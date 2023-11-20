Во время пятничной встречи в Сан-Франциско, проходившей совместно с АТЭС, оба лидера выразили взаимную признательность. Президент Байден и президент Лопес Обрадор подтвердили свою приверженность сотрудничеству по двум важным вопросам, которые исторически вызывали напряженность в отношениях между их странами. Однако никаких крупных новых инициатив объявлено не было.

Президент Лопес Обрадор, переданный через переводчика, заявил: "Мы искренне привержены продолжению нашей всесторонней помощи в предотвращении незаконного оборота наркотиков, особенно ввоза фентанила и других химических прекурсоров". Он признал осведомленность Мексики о пагубном воздействии этих веществ на молодежь Соединенных Штатов.

Президент Байден сослался на продуктивную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином по этому вопросу, сославшись на достигнутое с президентом Китая соглашение о сокращении потока фентанила в США.

Выразив благодарность, президент Лопес Обрадор поблагодарил администрацию Байдена за ее усилия в области миграции, подчеркнув необходимость дальнейшего прогресса в решении проблемы миграции посредством совместных и скоординированных усилий.

Президент Байден похвалил президента Лопеса Обрадора как ценного партнера, в то время как мексиканский лидер ответил взаимностью, назвав своего коллегу "хорошим человеком" и "экстраординарным президентом".

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В 2022 году смертельные случаи от передозировки наркотиков достигли рекордно высокого уровня, а число мигрантов, пересекающих американо-мексиканскую границу, достигло рекордно высокого уровня в августе, впоследствии сократившись после возобновления депортационных рейсов в Венесуэлу. Однако число пересечений границ остается необычно высоким, что создает проблемы для городов, имеющих дело с растущим населением мигрантов.

Ожидается, что миграционный вопрос останется в центре внимания президента Байдена и в 2024 году. Общественное мнение, отраженное в сентябрьском опросе Washington Post и ABC News, показало, что 23 процента респондентов одобрили то, как Байден справился с иммиграционной ситуацией на границе США и Мексики, в то время как 62 процента не одобрили.

Ожидается, что бывший президент Дональд Трамп посетит американо-мексиканскую границу в Южном Техасе в выходные, воспользовавшись предполагаемыми слабостями в подходе президента Байдена. В сопровождении губернатора Грега Эбботта они примут участие в раздаче обедов участникам операции "Одинокая звезда", проводимой губернатором штата для подавления пограничных действий, в настоящее время вовлеченных в судебные тяжбы.

Долина Рио-Гранде, которую посетит Трамп, рассматривается республиканцами как возможность завоевать расположение латиноамериканских избирателей. Президентские праймериз Республиканской партии штата запланированы на март, и потенциальная победа Трампа может обеспечить значительное число делегатов, учитывая меняющуюся демографию Техаса. В 2020 году Байден был ближе к победе в Техасе, чем любой другой кандидат в президенты от демократической партии за последние годы, проиграв на шесть очков.