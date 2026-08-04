В соцсетях и СМИ обсуждают расчеты экспертов: для получения пассивного дохода около 400 тысяч рублей в месяц нужен капитал примерно 40 млн рублей.

В интернете сейчас распространяются расчеты экспертов о том, какой капитал нужен для получения ежемесячного пассивного дохода в 400 тысяч рублей. Идея не нова, но важно разобраться, откуда взялась эта цифра и что она означает на практике.

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Исходные данные — результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, россияне считают порогом богатства доход около 393 тысяч рублей в месяц. Чтобы получать такие деньги пассивно при доходности 10-14% годовых, потребуется стартовый капитал от 34 до 47 млн рублей. Цифра в 40 млн рублей — это просто середина этого диапазона, а не универсальный рецепт.

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На практике сумма зависит от нескольких факторов. Если положить 40 млн рублей под 13% годовых, начисленные проценты составят 5,2 млн рублей в год. После уплаты НДФЛ (13%) чистыми останется около 4,5 млн рублей в год, или примерно 375 тысяч в месяц. Этого всё ещё близко к желаемой цифре, но расхождение заметное.

Важно понимать: банковский вклад — лишь один из вариантов. Реальный пассивный доход может требовать диверсификации: акции, облигации, недвижимость, альтернативные инструменты. Каждый из них несёт свои риски, комиссии и налоги. Поэтому окончательная сумма капитала для стабильного дохода в итоге может оказаться выше. Эксперты подчеркивают: «совет разбогатеть» — это скорее упрощение, а не инструкция для всех.