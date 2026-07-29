Астрономы зафиксировали приливное разрушение звезды блуждающей чёрной дырой вдали от центра галактики.

Приливное разрушение звезды черной дырой выглядит как сцена из научной фантастики. Гравитация гигантского объекта разрывает звезду на части, вытягивая ее в тонкую струю газа, которая затем сворачивается в диск вокруг черной дыры. Этот процесс сопровождается мощной вспышкой излучения, которую ученые регистрируют как «приливное событие». Обычно такие явления наблюдают в центрах галактик, где находятся сверхмассивные черные дыры.

Изображение - ChatGPT

Команда астрономов из Университета Северной Каролины (США) с помощью телескопа SOAR в Чили обнаружила необычное событие. Искусственный интеллект, обученный искать вспышки не в центрах галактик, указал на подозрительный объект. Наблюдения подтвердили: это действительно приливное разрушение звезды черной дырой.

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Данное событие произошло в 30 тысячах световых лет от центра галактики. Это дальше, чем любой известный ранее подобный случай. Для сравнения: Солнце находится примерно в 26 тысячах световых лет от ядра Млечного Пути.

Масса черной дыры составляет около миллиона солнечных. Как она оказалась так далеко от центра? Ученые предлагают две версии. Первая: черная дыра была выброшена из ядра в результате столкновения галактик в далеком прошлом. Вторая: она входила в группу черных дыр в центре и получила гравитационный толчок от соседей.

Это открытие меняет представления о поиске черных дыр. Обычно они невидимы, но когда такая дыра сталкивается со звездой, вспышка выдает ее местоположение. В будущем обсерватория Веры Рубин сможет находить сотни тысяч таких событий ежегодно, что позволит лучше понять, как блуждающие черные дыры влияют на эволюцию галактик и как они вообще оказались на окраинах. Каждое такое событие дает ученым уникальную возможность изучить гравитацию и поведение материи в экстремальных условиях, которые невозможно воспроизвести в лаборатории.