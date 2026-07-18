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Global_Chronicles
Первый тест Arm-чипа Nvidia RTX Spark показал результаты в Cinebench 2026
В сети появились результаты тестирования инженерного образца процессора Nvidia RTX Spark в бенчмарке Cinebench 2026. 20-ядерный чип набрал 5771 балл в многопоточном и 540 баллов в однопоточном режиме.
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Nvidia готовит к выходу собственный процессор для устройств на Windows. Чип под кодовым именем RTX Spark (ранее N1X) заметили в базе бенчмарка Cinebench. Результаты теста позволяют сравнить его с конкурентами.

 ©Notebookcheck

Скриншот с результатами опубликовал инсайдер. В системе процессор определился как JMVW0A-Generic-CPU. Это обозначение ранее связывали с платформой Nvidia для Windows на Arm. Тест проводился на ноутбуке Surface Laptop Ultra под управлением Windows 11.

Результаты Nvidia RTX Spark в Cinebench 2026 ©Notebookcheck

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Чип имеет 20 ядер. В многопоточном тесте Cinebench 2026 инженерный образец набрал 5771 балл, в однопоточном — 540. Указанные лимиты мощности — 80 Вт для PL1 и 95 Вт для PL2. Это соответствует заявленным ранее характеристикам RTX Spark.

Результаты инженерного образца нельзя считать финальными. Программа определила тактовую частоту как 1,01 ГГц, что явно ошибочно. Кроме того, система использовала предварительную версию прошивки. Это значит, что конечные показатели могут измениться.

По предварительным данным, RTX Spark сопоставим с AMD Ryzen AI Max+ 395 и Intel Core Ultra X9 388H. Однако процессоры Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Apple M5 Max заметно опережают его в обоих тестах. Не исключено, что после доводки чип приблизится к Intel Panther Lake или AMD Medusa Point, но обогнать лидеров на Arm-архитектуре в этом поколении будет сложно.

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Источник: notebookcheck.net
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