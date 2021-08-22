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Установка Ice-Hammer IH-4500 на АМ4

Ставлю систему охлаждения Ice-Hammer IH-4500 на материнскую плату Asus TUF B450-PRO Gaming АМ4 с помощью дополнительного набора крепления THERMALRIGHT для разъема AM4 тип A
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Зачем я тут всё это сейчас напишу? Когда начал искать информацию по операции переноса процессорного кулера Ice-Hammer IH-4500 на другую платформу АМ4, не обозначенную в поддержке кулера, то столкнулся с тем, что достаточно мало информации по этому поводу, поэтому я решил здесь немного её добавить и приложить небольшое описание процесса установки.

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Итак, этот самый кулер Ice-Hammer IH-4500 приобретался мной ещё году так в 2013м для того, чтобы остужать пылкий нрав FX-8320, но апгрейд тогда пошёл по иному пути и в итоге кулер был установлен на i5 2500K, где и проработал, зачастую 24/7, до лета 2021 года. Тут я решил, что пора! ))) 5е поколение райзенов уже, может и мне надо, хотя бы, второе купить... Так и достал из основной коробки s1155 свой: 

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Когда планировал покупку железа, то новый кулер вот вообще в планы не входил, т.к. меня вполне себе устраивал и этот Ice-Hammer IH-4500, пусть даже всего-то на 4х ядернике, но в 4.5…4.7 разогнанного. Особо под нагрузками вентилятор не напрягал своей работой, а в простое меня 6 жёстких дисков в системнике напрягают моторами, нежели процессорный, 3 корпусных вентилятора и вентилятор в БП.

Т.к. вентилятор я приобретал новым, то и весь комплект крепежа у меня к нему был, необходимый для установки на… АМ3. Я-то особо не вникал в суть до покупки и где-то ранее мельком читал, что на АМ4 можно кулеры от АМ3 лепить, ну я и начал было ставить, однако ждал меня подвох в виде другого…эм.. PCD ))) Ну т.е. отверстия рамки по-разному расставлены, нежели на АМ3. Ну, думаю, ладно – сейчас выпилю другие планки крепления под АМ4 и всё будет норм, однако сзади меня ждал свой уникальный бэкплейт этого кулера, переделывать который я чот не решился. Для понимания тех кто не в теме картинки организации крепления на S1155:  Ну… я то всё уже разобрал и как-то что-то запускать надо… А т.к. кулеры от АМ3, всё ещё подходят на АМ4 , если они за штатную рамку крепятся, то решил я временно из загашника поставить кулер… ~2003 года GlacialTech Igloo 2520. Для понимания, вообще, откуда он у меня. Т.ч. могу сказать, что на АМ4 даже от Socket A кулер подошёл! Ну, правда, с качелькой от АМ3, которая просто между рёбер была вставлена.

Далее начались поиски нового охлада на АМ4, которые меня, логично, завели СЮДА. Т.к. большой бюджет что-то не хотелось тратить на новый кулер, то выбор пал на ID-Cooling SE-224-XT и я даже его в корзину местного магазина своего положил, но в обсуждениях, да и некоторых тестах, даже для стокового 6 ядерного процессора этот кулер был впритык по шумности и этот факт пока не давал мне нажать кнопку «Оформить заказ».

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В какой-то момент в шапке ветки увидел: «Самое удачное решение цена/эффективность - Ih4700…» Там было много каких-то ссылок, но больше всего меня заинтересовал набор крепления THERMALRIGHT для разъема AM4 тип A! Я-то понимал, как мне надо доработать крепление кулера, но загвоздка была в неподходящем бэкплейте IH-4500. Да, можно было просто использовать другие шпильки и вкрутить их в штатный бэкплейт моей материнки, откинув зацепы на лицевой стороне материнки, но это мне виделось работами с фигурной обработкой металла, чего пока не очень хотелось. А тут похоже на готовое решение! Естественно, на форуме тут же задал вопрос, но не получив ответа, собрав по интернету некоторую информацию и проведя замеры на своём кулере, решил заказать! 

Первое же, что я сделал по приезде крепления: скинул штатное и совместил их – УРА! И отверстия сходятся и по ширине отлично наденется на мой IH-4500! 

И с этого момента начался тюненх. Длины штатных винтиков IH-4500 не хватает, чтобы пройти 2 толстые пластины крепления, да и гаек в новом креплении не предусмотрено, т.к. вкручиваются винтики сразу в дополнительные планки. Порывшись в загашниках своих компьютерных винтиков-шпунтиков были нарыты 2 длинных винта крепления диодных мостов\ключей к радиаторам из БП, а так же пара стоек под материнку с нестандартной резьбой М3… ну или какая она там у винтиков для крепления девайсов в 5.25" отсеках. Да, смотрится это странно, но гровер есть, затянуто хорошо, а, забегая вперёд, этот колхоз не видно.

Ладно, пошли это ставить на материнку Asus TUF B450-PRO Gaming. Начал было раскидывать свой корпус AirTone K5-9388, чтобы достать материнку… но увидев сзади окно, лень превозобладала. Штатный бэкплейт скинул быстро – немного там зажимал корпус, а когда приложил новый… В районе ушей под интеловскую платформу на материнке Asus TUF B450-PRO Gaming расположены конденсаторы, да ещё и с выводами, торчащими из платы. Да, оно, вроде бы, не касается подложки, и в комплекте крепления есть и пластиковая прокладка по все площади бэкплейта, и пластиковая дистанционная проставка, но... чот как-то ёрзает по конденсаторам и если притягивать кулер, то он и бэкплейт к материнке начнёт тянуть. 

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Решил было прикрутить и проверить, но тут меня ждала следующая подстава, которая уже точно требовала инструментального вмешательства: отверстия под стойки крепления кулера в бэкплейте 3.1 мм, а стойка М3.5. Вот таких длинных М3 у меня не оказалось, соответственно дрель, сверло и... На середине первого отверстия у меня закончилось третье сверло 4мм!!! Ну ооооочень прочный металл этого бэкплейта и аж 3 сверла подряд из Леруа его толком не взяли. Пришлось ехать за нормальными свёрлами и то, сначала 3.5мм сверлил, потом до 4мм рассверливал. А когда закончил, только тогда подумал, ну и зачем я 4мм сверлил, когда лучше, чтобы оставалось 3.5 мм! Собстна фото красивой пластины ДО и ПОСЛЕ мучений со сверлением. 

Валялся у меня какой-то старый блистер из под какого-то девайса, вырезал из него дополнительную прокладку и разместил её между подложкой и выводами: толще будет прокладка – дольше не будет протекать, ну в смысле коротить.

Под гайки с лицевой стороны приклеил штатные резиновые прокладки. На интеле они пошире будут, т.к. отверстие в самой материнке интела было… ну пусть 4 мм, а тут на амд все 5…6 мм в материнке 4 штуки и вся эта конструкция заметно так болтается. У штатного то бэкплейта дистанционные втулки интегрированные, которыми он распирается в отверстиях и сидит чётко, а тут… Мало того, что 3.3 мм в 4 мм отверстии имеет место люфт, так ещё и в материнке всё это плавает. Может и надо было бы заморочиться с фиксацией стоек в отверстиях материнки, но я забил. 

 Длины штатных стоек с натягом хватает для закручивания подпружиненных гаек после того, как новую пластину крепления добавил, но после фотосессии без термопасты, установка кулера прошла быстрее, т.к. приноровился уже. В случае с интелом эти гайки нормально торчат по сторонам, а вот у амд эти гайки с довольно-таки неслабой пружиной сидят под рёбрами радиатора и толстыми пальцами сложно подлезать, а об инструменте каком вообще даже и речи не идёт. 

Штатный вентилятор помещается нормально между памятью и радиатором, но первый слот на Asus TUF B450-PRO Gaming перекрывается. Там штатные резиновые крепления вентиляторов к радиатору ещё подбешивают, а на следующих моделях кулеров уже были скобы, что лучше и ближе крепит вентилятор к радиатору. С другой стороны сейчас у меня вентилятор почти свободно болтается и через эти 4 резиночки вот точно никакие вибрации от работы вентилятора не передаются. 

Результатом я более чем доволен! Да, пришлось вечером чутка повозиться, но зато я получил свою привычную СО на 5 теплотрубках 8мм толщины с прямым контактом и относительно большой секцией рёбер – 46 пластин с площадью теплообмена под 8000 см2, в то время как у ID-Cooling SE-224-XT только 5100…5200 по разным источникам. Да, вентилятор мой очень долго работает уже, но пока шумов посторонних нет на максимальных 2000 оборотах и пусть пашет. Может, конечно, он не такой тихий, как другие, современные вентиляторы, но по отзывам и тестам у ID-Cooling SE-224-XT тоже с 1200 уже слышно работу СО. В моём случае стоковый Ryzen5 2600 смог разогреться лишь до 59…60°С при 1100 оборотах и 25°С окружающего воздуха в прикрытом корпусе. Для информации, GlacialTech Igloo 2520 в том же тесте 82…84 показал при 2250 своих оборотов, что я считаю очень неплохо для кулера, разработанного 17 лет назад для одноядерного процессора. Ну а с IH-4500 теперь хоть можно спать спокойно с работающим компов в комнате. Больше харды напрягают своими моторами. Корпусные вертушки у меня от 7 В крутятся – корпус то тоже ещё с 00х годов, когда эти вентиляторы от Molex работали, в основном. 

З.ы. внимательные и пендитные могли, конечно же, обратить внимание на тонны пыли в корпусе и вентиляторах… Ну это лето и 24/7 открытые окна в распашной квартире, в которой идёт ремонт. Ну а ещё просто корпус без фильтров и замену ему я что-то пока не могу найти.

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ih-4500 asus tuf b450-pro gaming ice-hammer ice-hammer ih-4500 ам4
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