Цены на внешние SSD выросли из-за спроса со стороны ИИ. Как сэкономить сотни долларов на внешнем накопителе: тесты и советы Tom's Hardware и насколько такой вариант уступает готовым решениям.

Из-за бума искусственного интеллекта цены на внешние твердотельные накопители выросли, а некоторые модели стало сложно найти. Журналисты Tom's Hardware предложили альтернативу: использовать старые диски, которые часто пылятся без дела, и устанавливать их в специальные корпуса.

Источник изображения: Tom's Hardware

Редакция протестировала четыре накопителя разного возраста и типа в корпусах с разной пропускной способностью — от 5 до 40 Гбит/с. Среди них были: жесткий диск 2011 года, SATA-накопитель 2014 года, NVME-модель 2019 года и быстрый PCIE 5.0. Корпуса стоили от 8 до 100 долларов США.

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Результаты показали: старый жесткий диск выдал скорость около 90 МБ/с — достаточно для резервного копирования. SATA-накопитель в том же корпусе разогнался до 450 МБ/с, что в 4–5 раз быстрее и вполне годится для повседневных задач. NVME-модель в корпусе на 10 Гбит/с показала больше 1000 МБ/с — почти как у готового внешнего SSD. А в корпусе на 20 Гбит/с тот же диск обогнал дорогой аналог Crucial X10.

Самый быстрый результат — 3700 МБ/с — удалось получить с PCIE 5.0 накопителем в корпусе USB4. При этом по скорости записи самодельное устройство обогнало Corsair EX400U за $600. Вывод: даже если покупать новый NVME-диск и корпус за $100, можно получить внешний накопитель с характеристиками дорогих готовых моделей, сэкономив сотни. Главное — перед использованием проверить состояние старого диска, чтобы он не вышел из строя через несколько недель.