выпуска, когда есть практически вечная Windows, ту же Windows XP можно установить даже сейчас, спустя 23 года после выпуска, и она прекрасно будет работать на любом подходящем для неё железе, а горы софта можно хоть с помойки поднять на дисках и флешках, когда линуксы тотально зависимы от постоянно умирающих репозиториев...

Увы, но "эталон" линукса в десктопном сегменте оказался кривым хламом, не знаю что ещё сказать про Ubuntu в том виде, в котором она существует.

Я в очередной раз убедился, что не зря начал работать над своим дистрибутивом Chimbalix, и отказываться от ненадёжных репозиториев в пользу портативного независимого софта, по крайней мере мой ChimbaBench не умрёт с репозиториями, пока в мире существует хоть один накопитель с исполняемыми файлами приложения, жаль приверженцы репозиториев этого не понимают, и продолжают выбрасывать свой труд на помойку истории разрабатывая "линуксоидным" образом софт для Linux.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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