Acer начал продажи 18-дюймового ноутбука Aspire 18 на процессорах Intel Panther Lake. Модель с батареей на 71 Вт•ч обеспечивает до 17,5 часа работы.

Acer расширил линейку Aspire новой 18-дюймовой моделью. Ноутбук анонсировали в конце мая, а сейчас он появился в продаже в Европе и ОАЭ.

©Acer

Базовая версия Aspire 18 получила процессор Core Ultra 5 325, 16 ГБ оперативной памяти, накопитель на 512 ГБ и 71-ваттную батарею. Производитель заявляет до 17,5 часа работы при веб-серфинге. Экран — IPS-матрица с разрешением 1200p, соотношением сторон 16:10, яркостью 400 нит и частотой обновления 120 Гц.

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Доступны модификации с Core Ultra 7 355 и Core Ultra 9 386H. Позже появится версия с Core Ultra 5 322 и экраном с частотой 165 Гц. Вес ноутбука — 2,19 кг, толщина корпуса — от 12,4 до 19 мм.

©Acer

Топ-версия с Core Ultra 9 386H, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ оценивается в 2299 €. Вариант с тем же процессором, но с 16 ГБ RAM стоит от 1499 до 1650 €. Все модификации оснащены батареей 71 Вт·ч.