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Global_Chronicles
В России представили три новых микроконтроллера Байкал
В конце июля в государственном реестре промышленной продукции зафиксировали три новые модели микроконтроллеров Байкал. Все они построены на базе существующего решения, но получили разные наборы портов и интерфейсов.
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В Государственную информационную систему промышленности РФ внесли данные о трех новых микроконтроллерах от Байкал Электроникс. Модели BE-U1100, BE-U1200 и BE-U1300 дополнили линейку, в которой уже есть серийно выпускаемый BE-U1000. Все три разработаны для промышленной автоматизации, систем управления и устройств интернета вещей.

 ©ТЕХНОСФЕРА Россия

За основу новых изделий взяли микроконтроллер BE-U1000, который компания уже выпускает серийно. От него новинки унаследовали часть решений, но получили собственную конфигурацию. Вместо трёх вычислительных блоков в каждой модели установили по два — с разной тактовой частотой. Корпус и объём памяти у всех трёх одинаковые.

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Отличия касаются в основном количества контактов для подключения внешних устройств и набора интерфейсов связи. У одной из моделей больше универсальных портов и есть специализированный интерфейс для работы с памятью, которого нет у двух других. Количество последовательных портов тоже варьируется от модели к модели — от шести до восьми. Также различается число интерфейсов для подключения аудиоустройств: у двух моделей он один, у третьей — два. При этом все три поддерживают современный протокол для обмена данными в автомобильной и промышленной электронике.

#risc-v #российская электроника #байкал электроникс #микроконтроллер #интернет вещи #промышленная автоматизация #гисп
Источник: tehnoomsk.ru
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