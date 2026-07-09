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Global_Chronicles
Впервые обнаружен новый тип сигнала гравитационных волн на горизонте событий черной дыры
Международная группа физиков проанализировала гравитационно-волновое событие GW250114 и выделила «прямую волну» — сигнал, исходящий из окрестностей горизонта событий слившихся черных дыр.
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Обсерватории гравитационных волн зафиксировали десятки слияний черных дыр, но заглянуть за горизонт событий — границу, откуда не вырывается даже свет, — до сих пор не удавалось. Новое исследование предлагает способ обойти это ограничение.

Изображение:  Live Science

Ученые проанализировали событие GW250014 — особенно мощное слияние черных дыр. В общем сигнале они выделили составляющую, которую теория предсказывала, но раньше никто не находил в реальных данных. Этот сигнал, получивший название «прямая волна», несет информацию из непосредственной близости от горизонта событий новообразованной черной дыры.

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В отличие от света, гравитационные волны проходят сквозь космическое пространство почти без помех. Они возникают при ускорении массивных объектов и сохраняют данные о событиях, которые иначе остались бы скрытыми. Когда две черные дыры сливаются, пространство-время сотрясается. В области возле горизонта возникает быстро затухающий вихрь.

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Результаты показывают, что гравитационно-волновые обсерватории могут изучать области вблизи горизонта событий. Астрономы уже фотографировали свечение вокруг сверхмассивных черных дыр, но прямой сигнал с самой границы — это новый уровень детализации. Если будущие наблюдения подтвердят открытие, физики получат инструмент для исследования самых экстремальных областей Вселенной.

#черная дыра #астрофизика #гравитационные волны #горизонт событий #gw250114 #слияние черных дыр
Источник: livescience.com
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