Ранее я уже пытался поиграть в игры под линуксом, в том числе в Genshin Impact, однако ничего хорошего из этого не вышло...

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Можно конечно пытаться играть при низком FPS на уровне слайд шоу, и смотреть на разноцветные "текстуры" с пропадающими объектами:

Но меня это не устраивало, а потому задумался и вспомнил, ведь есть утилита под названием winetricks! Так начались весёлые танцы с бубном и мёртвыми репозиториями:

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А вот собственно и проблема связанная с репозиториями, могут в любой момент просто взять, и подменить файлы в репозиториях, и выбора у пользователя никакого нет по факту, либо жрать что есть, либо ничего не будет работать:

Впрочем, выше показанная характерная для линуксов проблема вызвана не подменой пакетов в репозиториях, а их отсутствием, что тоже как бы характерная линуксоидная проблема, когда случается одна ошибка, но пользователю втирают нечто иное:

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Ну и в конце концов не у меня одного файлы с кривыми хешами сосутся из репозиториев, и не только шрифты с такой проблемой, а потом фанатики возмущаются, почему это я ненавижу "прекрасные" линуксоидные репозитории в десктопе и зависимость от них:

Да, я пытался установить шрифты, но всё ссылки видимо уже давно протухли, потому не могу их установить... К слову, для чего вообще мне нужны были шрифты? Сейчас покажу:

Мне нужно было исправить кривую кодировку в игре, но в итоге этот косяк исправил не шрифтами, а костылями для Wine.

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Как можно заметить, я уже накостылял Wine префикс специально для запуска Genshin Impact, но подробно не буду описывать танцы с бубном, в конце концов нужно ещё разобраться как всё подготовить для адекватной установки без зависимости от репозиториев, и чтобы это мог сделать обычный пользователь, а не только красноглазые линуксоиды, некоторые из которых очень недовольны моими статьями... Хотя кому такие линуксоиды вообще сдались? Точно не мне.

В итоге игра у меня работает, не без косяков линуксоидных конечно, например если закрыть игру через крестик - она зависнет, или если переключиться на другое окно, а потом вернуться в игру, тогда происходит отвал управления, решить который можно кликом или наведением курсора мыши по заголовку окна, и сработает это только при условии, если заголовок не декорирован линуксоидным менеджером окон:

Так в чём собственно проблема? Игра ведь запущена! Но допустим условный игрок в Genshin Impact хочет перейти на Linux, сталкивается с кривой работой игры через Wine, устанавливать DRM платформу Steam не хочется для получения доступа к костылю "Proton", возня с форками тоже не привлекает, а поиграть хочется под линуксом...

И вот идёт такой человек в интернет, набредает на сайт с инструкцией, и начинает повторять:

Повторив танцы с бубном и накатив патчи на игру в самом конце видит предупреждение, которое гласит, что возможен бан в игре за использование читов! Я давно приметил эту линуксоидную особенность, писать самые важные вещи в самом конце портянок с инструкциями... Только не подумайте, я уже достаточно в этом дерьме ковыряюсь, чтобы такие нюансы сразу "вычислять", и внимательно изучать любые линуксоидные инструкции, прежде чем что-либо делать:

Но поиграть то хочется, и если игра заработает после всех танцев с бубном, то человек наверняка всё оставит "как есть", и уже будет всё равно на риск получить бан за отключенный античит...

Вообще причина появления патчей для игры понятна, Wine видимо раньше не работал с античитом игры, потому извращались как могли, в том числе модифицируя игру (игра кривая, но ни в коем случае не линукс), но у меня с античитом сейчас нет проблем, и старый Wine у меня нет возможности проверить, тем более может просто игра изменилась, и теперь работает без патчей отключающих античит, или дело в том, что у меня установлен wine-staging.

В любом случае это всё не особо меня интересует, главная проблема в том, что такие инструкции очень даже существуют, как и костыли вносящие изменения в игру... А ещё я не знаю, сработает ли мой способ запуска игры во всех кусочках разорванного в клочья пингвина (дистрибутивах), или в других дистрибутивах нужно будет на самом деле устанавливать патчи на игру рискуя аккаунтом.

Собственно по этой причине я не спешу что-либо говорить про способ, которым сам запустил игру, ибо он абсолютно непригоден для автономной установки и настройки Wine, ничего не выйдет без доступа к интернету и пердолинга с зависимостями на каждой системе в отдельности...

Многие люди на линукс особо не спешат переходить, а красноглазые фанатики и без меня разберутся как устанавливать что-либо себе... Для красноглазых даже не подумаю стараться что-либо делать, мне хватает чем заняться помимо того, чтобы разрабатывать очередную инструкцию (как танцевать с бубном) по запуску Genshin Impact под линуксом, которая будет иметь сомнительную воспроизводимость из-за отсутствия адекватной портативности и ада зависимостей в линуксах.

Так что на этом закончу статью, могу только предупредить, не следует слепо верить и исполнять линуксоидные инструкции в интернете, особенно если они написаны более чем 1-2 года назад...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.