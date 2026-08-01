С 31 июля на сайте УАЗа исчезло название СГР — теперь модели семейства УАЗ-452, УАЗ-3741 и другие фигурируют под названием «Буханка». В пресс-службе завода подтвердили, что это официальное решение.

Название «Буханка» десятилетиями использовалось водителями и оставалось неофициальным. Теперь компания запустила процедуру регистрации товарного знака в Роспатенте, и после завершения всех процедур название появится в официальной базе. В технической документации при этом сохранятся старые модельные индексы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

О том, что УАЗ подал заявки на регистрацию «УАЗ Буханка» и на латинице UAZ Bukhanka, сообщалось еще в апреле. Теперь компания официально закрепила народное имя за автомобилем, который остается одним из самых узнаваемых на российских дорогах. СГР в народе расшифровывали по-разному, но с официальным переименованием эта аббревиатура уходит в историю. Теперь «Буханка» стала не просто прозвищем, а полноценным брендом. Представители УАЗа отметили, что решение соответствует многолетней традиции и учитывает любовь водителей к этому автомобилю. Смена названия не повлияет на технические характеристики или производство. Компания продолжит выпускать машины под новым именем, но с сохранением привычных индексов для специалистов.

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Новое название уже появилось в коммуникационных материалах УАЗа. Ожидается, что процедура регистрации завершится в ближайшее время. После этого «Буханка» окончательно станет официальным товарным знаком. Автомобиль, который стал символом надежности и проходимости, теперь получил имя, знакомое каждому. В компании надеются, что это укрепит связь с поклонниками бренда. Решение уже поддержали многие автолюбители. Некоторые эксперты считают, что переименование повысит узнаваемость модели на рынке. УАЗ продолжит развивать семейство, сохраняя его традиции и адаптируя к современным требованиям. Будущее «Буханки» выглядит уверенно. Компания планирует сохранить производство и спрос на эту модель. Официальное признание народного имени стало важным шагом в истории завода. Теперь «Буханка» останется в истории не только как прозвище, но и как официальное название, которое продолжит жить на дорогах. Возможно, со временем появятся новые версии автомобиля. Пока же УАЗ сосредоточен на текущем производстве. Изменения уже заметны на сайте компании. Брендинг обновляется, но суть остается прежней. Главное — народная любовь к машине сохранится. Компания продолжит радовать поклонников надежной техникой. Переименование завершилось в конце июля. Теперь «Буханка» стала официальной. Это решение укрепит позиции УАЗа на рынке и сохранит традиции. Водители могут быть уверены: любимый автомобиль остается с ними под новым, но таким родным именем.