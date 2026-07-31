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Global_Chronicles
Жёстко раскритикованный электромобиль Ferrari Luce распродан на год вперед
Первый серийный электромобиль Ferrari — модель Luce — распродан на первый год производства всего за два месяца после премьеры. При этом дизайн машины вызвал жесткую критику, что сказалось даже на стоимости акций компании, которые потеряли в стоимости 8%.
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Премьера Ferrari Luce в мае 2026 года прошла с большим шумом, но совсем не таким, на который рассчитывали в Маранелло. Дизайн раскритиковали фанаты и журналисты, акции компании упали на 8%, а бывший глава Ferrari публично заявил, что эта машина не должна носить фирменный логотип. Однако все это не помешало продажам.

 Изображение: Сarscoops 

По информации Financial Times, Ferrari планировала продать чуть менее полусотни экземпляров Luce в первый год. Однако, как выясняется, весь этот тираж уже реализован покупателям — через два месяца после премьеры. Стартовая цена — €550 000 (около $640 000) до налогов. При этом Ferrari отрицает, что требовала от покупателей приобрести Luce для сохранения доступа к другим моделям бренда.

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Стратегия компании была направлена не на традиционных коллекционеров, а на новых клиентов — прежде всего состоятельных покупателей в Китае и технологических предпринимателей из Кремниевой долины, где электромобили давно стали привычным явлением. И, по данным FT, расчёт Ferrari оказался не просто абсолютно верным: именно эти рынки обеспечили полную реализацию годового тиража.

Долгосрочный план Ferrari предполагал реализацию около двух с половиной тысяч машин Luce к 2030 году (примерно по шестьсот единиц в год), что составит около пяти процентов от общего объема производства компании. Однако сохранится ли интерес к модели в следующие годы, пока неясно. Первый серийный Luce будет выставлен на аукцион во время Monterey Car Week в августе. Ожидается, что благотворительный экземпляр в исполнении Tailor Made принесёт более $1,1 млн.

Ferrari Luce стал самым противоречивым автомобилем бренда за последние годы. По уровню негатива его сравнивают с дебютом Tesla Cybertruck. Вслед за неудачной премьерой компанию покинул многолетний директор по маркетингу и продажам Энрико Гальера, хотя в Ferrari утверждают, что его уход был запланирован еще до показа Luce.

#сша #китай #электромобиль #продажи #критика #ferrari #luce
Источник: carscoops.com
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