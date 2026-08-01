Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
УАЗ зарегистрировал товарный знак «Буханка» для легендарного автомобиля
С 31 июля на сайте УАЗа исчезло название СГР — теперь модели семейства УАЗ-452, УАЗ-3741 и другие фигурируют под названием «Буханка». В пресс-службе завода подтвердили, что это официальное решение.
реклама

Название «Буханка» десятилетиями использовалось водителями и оставалось неофициальным. Теперь компания запустила процедуру регистрации товарного знака в Роспатенте, и после завершения всех процедур название появится в официальной базе. В технической документации при этом сохранятся старые модельные индексы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

О том, что УАЗ подал заявки на регистрацию «УАЗ Буханка» и на латинице UAZ Bukhanka, сообщалось еще в апреле. Теперь компания официально закрепила народное имя за автомобилем, который остается одним из самых узнаваемых на российских дорогах. СГР в народе расшифровывали по-разному, но с официальным переименованием эта аббревиатура уходит в историю. Теперь «Буханка» стала не просто прозвищем, а полноценным брендом. Представители УАЗа отметили, что решение соответствует многолетней традиции и учитывает любовь водителей к этому автомобилю. Смена названия не повлияет на технические характеристики или производство. Компания продолжит выпускать машины под новым именем, но с сохранением привычных индексов для специалистов.

реклама

Новое название уже появилось в коммуникационных материалах УАЗа. Ожидается, что процедура регистрации завершится в ближайшее время. После этого «Буханка» окончательно станет официальным товарным знаком. Автомобиль, который стал символом надежности и проходимости, теперь получил имя, знакомое каждому. В компании надеются, что это укрепит связь с поклонниками бренда. Решение уже поддержали многие автолюбители. Некоторые эксперты считают, что переименование повысит узнаваемость модели на рынке. УАЗ продолжит развивать семейство, сохраняя его традиции и адаптируя к современным требованиям. Будущее «Буханки» выглядит уверенно. Компания планирует сохранить производство и спрос на эту модель. Официальное признание народного имени стало важным шагом в истории завода. Теперь «Буханка» останется в истории не только как прозвище, но и как официальное название, которое продолжит жить на дорогах. Возможно, со временем появятся новые версии автомобиля. Пока же УАЗ сосредоточен на текущем производстве. Изменения уже заметны на сайте компании. Брендинг обновляется, но суть остается прежней. Главное — народная любовь к машине сохранится. Компания продолжит радовать поклонников надежной техникой. Переименование завершилось в конце июля. Теперь «Буханка» стала официальной. Это решение укрепит позиции УАЗа на рынке и сохранит традиции. Водители могут быть уверены: любимый автомобиль остается с ними под новым, но таким родным именем.

#автопром #уаз #товарный знак #буханка #переименование #сгр
Источник: iz.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi представила гибридное авто SkyNomad N70 с запасом хода на электротяге 505 км и общим 1705 км
Casio выпустила пять новых часов серии Edifice EFK-200 и топ-версию в сотрудничестве с Toyota Racing
Casio вывела на рынок США серию авиаторских часов G-Shock GravityMaster GWR-B3000
Люди ледникового периода охотились в основном на самок мамонтов
В России обнаружили ранее неизвестный минерал ценнее золота
Tom's Hardware: Радиатор M.2 SSD на материнской плате может замедлять работу вашего SSD
Первый российский водородный поезд доставят на Сахалин в 2027 году
Citizen выпустила три доступные модели часов Eco-Drive на солнечных батареях с сапфировым стеклом
Starship дрейфовал в Индийском океане в течение пяти дней
Советник «Роскосмоса» Маринин: Россия сможет сделать свехтяжёлую ракету в случае необходимости
Eurogamer: NVIDIA готовится поднять цены на видеокарты на 30% из-за дефицита памяти
Casio выпустила часы-кольцо CRW-H001M-8 со встроенным дисплеем и трекером здоровья
Xiaomi представила семейные внедорожники SkyNomad перед выходом на европейский рынок
Семь лучших игровых мониторов с частотой до 320 Гц по версии GizmoChina — подборка на август 2026
Claude AI во время испытаний вышел из-под контроля и взломал три компании
Samsung может использовать кремний-углеродные аккумуляторы не на всех смартфонах серии Galaxy S27
Режим автонастройки таймингов MSI High-Efficiency Mode приблизит память DDR5 AMD EXPO к EXPO ULL
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с водителями такси
Удачливый покупатель приобрёл ПК на Ryzen 9 9900X с RTX 5080 в полтора раза дешевле его текущей цены
На Марсе обнаружены загадочные структуры похожие на соты

Популярные статьи

«Человек-паук: Новый день» — обзор очередного фильма по комиксам
Как играется в Assassin's Creed Odyssey в 2026 году — action/RPG с огромным открытым миром
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Фильмы, где на маркетинг потратили больше, чем на съёмки — «Барби», «Оно», «Джокер» и другие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter