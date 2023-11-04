На данный момент уже довольно проблематично держать в памяти всё что я делал с дистрибутивом, а писать "историю действий" уже поздно, потому есть смысл просто исправлять новые обнаруженные косяки по мере их выявления, буду продолжать именно так.

реклама





И сейчас я работаю над дистрибутивом на основе MX Linux 23.1, его уже можно использовать, ведь такая важная вещь как панель задач приведена в адекватное состояние, установлен Wine для запуска Windows приложений, библиотеки необходимые для работы 32 битных приложений, и многое другое, чем не могут похвастаться многие дистрибутивы "из коробки":

Сколько это всё добро будет весить в виде установочного образа? Вот это уже интересный вопрос, мне самому интересно... В итоге размер на ~500 МиБ больше оригинального образа, а значит у меня ещё полно запаса для установки софта и библиотек:

реклама





Хотелось бы уложиться в размер менее 4 ГиБ, и похоже у меня это выйдет, думаю нет смысла говорить почему именно такой лимит, следующее фото само за себя всё скажет:

А теперь поработаем над меню "Пуск", ранее я над ним уже работал, но негоже оставлять для пользователей хаотично разбросанные приложения по разделам. Начал вручную удалять лишний мусор из раздела "Избранное", но в других разделах так не работает, потому вспомнил про утилиту MenuLibre, очень надеюсь, что она поможет в работе над разделами меню, ведь утилита для этого и создана:

Вообще не сказал бы что сейчас лучшее время для работы над разделами меню "Пуск", ибо потом будут установлены дополнительные приложения, но учитывая насколько всё "из коробки" захламлено, особенно в разделах Settings и System, то начать работу следует уже сейчас.

реклама





Обратите внимание на LibreOffice Draw в разделе "Офис", но что он забыл в разделе "Графика"? Это якобы поможет пользователю быстрее найти нужное приложение? Не поможет, это называется разорванный в клочья "пингвин", когда всё вот так продублировано и разбросано по закоулкам:

Просто запустите Windows XP или Windows 7 и посмотрите список приложений в меню "Пуск", там такого уродства никогда не увидите, ибо каждое приложение сидит ровно на своём месте, и это отличает Windows от Linux, первое делали для людей, а второе хрен знает для кого делали если посмотреть на зоопарк вечно кривых дистрибутивов.

Кто-то скажет что Linux разрабатывался для серверов, и это очень популярное оправдание для всех проблем с дистрибутивами, но... Если заглянуть в англоязычную версию Википедии (2023-11-03), то можно заметить, что изначально Linux разрабатывался для ПК:

реклама





Но в русскоязычной Википедии тактично умолчали про это, да и откуда у студента дома вдруг появился сервер? Да ещё в 1991 году, то что Linux разрабатывался для серверов, уже на этом этапе звучит сомнительно:

Может я чего не заметил? Нет, в русскоязычной статье явно опущен тот факт, что изначально Linux разрабатывался Линусом Торвальдсом для своего ПК на основе i386:

Конечно, линуксы прижились в серверах, но это не заслуга "крутости" ядра и дистрибутивов на его основе, это заслуга лицензии, которая позволяет использовать бесплатно и не париться, а там компании и корпорации, что могут заплатить своим работникам за геморрой с "операционной системой".

Однако в сегменте ПК и ноутбуков с обычными пользователями такое не прокатывает, особенно за "бесплатно", что только подтверждает статистика, скорее Mac OS вытеснит всех с рынка, нежели Linux:

Ещё можно добавить смартфоны, но там от линукса осталось одно название, да и этот сегмент живёт своей жизнью, и никак не относиться к полноценным компьютерам, хотя приверженцы разорванного в клочья "пингвина" очень любят приплетать "ведро" и всякие холодильники, хотя речь, как правило, идёт про сегмент ПК и ноутбуков.

Ладно, вернёмся к MenuLibre, а то слишком много косвенно относящейся к теме информации.

Некоторое время с этой утилитой поковырялся, словил раздвоение разделов, которое потом само собой исправилось, но есть проблема, утилита не умеет удалять элементы из меню "Пуск"... Вот есть хлам в разделе графики, я хочу удалить этот хлам, но его нельзя удалить, можно только скрыть, нет ни одной кнопки для удаления, нет даже контекстного меню при нажатии на LibreOffice Draw:

Хотя... Я тут присмотрелся, и заметил едва заметную кнопку удаления, за такие кнопки руки бы вырвать из задницы "дизайнерам"... Впрочем, у обычного пользователя всё равно нет прав на удаление мусора из меню, линуксы, что ещё сказать:

Но самое ироничное в этой ситуации, что с root правами невозможно использовать приложение, то есть в обычном режиме нет прав для удаления, но и с правами работать не хочет:

Вот ради чего создавали утилиту menulibre? Поиздеваться над пользователями? Для чего оно вообще существует в таком виде?

Мне нужно не скрыть элемент, а удалить из раздела основательно, в операционной системе здорового человека это делается без проблем, почему в линуксах вечно всё через задницу? Не могут подсмотреть у Windows хорошие решения и повторить? Очень сомневаюсь, скорее это просто издевательство, хотя здесь ещё не так всё паршиво, как бывает в других дистрибутивах:

Разработчики софта для Linux наверное ненавидят всё хорошее что связано с Windows, ибо в Windows 7 можно удалить даже стандартные разделы из меню, именно удалить, а не скрыть! Да, это может привести к проблемам, но это уже проблемы пользователя, если надо - значит надо!

Причём если пользователь сначала удалил, а потом одумался, раздел всегда можно восстановить из корзины, в корзине две папки, ибо сначала удаляется папка с пользовательским набором ярлыков, а потом стандартная системная папка с ярлыками, как то так, с Windows не нужно переустанавливать систему, чтобы вернуть раздел на место:

Эх, нужно расчехлять бубен и дальше танцевать над линуксом, посмотрел на Windows и хватит, хорошего не должно быть слишком много...

Найти помойку ярлыков в линуксе оказалось легко, но тут опять так и напрашивается сравнение с Windows, в которой всё структурировано и разложено на своих местах, когда в линуксах всё в одной здоровенной куче:

В общем пошёл мучить поисковую систему, и о чудо! Оказывается я далеко не единственный с проблемой убогости меню "Пуск" в линуксе, кто бы сомневался... На одном форуме даже стоит жирная пометка "SOLVED", якобы проблема "РЕШЕНА", но на самом деле проблема там не решена, просто обошлись костылём удаляя в корне ярлыки, что для меня неприемлемо:

Но подходящее решение нашлось, догадались уже какое? Правильно, снести кривой софт и установить что-то вменяемое, в данном случае удалил из системы menulibre и установил alacarte:

А вот кстати и раздвоившийся раздел всплыл, который раздвоился при попытке настроить меню через уже уничтоженный menulibre, эх, а я вначале так надеялся, что стандартные инструменты будут адекватно работать, и не нужно будет танцевать с бубном всё переделывая...

В общем, надеюсь с утилитой alacarte выйдет настроить изначально кривые разделы, и пользователям дистрибутива не придётся мириться с помойкой характерной для линуксов в целом.

Ничего интересного не происходит пока пытаюсь настраивать разделы, это довольно рутинное занятие, как я сразу подумал, потому разбавлю статью небольшим ответвлением. Так как я уже сделал предварительный образ системы, то устанавливаю его в отдельную временную виртуальную машину, и имя пользователя задам "Chimbalix":

Зачем такие сложности? Всё просто, Wine при первом запуске создает префикс с "Windows" внутри, а там создаёт реестр и папки пользователя, и они создаются из имени учётной записи основной системы, значит нужно установить дистрибутив с нужным именем учётной записи, и пересоздать префикс:

Почему Chimbalix? Вообще я давно уже думал над названием своего дистрибутива, и в комментариях к одной из предыдущих статей предложили одно действительно прикольное название:

В общем вернёмся к Wine, создаю отдельный префикс, устанавливаю dxvk, обновляю mono и пакую в архив, чтобы перенести в основную ветку дистрибутива:

Сношу старый префикс, пытаюсь распаковать новый, но кривой хлам под названием "Archive Manager for GNOME" не только облажался с распаковкой архива, но и после него интерфейс системы начал тормозить...

Впрочем, этот ГНОМосятский архиватор и на основном ПК создаёт проблемы, например может "уронить" все запущенные окна проводника, ну или выше показанный косяк, короче архиватор явно нужно менять на что-то более адекватное...

Ладно, с архиватором потом разберусь, пока буду шаманить через терминал, ведь терминальные архиваторы распаковывают всё что могут, и не обрывают процесс на первом "неудачном" файле, но это всё было напрасно, ведь Wine всё равно перенастраивает префикс на имя пользователя основной системы:

Короче говоря, это называется дурная работа, ибо Wine всё равно использует имя пользователя основной системы для префикса, и конечно перезаписывает файлы реестра в соответствии с текущим пользователем.

Хотя если подумать, от дурной работы тоже есть польза, это опыт, и этим всё сказано. Возможно есть какие-то способы форсировать имя пользователя для Wine, чтобы оно отличалось от имени пользователя основной системы, но непонятно как это сделать, а мегатонны документаций красноглазить такое себе "удовольствие", причём не факт что там будет то что нужно.

Так что верну состояние системы до манипуляций с Wine, и продолжу исправлять разделы меню "Пуск", попутно создавая полезные "ярлыки", которые почему-то выглядят так себе за пределами рабочего стола...

Пытаясь разобрать эту помойку из разбросанных по закоулкам приложений, больше всего времени было потрачено не на действия, а на попытку придумать решение для всего этого хаоса:

Что настройки LightDM забыли в разделе Accessories? Почему экранную клавиатуру назвали просто "Onboard"? Как пользователь должен понять из такого названия, что это экранная клавиатура? Почему нет раздела "Специальные возможности" для таких вещей как экранная клавиатура? Раздел MX Tools вообще набросали по принципу "и так сойдёт", ну и до кучи пустые разделы...

Это просто бардак, тихий ужас, с которым мне теперь нужно что-то делать, ибо такими разделами невозможно нормально пользоваться.

Я даже не знаю с чего начинать, нужно переделывать практически всё, а это не так-то и просто, ведь редактор меню под названием alacarte (как и menulibre) не умеет копировать/вставить, каждый пункт нужно вручную создавать, а это затрудняет перенос чего-либо в другой раздел:

Нельзя просто взять, и начать делать что-либо, будет очень больно в плане трудозатрат и времени если сделать ошибку... А ещё такие вещи как "Webcamoid" требуют дополнительной проверки, ведь из названия непонятно что это такое:

Проверяю конечно же не в виртуальной машине, а в основной системе, и приложение Webcamoid вызвало только негатив при использовании... Вы видите "Настройки", "Эффекты" и прочие кнопки в интерфейсе? Я вижу, ибо знаю где они находятся, но видите ли вы? Даю подсказку, кнопок всего 5 штук:

У этого приложения интерфейс настолько уродливый, насколько это вообще можно было сделать уродливым... Особенно при настройке битрейта, там даже не указаны единицы измерения, а сами настройки размазаны здоровенным неудобным списком на 10 страниц без адекватной полосы прокрутки... До кучи добавляем сюда раздвоившиеся настройки, даже не знаю что ещё сказать по этому поводу:

Но вишенка на торте это краш при попытке сменить кодек на AV1, приложение просто молча закрывается и его невозможно запустить после этого:

Да, можно вручную удалить файл конфигурации, и это убогое уродство выйдет снова запустить, но это такой порожняк... При этом разработчики этого дерьма ещё просят "пожертвования" здоровенной кнопкой в меню, а не охренели ли они часом за такой мусор просить деньги?

Как думаете, что я сделаю? Правильно, удалю из дистрибутива этот кривой хлам, его оставлять категорически нельзя:

Правда меня смущают "лишние" пакеты, которые "освободились" после удаления мусора, особенно пакет "fonts-open-sans", и меня это вообще не радует, ведь шрифты могут использоваться приложениями в отдельности, например графическим редактором при выборе доступных в системе шрифтов...

Вот одна из причин, почему я называю дистрибутивы Linux разорванными в клочья "пингвинами", ведь даже пакетный менеджер разрывает систему на куски, предлагая удалить "лишние" куски единого целого, особенно если посмотреть на пакет "python3-psutil", который по сути есть кусочек от целого Python3:

Впрочем, есть один выход, это принудительно установить такие мелочи как шрифты, разорванный в клочья Qt я не буду "спасать", а вот шрифты и модуль python3 установлю вручную, ибо я считаю, что такие вещи обязаны быть всегда в наличии, их недопустимо разрывать на куски, особенно ради экономии 745 КиБ места в упакованном виде:

Возможно мои методы будут не по нраву оккультистам Linux, но моя задача не лизать задницу каким-то там философиям, моя задача сделать дистрибутив, в котором пользователь не будет начинать пляски с бубном по таким мелочам, как установка шрифтов так заботливо удаленных пакетным менеджером.

Хотя python3-psutil всё же удалю, но не шрифты, просто интересно к чему это в итоге приведёт, вдруг замечу как этот модуль опять будет скачиваться при установке какого-нибудь приложения, вот будет потеха:

Теперь вернёмся к меню "Пуск", и ещё раз скажу, что линуксы это разорванные в клочья "пингвины"! Ранее я удалил кривой MenuLibre, но в процессе работы понял, что Alacatre тоже кривой хлам, но кривой немного иначе, видите значок игры Terraria?

Вот хочу я выбрать другой значок, в случае MenuLibre всплывает нормальное окно выбора доступных в системе значков, но в Alacatre просто выдают диалоговое окно выбора файла, мол, ищите нужный значок как хотите по всем загогулинам файловой системы! То есть одно приложение хлам в одних ситуациях, другое приложение хлам в других ситуациях:

Как же меня эти линуксы с таким вот софтом задрали...

В общем зря я удалял MenuLibre при установке "аналога", теперь буду возвращать обратно, ведь с помощью одной утилиты в отдельности невозможно настраивать меню "Пуск", нужно танцевать с двумя кривыми кусками мусора, чтобы выполнить одну задачу... А ещё говорят в линуксах один инструмент решает одну задачу, но решает очень хорошо, ага, снимите лапшу с ушей, в реальности два специализированных для одной задачи инструмента оказались кривым мусором.

Опа, не прошло пол дня, и python3-psutil загрузился как зависимость к приложению, слишком быстро случилась "потеха", я не ожидал что эта зависимость настолько быстро понадобиться, а это между прочим лишний расход трафика и уязвимости, когда пакетный менеджер удаляет "лишнее" разрывая "пингвина" на куски, а потом заново выкачивает из репозиториев как зависимости для других приложений...

А теперь представьте, вы обновили систему, она уже изрядно так разорвана в клочья пакетным менеджером, некоторые пакеты остались старыми, а в репозиториях уже новые зависимости, и тут случается Dependency HELL на ровном месте при установке какого-нибудь приложения из центра приложений, конечно же по версии оккультистов виноват будет пользователь, ведь в линуксах всё прекрасно!

Ладно, что-то статья слишком жирной стала, а работе над разделами нет конца и края.

Думаю теперь понятно откуда столько кривых дистрибутивов Linux развелось, каждый набрасывает свой уникальный набор пакетов в систему и думает что делает свой дистрибутив, а то что даже меню "Пуск" у них как помойка непригодная для использования, это пофиг, пользователь сам как-нибудь там разберётся, ага.

Вот так начал ковырять меню "Пуск", и целая статья получилась, а ещё хотят чтобы пользователи бежали к линуксам из "ужасной и плохой" Windows, уже больше тысячи дистрибутивов наверное родили, а пользователи всё никак не переходят, даже несмотря на тоталитаризм корпорации Microsoft в последних версиях Windows... Интересно, почему же?

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.