Жители Татарстана требуют сносить работающие базовые станции сотовой связи.

Развитие мобильной сети в Татарстане тормозят не технические проблемы, а страхи местных жителей. Граждане требуют убирать работающие вышки, и операторам приходится идти навстречу, даже если оборудование уже установлено.

Изображение - ChatGPT

Министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин заявил, что жалобы жителей вынуждают операторов демонтировать действующие базовые станции. По его словам, опасения людей сравнимы с тем, чтобы бояться включать микроволновку, телевизор или пользоваться пультом. Проблема уже привела к конкретным потерям для инфраструктуры.

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В Казани демонтировали станцию у восьмой больницы на Сибирском тракте. Еще одна вышка на паркинге в ЖК «Изумрудный город» оказалась под угрозой демонтажа. Оператору также отказали в установке оборудования возле торгового центра KazanMall. В Минцифры отметили, что против появления станции выступают и жители села Сауш.

Министр обратился к главам муниципалитетов с просьбой искать компромиссные варианты размещения вышек. Ведомство планирует проводить просветительские мероприятия. Цель — снизить уровень тревоги вокруг базовых станций, ведь из-за нее целые районы остаются без нормальной связи.