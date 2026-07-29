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Global_Chronicles
Африка с помощью Китая готовит свою первую научную миссию на Луну в 2029 году
В 2029 году китайская миссия Чанъэ-8 доставит на Луну три металлические сферы с радиотелескопами внутри. Это будет первая африканская лунная научная миссия.
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Африканские ученые впервые отправят на Луну собственное оборудование. Три металлические сферы с антеннами внутри полетят к спутнику Земли в 2029 году на борту китайской миссии Чанъэ-8. Каждая сфера размером чуть больше футбольного мяча упакована в металлический каркас из вращающихся колец. Внутри — две треугольные солнечные панели, ориентированные в противоположные стороны. Сами сферы сделаны из металла и содержат антенны для приема радиоволн. После посадки на Луну их разместят на некотором расстоянии друг от друга, чтобы создать радиоинтерферометр.

Источник изображения: Africa2Moon

Ученые планируют изучать радиосигналы на сверхнизких частотах — ниже 20 мегагерц. С Земли такие сигналы не зарегистрировать: атмосфера и радиопомехи полностью их заглушают. Обратная сторона Луны, напротив, остается самым тихим местом в окрестностях Земли для таких наблюдений. Никаких радиопередач, никаких помех от городов — только космический шум. Антенны внутри сфер объединят в единую сеть, которая будет принимать сигналы от самых далеких объектов во Вселенной. Эти радиоволны несут информацию о том, что происходило вскоре после Большого взрыва.

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Карла Митчелл, руководитель миссии BALLS (Bounced African Low Lunar Sphere), и инженер Южноафриканской радиоастрономической обсерватории Джапи Людик с одной из сфер BALLS, прошедших испытания.(Источник изображения: Africa2Moon)

В апреле текущего года инженеры из ЮАР уже собрали полноразмерные модели сфер. Сейчас их готовят к отправке в Китай, где они пройдут финальные тесты на совместимость с посадочной платформой Чанъэ-8. Вся работа ведется практически без бюджета — на добровольных началах, силами энтузиастов. Африка получит на Луне собственную радиообсерваторию, состоящую из трех металлических сфер. Если миссия пройдет успешно, африканский континент впервые проведет лунные научные исследования собственными силами.

#луна #африка #космическая миссия #радиоастрономия #чанъэ-8 #sarao #balls
Источник: space.com
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