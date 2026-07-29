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Global_Chronicles
Астрономы впервые увидели как блуждающая чёрная дыра разорвала звезду на окраине галактики
Астрономы зафиксировали приливное разрушение звезды блуждающей чёрной дырой вдали от центра галактики.
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Приливное разрушение звезды черной дырой выглядит как сцена из научной фантастики. Гравитация гигантского объекта разрывает звезду на части, вытягивая ее в тонкую струю газа, которая затем сворачивается в диск вокруг черной дыры. Этот процесс сопровождается мощной вспышкой излучения, которую ученые регистрируют как «приливное событие». Обычно такие явления наблюдают в центрах галактик, где находятся сверхмассивные черные дыры. 

Изображение - ChatGPT

Команда астрономов из Университета Северной Каролины (США) с помощью телескопа SOAR в Чили обнаружила необычное событие. Искусственный интеллект, обученный искать вспышки не в центрах галактик, указал на подозрительный объект. Наблюдения подтвердили: это действительно приливное разрушение звезды черной дырой.

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Данное событие произошло в 30 тысячах световых лет от центра галактики. Это дальше, чем любой известный ранее подобный случай. Для сравнения: Солнце находится примерно в 26 тысячах световых лет от ядра Млечного Пути.

Масса черной дыры составляет около миллиона солнечных. Как она оказалась так далеко от центра? Ученые предлагают две версии. Первая: черная дыра была выброшена из ядра в результате столкновения галактик в далеком прошлом. Вторая: она входила в группу черных дыр в центре и получила гравитационный толчок от соседей.

Это открытие меняет представления о поиске черных дыр. Обычно они невидимы, но когда такая дыра сталкивается со звездой, вспышка выдает ее местоположение. В будущем обсерватория Веры Рубин сможет находить сотни тысяч таких событий ежегодно, что позволит лучше понять, как блуждающие черные дыры влияют на эволюцию галактик и как они вообще оказались на окраинах. Каждое такое событие дает ученым уникальную возможность изучить гравитацию и поведение материи в экстремальных условиях, которые невозможно воспроизвести в лаборатории.

#астрономия #черная дыра #tde #приливное разрушение #soar #блуждающая черная дыра
Источник: universetoday.com
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