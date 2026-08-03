В конце июля в государственном реестре промышленной продукции зафиксировали три новые модели микроконтроллеров Байкал. Все они построены на базе существующего решения, но получили разные наборы портов и интерфейсов.

В Государственную информационную систему промышленности РФ внесли данные о трех новых микроконтроллерах от Байкал Электроникс. Модели BE-U1100, BE-U1200 и BE-U1300 дополнили линейку, в которой уже есть серийно выпускаемый BE-U1000. Все три разработаны для промышленной автоматизации, систем управления и устройств интернета вещей.

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За основу новых изделий взяли микроконтроллер BE-U1000, который компания уже выпускает серийно. От него новинки унаследовали часть решений, но получили собственную конфигурацию. Вместо трёх вычислительных блоков в каждой модели установили по два — с разной тактовой частотой. Корпус и объём памяти у всех трёх одинаковые.

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Отличия касаются в основном количества контактов для подключения внешних устройств и набора интерфейсов связи. У одной из моделей больше универсальных портов и есть специализированный интерфейс для работы с памятью, которого нет у двух других. Количество последовательных портов тоже варьируется от модели к модели — от шести до восьми. Также различается число интерфейсов для подключения аудиоустройств: у двух моделей он один, у третьей — два. При этом все три поддерживают современный протокол для обмена данными в автомобильной и промышленной электронике.