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Global_Chronicles
Microsoft вслед за Sony анонсирует переход Xbox на цифру
Руководитель программы Xbox Insider Брэд Розетти сообщил о крупном анонсе, который состоится на следующей неделе.
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Игровая индустрия переживает переход на цифровые технологии. После того как Sony объявила об отказе от физических дисков, Microsoft долгое время хранила молчание. Теперь, судя по всему, компания готова сделать ответный шаг.

Изображение:  Notebookcheck   

Руководитель программы Xbox Insider Брэд Розетти опубликовал в соцсети X сообщение о том, что на следующей неделе состоится крупный анонс. Детали он не раскрыл. Однако инсайдер Windows Central Джез Корден предполагает, что речь идет о функции Positron, которая позволит владельцам физических дисков Xbox конвертировать их в цифровые лицензии.

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Эта функция станет доступна участникам программы Xbox Insider, а затем, вероятно, появится у всех пользователей. Такой шаг фактически означает переход Xbox к цифровому будущему — вслед за Sony, которая уже сделала аналогичное решение.

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При этом инсайдеры сообщают, что Microsoft пока не приняла окончательного решения о поддержке дисков в следующем поколении консолей. Согласно имеющимся данным о проекте Helix, возможно, компания сохранит поддержку физических носителей либо встроенную, либо через внешний привод.

#microsoft #sony #xbox #игровая индустрия #ps6 #диски #positron #цифровые лицензии
Источник: notebookcheck.net
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