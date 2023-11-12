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Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 6

Сделать новый дистрибутив Linux на самом деле легко, берём что-нибудь за основу, меняем обои, устанавливаем софт и готово, однако сделать пригодный для нормального использования дистрибутив так не выйдет...
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В прошлой статье я пытался исправить изначально кривые разделы меню "Пуск", пытался использовать специализированные утилиты MenuLibre и Alacarte, но обе оказались посредственностями:

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Знаете идею "один инструмент - одна задача"? Это когда один инструмент предназначен для одной задачи, и выполняет её отлично... Оккультисты Linux очень любят такими "идеями" и "философиями" разбрасываться, делают видимость, что в линуксах всё отлично, так вот, есть два инструмента, и оба выполняют свою единственную задачу плохо!

Меня это всё конкретно достало! Учитывая функциональную несостоятельность инструментов для Linux, мне придётся вручную влезать в эту помойку и всё переделывать:

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И да, так как папка с оригинальными ярлыками по умолчанию находится в режиме только для чтения, утилита Alacarte работала через костыли в папке пользователя, и кнопка сброса настроек в интерфейсе всё "сбрасывает" до состояния "помойки Linux", а люди любопытные создания, обязательно будут нажимать эту кнопку после своих неудачных экспериментов:

Потому вообще удаляю утилиту из системы, всё равно этим кривым хламом невозможно нормально пользоваться, только проблемы создаёт:

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MenuLibre тоже не выполняет свою задачу полноценно, да и работает через костыли в папке пользователя, но пока не буду удалять, ибо сама по себе эта утилита не представляет опасности.

Как я собрался исправлять помойку ярлыков в линуксе? Пока никак, ибо нужно всё осмотреть и понять, с чем вообще имею дело:

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Уже заметили прикол со множеством переводов на разные языки? Как думаете, в утилитах вроде MenuLibre есть встроенный переводчик для автоматического перевода всех вариантов? Хрен там плавал...

Ну и конечно нужно изменить права доступа к папке с ярлыками, чтобы можно было работать от учетной записи обычного пользователя, и сразу ловлю ошибки по вине символических ссылок, да, Wine нагадил ссылками вместо того, чтобы сделать нормальные ярлыки, это просто жесть, любят вот в линуксах всё делать через задницу, а потом обвинять пользователей во всех проблемах:

Похоже у меня появился лишний геморрой на голову с этими ссылками на ярлыки...

Хм, чуть не забыл... В линуксах ведь помойку ярлыков разорвали на два куска, как и полагается разорванным в клочья "пингвинам", одна помойка с ярлыками, а вторая отвечает за категории:

Хотя постойте! Есть же третий кусок "пингвина" отвечающий за меню! Причём находится в папке пользователя, хрен знает чем думали разработчики MX-Linux, но они настраивали ярлыки в системной папке Applications (/usr/share/applications), если что-то настраивали в desktop-directories, это тоже происходило в системной папке, но сам XML "каркас" меню какого-то хрена решили делать в папке пользователя, да ещё кусочек оторвали в системную папку!

Это просто что-то с чем то... Кстати, есть ещё момент, заметили раздел Education? А его нет, хотя прописан в меню и туда даже засунули LibreOffice Math:

Похоже где-то есть четвёртый кусочек "пингвина", из-за которого раздел не отображается, ну или всё просто работает через задницу, ведь даже добавление категорий в ярлык LibreOffice Math ничего не меняет, раздел не появляется, даже перезагрузка никак не влияет, хотя MenuLibre показывает "несуществующий" раздел в списке, ведь он там действительно есть:

В итоге я смог "вырвать" раздел из тьмы создав новый ярлык, но с LibreOffice Math у меня ничего не получилось... Пока ярлык имеет оригинальное имя файла, его невозможно заставить появиться в разделе Education даже прописывая категории принудительно:

Кстати, сейчас на системную папку Applications есть полный доступ в режиме чтение/запись, и кнопка "удалить" стала доступна для использования в утилите MenuLibre, но есть проблема, это кривое "недоразумение" полностью удаляет файл ярлыка, а мне нужно было удалить только запись из раздела:

То есть пользователь выбирает приложение в категории Education, жмёт кнопку "удалить", но оно удаляет основательно файл ярлыка вместо того, чтобы удалить выделенный пункт из категории! Конечно, некоторые заметят справа настройки категорий, мол там нужно настраивать местоположение ярлыка, но это очередное проявление разорванного в клочья "пингвина", ибо очевидные элементы интерфейса делают не то что ожидается от них...

Хороший интерфейс должен быть интуитивно понятным, но в линуксах, к сожалению, практически всегда это "правило" наглейшим образом нарушают.

Ладно, пора бы что-то сделать с разделами меню "Пуск". В общем, я так посмотрел, подумал, и решил послать всю эту помойку к хрену... Так что было решено создать всё заново, а помойку отодвинуть в сторонку, заодно привёл в порядок desktop файлы:

В линуксах отвратительная система "ярлыков" как минимум потому, что она требует наличия "нужных вещей" сразу в трёх разных местах, причём одно из этих мест не просто какая-то папка в файловой системе, а полноценный XML файл, малейшая ошибка в котором приводит к тотальной поломке всего меню:

Я не могу найти объяснение этим кривым извращениям, похоже на какую-то детскую психологическую травму связанную с Windows, и разработчики с "травмой Windows" подались в Linux чтобы "творить", и они "творят", даже если их "творения" нелогичны, уродливы, неудобны, нефункциональны и ненадёжны...

Вот объясните мне, что это за помойка из категорий на три страницы браузера? Почему весь софт обязан под этот набор подстраиваться? А если у софта есть вспомогательные инструменты, которые нельзя отрывать от приложения, как их сгруппировать в одном разделе меню "Пуск"? На месте разработчиков этого мракобесия я бы задумался, а не больны ли они на голову, особенно при наличии хорошего примера для подражания в лице "Windows":

И да, мне вот нужен раздел "Benchmarking/Testing" или что-то подобное, но такого раздела в этой раздутой простыне на три листа не нашлось, это уже говорит о полной несостоятельности подхода...

Вот вроде оккультисты рассказывают сказки про "свободу" в линуксах, но по факту даже старая Windows 7 предоставляла гораздо больше свободы для пользователей и разработчиков в таких "мелочах" как меню "Пуск", там просто создал папку, забросил ярлык и всё работает как надо, можно хоть целую иерархию разделов создать для одного приложения в отдельности, причём используя только проводник Windows, вот каким должно быть меню, простота и порядок:

Эх, нужно возвращаться к Linux...

А вообще на этом завершу данную статью, просто чтобы сильно не затягивать выход новых частей работы над дистрибутивом, и так эта часть уже слишком долго пишется.

На данный момент я просто буду создавать свою структуру разделов в меню "Пуск", и это действительно необходимо, ведь если оставлю помойку как есть, меню начнёт само превращаться в помойку благодаря недальновидным разработчикам, которые спамят своими ярлыками во все разделы как попало.

И на самом деле это серьёзная проблема, спам ярлыками во все категории... Я вот создаю свои уникальные разделы, но пройдёт время, и разработчики их тоже могут засрать абы как наперекосяк, что всякие офисные пакеты будут валяться в разделах графических редакторов и образования.

По хорошему это всё дерьмо нужно в корне вырвать из линукса, и создать хотя бы аналогичное меню как в Windows, чтобы было не хуже, чем в системах от "корпорации зла", тогда проблема "помойки" и ущемлённой свободы сама собой решится.

Но сейчас точно не следует на это распыляться, тем более ещё много косяков характерных для линуксов нужно исправлять...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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