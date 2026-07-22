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Global_Chronicles
Астробиологи выяснили: инопланетная жизнь не выживет на планетах меньше Марса
Ученые определили минимальный размер планеты, на которой может существовать инопланетная жизнь.
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Человечество давно ищет ответ на вопрос, одни ли мы во Вселенной. Телескопы находят тысячи планет за пределами Солнечной системы, но где именно искать следы жизни? Новое исследование серьезно сужает круг поиска и исключает целый класс миров, где инопланетные организмы не смогут появиться в принципе.

Источник изображения: Центр космических полетов имени Годдарда НАСА

Планетолог Мишель Хилл из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) и ее коллеги смоделировали судьбу атмосфер у каменистых планет разных размеров. Все они вращались в обитаемых зонах вокруг звезд, похожих на Солнце. Обитаемая зона — это область, где на поверхности планеты может существовать жидкая вода. Но оказалось, что даже правильное расстояние от звезды не гарантирует пригодности для жизни.

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Главный вывод: планета должна иметь радиус как минимум 0,8 земного, чтобы сохранять атмосферу в течение нескольких миллиардов лет. Марс как раз соответствует этому порогу. Все, что меньше — обречено. Атмосфера таких миров быстро улетучивается под действием звездного ветра и радиации. Причина в слабой гравитации — она не может удержать газовую оболочку. Кроме того, у маленьких планет быстрее остывает мантия, вулканическая активность затухает раньше, и выбросы газов не восполняют потери. А без атмосферы невозможна стабильная температура, защита от космической радиации и многие другие условия для жизни.

Специалисты обнаружили и исключения. Если планета содержит аномально много углерода в мантии, вулканы выделяют больше углекислого газа — это помогает компенсировать потери. В таких случаях атмосфера может сохраняться даже на мирах радиусом 0,6 земного. Также на результат влияют размер ядра, содержание радиоактивных элементов и температура мантии.

Интересный нюанс: холодная мантия замедляет начало вулканической активности. Это дает время переждать бурную молодость звезды, когда вспышки особенно сильны. Даже планеты, потерявшие атмосферу, могут восстановить ее позднее — за счет столкновений с кометами и астероидами, которые приносят летучие элементы.

Для астробиологов это исследование — практический инструмент. У них слишком много потенциальных целей и слишком мало времени на телескопах. Теперь они знают, какие планеты можно сразу исключать из списка кандидатов на поиск инопланетной жизни.

#космос #nasa #марс #экзопланеты #астробиология #инопланетная жизнь #внеземные цивилизации #обитаемые зоны
Источник: space.com
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