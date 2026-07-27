На площадке Ленинградской АЭС-2 продолжается строительство испарительной градирни для третьего энергоблока.

Энергоблоки атомных станций нуждаются в постоянном охлаждении. Для этого строят градирни — башни, где горячая вода остывает за счет испарения. На Ленинградской АЭС-2 сейчас возводят такое сооружение для третьего блока. Оно будет настолько высоким, что уступит по этому показателю в регионе только небоскребу «Лахта Центр».

©«Страна Росатом»

Строители уже установили больше половины опорных колонн для будущей башни. Эти элементы из железобетона имеют длину более 13 метров и весят по 20 тонн каждая. Их монтируют попарно на общее основание, используя крановое оборудование грузоподъёмностью 150 тонн. Для точной установки применяют специальную направляющую конструкцию.

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Работы развернулись в апреле. Сначала подготовили котлован, затем погрузили сваи на глубину до 35 метров. На пике процесса здесь работали семь буровых установок одновременно. Это позволило управиться с этапом на три месяца быстрее, чем планировали изначально.

©«Страна Росатом»

Форма башни напоминает гиперболоид — она расширяется книзу, сужается в средней части и снова расширяется кверху. Диаметр у земли достигает 150 метров, в самом узком месте сокращается до 41 метра, а в верхней части составляет около 46 метров. Такая геометрия позволяет воздуху подниматься естественным образом, без применения вентиляторов. Кроме того, обтекаемая форма снижает нагрузку от ветра.

©«Страна Росатом»

Через градирню за час будет проходить 160 тысяч кубометров воды. Это обеспечит стабильную работу реактора даже в знойную погоду. Секрет эффективности в высоте: чем она больше, тем сильнее тяга и лучше отвод тепла. Поэтому каждое следующее подобное сооружение на станции делают выше предыдущего.

Изначально на первом блоке построили две 150-метровые башни для надежности — если одна выйдет из строя, вторая подстрахует. Позже от этой схемы отказались в пользу одной, но более высокой. Современные оросители и влагоуловители увеличили площадь контакта воды с воздухом, и одной башни стало достаточно. К тому же это экономит деньги и территорию.

В августе начнут заливать бетон в опалубку первого яруса оболочки. Для работ пригласили бригаду, уже строившую похожий объект на Курской АЭС-2. До этого самой высокой в стране была 171-метровая градирня на Нововоронежской станции. Нынешняя превзойдет ее на 8 метров.