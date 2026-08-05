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Global_Chronicles

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Seiko выпустила совместно с брендом FTC лимитированную серию часов 5 Sports
Seiko представила совместную серию с FTC в рамках линейки 5 Sports. Выпущены две модели в специальном дизайне: двухцветная с черным циферблатом и полностью золотая с оранжевым циферблатом.
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Японский часовой бренд Seiko официально представил совместную коллекцию с американским брендом FTC. Две модели в корпусах 5 Sports получили уникальный дизайн и ограниченный тираж. Продажи будут доступны только на рынках США и Японии.

©Seiko 

Обе модели выполнены в корпусе SKX-series 5 Sports и оснащены автоматическим калибром 4R36. Модель HDB011J8 с черным циферблатом, серебристо-золотым корпусом и браслетом выпущена тиражом 860 экземпляров. Вторая — HDB012J8 — полностью позолоченная, с циферблатом цвета burnt orange и ограничена 663 экземплярами.

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©Seiko 

Seiko выпустила 1400 экземпляров дайверских часов с циферблатом цвета австрийского озера Халльштатт                

На задней крышке обеих моделей выгравировано сотрудничество с FTC: у двухцветной модели красным цветом, у золотой — в тон корпусу. Часы поставляются в специальной упаковке: HDB011J8 — в черной коробке с надписью "FOR THE CITY", HDB012J8 — в бордовой коробке с фирменной салфеткой для чистки. Новинки доступны только на рынках США и Японии, расширение продаж не планируется. Seiko также создала отдельный мини-сайт для этого релиза. Цены на модели — $460 и $500. По цене они занимают верхнюю позицию в линейке 5 Sports, но остаются доступнее, чем коллаборации Seiko в сериях Prospex или Presage.

©Seiko 

#сша #япония #ftc #наручные часы #лимитированная серия #seiko #автоматический механизм #5 sports
Источник: notebookcheck.net
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