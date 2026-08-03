Дизайнер Марчелло Гандини (Marcello Gandini), создавший Lamborghini Miura и Countach, разработал облик для нового суперкара. Chrysler, тогдашний владелец Lamborghini, отклонил его работу, посчитав слишком неординарной. Гандини ушел из проекта, но не дал своему дизайн-проекту пропасть.
Изображение: Сarscoops
Вместе с бывшим тест-пилотом Lamborghini Клаудио Дзамполли (Claudio Zampolli) и известным композитором Джорджо Мородером (Giorgio Moroder), написавшем много музыки для кинофильмов, он создал Cizeta-Moroder V16T. Название расшифровывается как инициалы C и Z — по-итальянски читается как «чизета». Главная особенность — 6,0-литровый двигатель V16, установленный поперечно за креслами. Мотор выдает 540 л.с. при 8000 об/мин. Кузов получил четыре поднимающиеся фары и оказался на три дюйма шире Ferrari Testarossa.
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Изображение: Сarscoops
Изображение: Сarscoops
Всего построили 10 экземпляров авто, но прототип шасси 001 — единственный с шильдиком Cizeta-Moroder. Базовая цена в 1989 году составляла $280 000, что с учетом инфляции превышает $770 000 сегодня. Машину впервые показали 5 декабря 1988 года в Лос-Анджелесе — ведущим вечера был Джей Лено (Jay Leno). Мородер владел этим экземпляром до 2022 года. После реставрации автомобиль участвовал в Pebble Beach Concours d'Elegance в 2024 году. Из-за отсутствия VIN-номера прототип нельзя зарегистрировать или использовать для дорог общего пользования.
Изображение: Сarscoops
Теперь этот единственный в своем роде прототип выставлен на аукционе RM Sotheby's.
Изображение: Сarscoops
Изображение: Сarscoops