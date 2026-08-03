Торгово-промышленная палата направила в Минпромторг предложения о борьбе с псевдолокализацией электроники.

Торгово-промышленная палата РФ обратилась в Министерство промышленности и торговли с инициативой ужесточить контроль за происхождением радиоэлектронной продукции. Повод — массовые случаи, когда компании включают в реестр отечественных изделий решения, собранные из импортных деталей.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В письме вице-президента ТПП Елены Дыбовой замглавы Минпромторга Алексею Матушанскому предлагается привязать налоговые льготы к реальному использованию российских комплектующих. Также авторы инициативы считают необходимым ввести административные и уголовные санкции за нарушение правил национального режима закупок и разработать единые методики приемки продукции. По данным ТПП, существующие механизмы не позволяют заказчикам эффективно проверять реальный состав изделий.

реклама

В отрасли, в свою очередь, называют несколько признаков, позволяющих распознать псевдолокализованную продукцию: отсутствие собственного производства, свежесозданное юрлицо или заниженная цена. Однако эксперты замечают, что ключевой вопрос — разработать систему проверки, которая не станет бюрократическим формализмом.