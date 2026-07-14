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Global_Chronicles
Робот‑гуманоид «Теледроид» впервые будет работать снаружи МКС под управлением экипажа
Во время экспедиции МКС‑75 российский робот‑гуманоид «Теледроид» пройдет испытания на борту станции и снаружи модуля.
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Создание роботов для космоса требует проверки их работы в реальных условиях полета. Российские специалисты подготовили эксперимент, в котором экипаж станции сможет напрямую взаимодействовать с антропоморфной системой.

 Изображение - ChatGPT

Петр Дубров и Анна Кикина проведут испытания «Теледроида» во время работы на Международной космической станции. В начале эксперимента космонавты будут использовать специальное оборудование для управления роботом внутри станции.

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После доставки дополнительной аппаратуры начнется следующий этап программы. Роботизированный комплекс разместят на внешней части российского модуля МЛМ во время выхода в открытый космос. При этом операторы останутся внутри станции и продолжат работу с системой.

Разработчики хотят получить робота, который сможет выполнять задачи с инструментами, привычными для человека. Петр Дубров отметил, что среди таких действий рассматривается использование молотка и карабина.

Испытания пройдут в рамках 75-й долговременной экспедиции на МКС. В течение миссии экипаж выполнит 38 экспериментов и целевых работ. В программу также включили проект «Газоанализатор-ФС», который связан с разработкой автоматической системы контроля атмосферы для будущих пилотируемых аппаратов.

#космос #мкс #роскосмос #робот #робот-гуманоид #космонавты #теледроид
Источник: tass.ru
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