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Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 9

Пошёл второй месяц с того момента, как я начал делать свой дистрибутив Linux, это оказалось весьма увлекательное занятие...
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Пожалуй пора заканчивать работу над меню "Пуск" и панелью управления, иначе это можно продолжать очень долго, и так уже месяц работаю над дистрибутивом, но ничего не поделать, я хочу нормально пользоваться операционной системой, а не плеваться с матерными словами в сторону разработчиков, которые развели хаос и мракобесие...

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К текущему моменту у меня получилось разложить по своим местам большинство приложений, которые были "заботливо" разбросаны абы как куда попало, но работа ещё не закончена:

Ещё нужно будет заняться чисткой от хлама, переименовать неоднозначные имена ярлыков, чтобы не только "фасад" хорошо выглядел, но и "задний двор", а так же поработать над мелочами, впрочем, эту всю рутину постараюсь оставить за кадром.

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А сейчас установим приложение RawTherapee в формате AppImage, я не хочу захламлять операционную систему всеми на свете зависимостями, даже если в итоге нужно платить размером, Linux вам не Windows, тут нельзя один раз установить VC Redist и забыть про фреймворки, философия не та...

Вообще RawTherapee можно было установить из репозитория, последняя версия 5.9 была выпущена в прошлом году, и в репозиториях не успела протухнуть, в отличие от Krita, которая на сайте разработчиков уже версии 5.2.1, а в тухлых репозиториях 5.1.5:

Но не волнуйтесь, дальше будет софт, который не выпустили в адекватном портативном виде, так что "баланс сил" не будет нарушен...

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Изначально установленный архиватор File-Roller (GNOME) весьма неполноценен, да ещё создаёт проблемы на ровном месте, потому удаляю его, чтобы заменить чуть более адекватным Ark (KDE):

Ark тоже не подарок, но не настолько ущербен как предыдущий архиватор File-Roller:

А ещё Ark не доводит Проводник до самоуничтожения при переключении рабочих столов в процессе архивирования, так что архиватор в любом случае нужно было менять, как говорится - выбираем лучшее из худшего.

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Точно, чуть не забыл, нужно ведь сформировать ярлыки в свалке под названием "/usr/bin/", чтобы даже терминальные адепты могли всё запускать из терминала по заученной команде, будет очень нехорошо, если не будет возможности танцевать с бубном:

Впрочем, увлекаться не стоит, всё равно не выйдет угодить всем.

К слову, что это тут за новый файл меню появился после установки архиватора Ark? Кто объяснит, зачем оно нагадило в систему?

Но меня сейчас волнует другое, куда из меню исчез ярлык старого архиватора? Я конечно понимаю, ведь удалил File-Roller, но файл ярлыка остался, и в папках пользователя нет никаких "заглушек", а значит есть костыль, благодаря которому запись скрывается:

Причина обнаружилась в самом ярлыке, дело в TryExec, короче говоря, оно ищет указанный исполняемый файл, и если не находит, считает ярлык недействительным и скрывает, совершенно неоднозначный параметр наверное для всех, кто не удосужиться скурить порой аналогично неоднозначную документацию...

Почему параметр не назвали CheckExec / ExecCheck, чтобы из названия было понятно назначение? Try означает "пытаться", Exec означает "исполнить", о чём разработчики думали называя параметр "пытаться запустить", когда суть "проверить наличие файла"? Самый настоящий идиотизм...

И ещё, какого хрена с архиватором установился KDE Wallet Service?

...

Для Microsoft Windows есть установочные пакеты, и недобросовестные разработчики/сборщики пользуются вариантами со встроенной "рекламой", которая помимо целевого приложения устанавливает сторонний партнёрский софт, обычно от этого можно отказаться сняв галочки перед началом установки.

Так вот, линуксоиды очень потешаются фактом наличия таких приложений для Windows...

Как думаете, что произойдёт в Linux, если удалить принудительно навязанную архиватором зависимость "Службу бумажника KDE"? Правильно, архиватор тоже удаляется, хотя казалось бы, какая связь между архиватором, и сервисом кошелька:

Ещё приверженцы заикаются про безопасность в Linux, какая безопасность, когда с архиватором в систему по зависимостям насосало непрошенный софт, причём в принудительном порядке, да ещё связанную с деньгами, ведь отказаться от зависимостей невозможно, ибо начнется характерный для Linux ад зависимостей.

Теперь думаю, а не поискать ли другой архиватор, или в крайнем случае прикрутить Windows версию 7-Zip, ибо линуксоидный софт ну совсем неадекватен, и даже потенциально вредоносен... Хотя что я собрался искать, всё равно ничего более адекватного чем Ark не родили для Linux.

Кстати, никто не желает посмотреть на фокус? Есть контекстное меню в проводнике, а там кнопка "Создать Архив", интересно, к чему бы это?

Но что если перенести ярлык архиватора в другую папку, или банально переименовать? Правильно, всё поломается, и один только хрен болотный знает, где и как всё чинить:

В Linux вечно всё через задницу сделано, и исправлять поломанные ассоциации тоже нужно подобающим образом: Сначала правим символическую ссылку, задав ей имя файла ярлыка, а если ярлык вложен в папку, значит нужно вписать имя папки, а потом через тире имя ярлыка, далее обновляем базу данных рабочего стола, после чего меню починится:

Так и хочется парой "ласковых" слов назвать людей, которые разработали эту безумную систему пыток...

Почему нельзя сделать скрипт с действиями, который бы ассоциировался со стандартным в системе архиватором? Ах, да, ведь архиваторы все разные, каждому нужна своя особенная команда, причём если зайти в папку "/usr/bin/", и поменять имя исполняемого файла, всё снова поломается, но уже со стороны скрипта, хотя это уже ожидаемо:

Почему в Windows проблем с контекстным меню нет? Думаю многие уже знают ответ, разработчики Windows были гораздо умнее "пингвинятников", они сразу создали "базу", в итоге разработчики софта сами добавляют свои уникальные команды в меню системы, и многое работает благодаря структурированному реестру, что приверженцы Linux так любят выставлять чем-то плохим и ужасным...

Мне не по нраву эти зависимости в зависимостях, потому посмотрел в сторону Custom Actions файлового менеджера Thunar, есть конечно проблема, все "действия" отображены одним списком, и он будет разбухать при наполнении, однако это всяко лучше, чем мракобесие с TAP файлами:

Осталось создать скрипт, который будет вызываться при определённом действии, в идеале он должен быть универсальным, но сойдёт и вариант когда под каждый архиватор отдельная заготовка, главное чтобы работало без лишнего пердолинга...

Первым делом нашёл местонахождение записей, и сразу стало ясно, почему в настройках один список на все действия, разработчики не догадались сформировать меню обычными ярлыками в конкретной папке, всё засунули в XML файл:

Причем разработчики MX Linux почему-то поработали над конфигом для учётной записи root, а для пользователя нет, это странно, но в первый раз что ли? Про пользователей в Linux постоянно забывают, а потом жалуются что никто не хочет переходить с "плохой и ужасной" Windows...

Ладно, пора делать скрипты и меню, но есть другая проблема, thunar-archive-plugin всё портит, от него висят лишние кнопки, которые невозможно по-человечески настроить:

Было решено полностью удалить кривой thunar-archive-plugin, но пункт не пропал, потому решил заново установить и удалить через purge, и делая скриншот случайно нажал сочетание клавиш menu+backspace вместо menu+\, и линукс благополучно вышел из системы закрыв всё что было открыто, но к этому дерьму ещё вернёмся:

На всякий случай ещё раз ввел команду на установку злополучного плагина и удалил через purge, однако меню продолжало висеть, только выход из учётной записи и повторный вход помогли убрать назойливый пункт, но тут же выявился новый косяк:

Контекстное меню от плагина thunar-uca (user custom actions) нормально работает только в пределах окна проводника, на рабочем столе вложенные разделы обрезаются, это плохо, но ничего не поделать, таков Linux в целом, и мой дистрибутив будет с таким убогим косяком, если конечно не найду решение в будущем.

А теперь вернёмся к проблеме кривых сочетаний клавиш, сразу удаляю вызов выпадающего окна терминала на кнопку F4, понятия не имею кто установил настолько издевательское "сочетание", но адекватным такого человека язык не поворачивается назвать:

Заодно удалил сочетание Alt+F1 вызывающее mx-manual, абсолютно бессмысленное действие, когда всё связанное со справкой у меня размещено в "Help" разделе меню "Пуск", подправил сочетания для "поиска приложений", убрал свёрнутую форму и освободил сочетание Alt+F3, хотелось бы и Alt+F2 освободить, в играх такое сочетание порой может пригодиться, но пока оставлю, может потом переделаю:

Ну а ещё удалил сочетание для действия xflock4 (Ctrl+Alt+Delete), ибо система закрывает все открытое выходя из учётной записи пользователя, похоже сочетаниями занимался не очень разумный человек, ведь многие привыкли, что по данному сочетанию можно вызвать Диспетчер Задач, или экран быстрых действий начиная с Windows 7 (возможно с Vista, не пользовался ей).

Единственное чего не нашёл, это сочетание menu+backspace, а знаете почему? Потому что это сочетание VirtualBox, которое посылает другое сочетание в виртуальную машину, ведь по умолчанию в качестве Host клавиши используется правый Alt вместо Menu, а это крайне конфликтный выбор, и разработчики не придумали ничего умнее, как набросать костылей для вызова сочетаний через другие сочетания, чувствую что написал каламбур из слова "сочетание":

Пересекающиеся сочетания между главной ОС и гостевой это серьёзная проблема, которую можно было легко решить захватом ввода с клавиатуры при активности в виртуальной машине, но VirtualBox слишком корявый, чтобы такое нормально уметь, а значит пользователи будут страдать, классика Open-Source...

Похоже пора заканчивать статью, вот так всегда с Linux, только влезешь и одни косяки на каждом шагу, а потом удивляются около нулевой популярности в Desktop сегменте.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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