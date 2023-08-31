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Добро пожаловать! Сейчас мы находимся в уголке странных идей и экспериментов!

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Ну что, перейдём сразу к делу, значит есть некоторое количество скриншотов с результатами тестов:

Валяются они себе спокойно, что такого? Да в принципе ничего, однако хотелось бы как-то это всё привести в более удобный и информативный вид, ну и конечно всегда иметь возможность легко поделиться коллекцией результатов с другими людьми.

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Вообще можно было бы сделать статью и туда все результаты выложить, вот так прямо в лоб, почему бы и нет... Этот вариант конечно рабочий, однако статья один раз вышла и всё, другие результаты не выйдет добавить просто так.

Загружать скриншоты в Google Диск или Яндекс Диск? Такие сервисы выглядят не очень надёжным решением:

Можно заикнуться про другие облачные сервисы, но кто знает, сколько мёртвых ссылок разбросано по всему интернету на всякие DepositFiles и т.п...

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И вот, работая над очередной версией ChimbaBench, мой взор пал на GitHub...

Казалось бы, GitHub вообще про исходный код и программы! Вдруг заблокируют? Но как узнать если никто не попробует? И вполне возможно кто-то уже пробовал, просто такой репозиторий не нашёлся.

В конце концов условия использования вроде как не запрещают хранить скриншоты в репозиториях. Конечно, GitHub далеко не самая надёжная платформа если почитать условия использования, тем не менее, там есть куча репозиториев открытых в 2008 году:

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И даже нашелся профиль пользователя, последняя активность которого была в далёком 2010 году, так что GitHub выглядит гораздо более надежным сервисом, чем всякие DepositFiles, Google Drive и т.п.

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Репозиторий

Название репозитория будет Chi-Gallery, просто ничего интереснее не придумалось...

Лицензия будет CC0, а значит нельзя просто ходить по всяким веб сайтам и тащить всё в репозиторий, если конечно сайт не предоставляет скриншоты по такой же лицензии.

Потому нужно хорошо отсеять скриншоты, явно чужое следует оставить "за бортом", по крайней мере если невозможно получить разрешение на размещение скриншота под лицензией CC0, как такое может произойти? Легко и просто, банально неизвестно кто вообще сделал скриншот, следовательно, и разрешение вот так спросить невозможно:

Но сейчас рано что-либо загружать в репозиторий, сначала нужно организовать структуру и правила, иначе это будет хаос из массы скриншотов, которым просто невозможно будет нормально пользоваться, ну а ещё надо отсеять "лишнее" и дубликаты.

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Оптимизация

Скриншоты в PNG формате занимают довольно много места на диске, не думаю что GitHub скажет спасибо за хранение "коллекции" в PNG формате, да и некоторые скриншоты у меня только в JPEG формате есть, уж так были сохранены, ничего с этим не поделать:

И очень не хотелось бы содержать жирный массив из PNG/JPEG файлов...

В качестве оптимального варианта было решено использовать формат WebP для конвертации скриншотов, тем более разработчики предоставляют уже скомпилированные инструменты как для Windows, так и для Linux в виде адекватных исполняемых файлов:

Инструменты работают даже в старой Ubuntu 13.04, а значит можно на них положиться для конвертации скриншотов в формат WebP.

Именно так должны работать приложения, даже когда их запускают в таком старом дистрибутиве, моё уважение разработчикам WebP:

Однако сейчас оставим "линуксы" в покое, на скорую руку был набросан BAT файл, для конвертации достаточно перетащить изображение на него и получить результат в той же папке, даже со стандартными настройками экономия ощутима:

На этом моменте всплывает вопрос, а как можно доверять пережатым картинкам с кучей артефактов? Вдруг циферки подредактируют в "фотошопе"? И тут же всплывает другой вопрос, а скриншоту в PNG формате можно доверять? Что наверняка подтвердит его "оригинальность"? Вдруг он уже отредактирован? А ведь картинки в формате PNG гораздо проще отредактировать благодаря отсутствию артефактов сжатия...

Так что параноикам наверное вообще не стоит задумываться об этом... Ну а всем остальным следует относиться к скриншотам с некоторой долей скептицизма, без фанатизма конечно.

Точно, а как же просматривать изображения в формате WebP? Вообще многие браузеры уже давно поддерживают этот формат изображений, как дела в "линуксах" с WebP я не знаю, но для Windows есть "WebP Codec", по крайней мере с Windows 7 и новее он работает прекрасно:

Хм, пожалуй стоит сделать сборку для быстрого конвертирования изображений через контекстное меню проводника, похоже пора открывать новый репозиторий...

Отлично, теперь можно легко конвертировать изображения, пока этого функционала хватит, потом вероятно доработаю и сделаю полноценную сборку на основе WebP инструментов:

Вот так лёгким движением руки солянка из JPEG/PNG весом 1.72 МБ оптимизировалась до 364 КБ:

Безусловно качество теряется, но ничего страшного:

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Структура

В процессе работы над имеющимися скриншотами была сформирована структура для имён файлов и результатов, она возможно будет ещё изменена:

Некоторые скриншоты пришлось разделять, т.е. в одно изображение было помещено два скриншота, некоторые вообще удалил так как были дубликатами, по итогу получилось как-то так:

Осталось описать стандарт для формата файлов... Да что тут описывать, просто возьмём libwebp-1.3.1 со стандартными настройками, оно уже хорошо настроено для оптимизации.

Слева солянка из JPEG/PNG скриншотов, справа конвертированное в WebP со стандартными настройками, итого скриншоты занимают в 6 раз меньше места, пожалуй можно двигаться дальше:

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Оформление

Пришло время наполнить репозиторий!

Или нет? Вообще есть проблема, лицензия CC0 подразумевает, что скриншот можно использовать в любых целях, даже в коммерческих, в том числе делать со скриншотом что угодно:

Но AIDA64 проприетарная штука, и в её лицензии сказано, что нельзя удалять или изменять любые торговые марки, логотипы, копирайты и т.п., хоть это и относится к программе, но это скорее всего можно трактовать и относительно скриншотов, ведь на скриншоте запечатлено окно программы:

Казалось бы, что не так? Скриншот ведь принадлежит тому, кто его создал! В этом собственно и проблема, скриншот безусловно принадлежит тому, кто его создал, но на скриншоте виден интерфейс программы, а это уже чужая работа...

И ладно форумы перекладывающие ответственность на самих участников, ни один адекватный разработчик не станет бегать по форумам отлавливая каждого участника, чтобы запретить распространение скриншотов своей программы, однако репозиторий это не форум, и ответственность лежит на владельце репозитория согласно правилам GitHub.

А там и DMCA эпидемия буйствует, так что при желании FinalWire вполне могут загнобить репозиторий с коллекцией результатов AIDA64 GPGPU, ибо лицензия CC0 позволяет делать что угодно со скриншотами, а там виден интерфейс программы, что теоретически позволяет другим разработчикам ПО скопировать этот самый интерфейс со скриншота, при этом нет возможности замазать интерфейс, чтобы обезличить скриншот так как это по сути запрещено лицензионным соглашением AIDA64...

Какой-то замкнутый круг получается ущемляющий пользователей...

Вообще я не просто так сказал "теоретически", скриншоты сохранены в оптимизированном формате с потерями качества, и это уже не позволит сделать точную копию интерфейса оригинального ПО, но торговые марки и копирайты от этого никуда не исчезают со скриншота, хотя казалось бы, какая разница что будут делать другие люди...

Но даже если я не собираюсь изменять или использовать скриншоты в коммерческих целях, это может захотеть сделать кто-то другой, и установленная мною лицензия CC0 это разрешит по сути.

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Заключение

Может показаться что вся работа была напрасна, однако нельзя так сказать, как-никак был получен некоторый опыт...

Очень сомневаюсь, что FinalWire сами разрешат мне вести репозиторий со скриншотами из AIDA64 под CC0 лицензией, потому есть вариант изменить лицензию репозитория на другую подходящую, если конечно эксперимент вовсе не будет заброшен.

И вообще, со скриншотами по идее нужно идти на специализированные форумы, разве нет? И да, и нет, как сами можете наблюдать, форумы вполне могут потерять скриншот:

А вручную переводить каждый скриншот в текстовый вид такое себе занятие, чтобы результаты можно было показать не нарушая какие-либо чужие "права"...

Может быть я где-то и неправ, в конце концов я не юрист, однако наложение CC0 лицензии на скриншоты чужого проприетарного софта выглядит явно не очень хорошей идеей в наших реалиях, даже если разработчики отображённого на скриншоте софта будут не против.

На этом пожалуй всё, надеюсь мой опыт был увлекательным, что будет дальше с репозиторием? Пожалуй это будет видно позже.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.