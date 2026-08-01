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Global_Chronicles
Разгадан секрет спутника Плутона: Харон вращался в 10 раз быстрее 4 млрд лет назад
Группа ученых из США смоделировала раннюю историю Харона. Расчеты показали, что 4 миллиарда лет назад он вращался в 10 раз быстрее, чем сегодня, а его ледяная оболочка имела толщину до 36 километров.
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Харон — крупнейший спутник Плутона. По размеру он сопоставим с самой планетой: диаметр Харона всего вдвое меньше Плутона, а масса — в восемь раз меньше. Такое соотношение делает его уникальным. Поверхность Харона почти не менялась с древних времен — на ней нет признаков активного вулканизма или интенсивной бомбардировки метеоритами, которые часто стирают следы прошлого на других небесных телах. Именно эта сохранность позволила ученым заглянуть в прошлое спутника.

 Изображение: NASA/JHU-APL/SRI

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сосредоточились на геологическом регионе Оз Терра в северном полушарии Харона. Этот участок покрыт горами и глубокими разломами, которые резко отличаются от гладких равнин южного полушария. С помощью компьютерных моделей они проверили гипотезу, выдвинутую еще в 1970-х: разломы на экваторе возникли из-за замедления вращения спутника.

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Моделирование показало, что на раннем этапе истории ледяная оболочка Харона могла достигать 30–36 километров в толщину. Период вращения тогда составлял около 14 часов. Сейчас он равен 6,4 дня — замедление произошло более чем в 10 раз. Это изменение создало колоссальные напряжения в коре, которые и привели к формированию разломов и горных хребтов. Замедление, вероятно, произошло до того, как на Хароне могли начаться криовулканические процессы, то есть на очень раннем этапе.

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Ученые адаптировали методы структурной геологии, разработанные для Земли. Они пришли к выводу, что деформация коры сопровождалась глобальным сжатием, что указывает на холодное начальное состояние спутника. Данные для исследования поступили с зонда «Новые горизонты», который пролетел мимо Харона в 2015 году. Это единственный аппарат, приближавшийся к спутнику.

#космос #nasa #астрономия #спутник #солнечная система #геология #плутон #харон #деформация коры #ледяные спутники #новые горизонты #происхождение спутников
Источник: universetoday.com
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