Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В Tom's Hardware проверили возможность сэкономить установив старый накопитель в отдельный корпус
Цены на внешние SSD выросли из-за спроса со стороны ИИ. Как сэкономить сотни долларов на внешнем накопителе: тесты и советы Tom's Hardware и насколько такой вариант уступает готовым решениям.
реклама

Из-за бума искусственного интеллекта цены на внешние твердотельные накопители выросли, а некоторые модели стало сложно найти. Журналисты Tom's Hardware предложили альтернативу: использовать старые диски, которые часто пылятся без дела, и устанавливать их в специальные корпуса.

Источник изображения: Tom's Hardware

Редакция протестировала четыре накопителя разного возраста и типа в корпусах с разной пропускной способностью — от 5 до 40 Гбит/с. Среди них были: жесткий диск 2011 года, SATA-накопитель 2014 года, NVME-модель 2019 года и быстрый PCIE 5.0. Корпуса стоили от 8 до 100 долларов США.

реклама

Результаты показали: старый жесткий диск выдал скорость около 90 МБ/с — достаточно для резервного копирования. SATA-накопитель в том же корпусе разогнался до 450 МБ/с, что в 4–5 раз быстрее и вполне годится для повседневных задач. NVME-модель в корпусе на 10 Гбит/с показала больше 1000 МБ/с — почти как у готового внешнего SSD. А в корпусе на 20 Гбит/с тот же диск обогнал дорогой аналог Crucial X10.

Самый быстрый результат — 3700 МБ/с — удалось получить с PCIE 5.0 накопителем в корпусе USB4. При этом по скорости записи самодельное устройство обогнало Corsair EX400U за $600. Вывод: даже если покупать новый NVME-диск и корпус за $100, можно получить внешний накопитель с характеристиками дорогих готовых моделей, сэкономив сотни. Главное — перед использованием проверить состояние старого диска, чтобы он не вышел из строя через несколько недель.

#ssd #nvme #tom&#x27;s hardware #внешние накопители #внешний диск #корпус для диска #цены на ssd
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи нашли в Казахстане средневековый «дом на колёсах» времён Кимакского каганата
Первая в мире 8-ГБ игровая видеокарта Radeon R9 290X протестирована в ряде современных игр
В NJ Tech оценили влияние защиты Denuvo на fps в 007 First Light
Разработчик запустил ИИ-модель с 28,9 млн параметров на микроконтроллере ESP32-S3 за $10
Состоялся первый рекордный 24-часовой полёт Airbus A350 из Австралии во Францию
Историк нашёл планы Великобритании по химической атаке на американские войска в 1812 году
Российские власти и руководство Telegram контактируют по вопросу восстановления доступа
22-тонный харвестер КАМАЗ-1010 с колесной формулой 8х8 не боится диагонального вывешивания
Новый китайский сплав на основе тантала для реакторов и гиперзвуковых ракет выдерживает 2400°C
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 2 сентября на базе пикапа Triton
Геймер оснастил Steam Deck шипами и электрошокером, чтобы родственники не играли без разрешения
Китайский физик предложил конструкцию зонда весом 1 г для изучения чёрной дыры в созвездии Змееносца
Microsoft заблокирует пиратскую активацию Windows с помощью обязательной проверки чипа TPM
Лучшие бюджетные смартфоны середины 2026 года по версии GizmoChina
Apple снова стала самой дорогой компанией мира с капитализацией около $5 трлн
В RTX 5080 INFINITY от GIGABYTE используется нестандартная плата с большим вырезом для вентилятора
Археологи обнаружили богато украшенную могилу девушки на 1300-летнем кладбище в России
Стартап из США привлёк 470 миллионов долларов на разработку миниатюрных реакторов для военных
Немецкий производитель аккумуляторов Varta подал заявление о банкротстве
NVIDIA собирается арендовать для OpenAI центр обработки данных стоимостью $500 миллиардов долларов

Популярные статьи

5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
«Crysis 2 Remastered» и «Far Cry 3: Blood Dragon»: как воспринимаются игры из прошлого в 2026 году
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
Обзор электронного блокнота Onyx Boox Go 6 (Gen II)
Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter