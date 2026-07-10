Volkswagen Group представила долгосрочный план реструктуризации, который предусматривает сокращение модельного ряда почти вдвое к 2030 году. Одновременно концерн намерен уменьшить количество платформ, комплектаций и силовых агрегатов, сосредоточившись на наиболее востребованных автомобилях.

Volkswagen Group начала следующий этап масштабной перестройки бизнеса после трехлетней реорганизации. Компания собирается пересмотреть ассортимент автомобилей, структуру разработки и производство, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке.

Изображение: Сarscoops

Совет директоров Volkswagen Group утвердил план развития до 2030 года, в рамках которого концерн намерен отказаться почти от половины выпускаемых моделей. По сути, компания хочет сделать структуру бизнеса проще. Для этого она уменьшит количество платформ, силовых агрегатов, комплектаций и пакетов оборудования, а также сократит число одинаковых инженерных решений, которые сегодня используют разные бренды концерна.

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Одновременно Volkswagen рассчитывает удержать ежегодный объем производства на уровне около девяти миллионов автомобилей. Этот показатель соответствует объемам последних лет и, по оценке компании, лучше отвечает текущему мировому спросу. При этом руководство продолжает работу над снижением затрат и рассчитывает приблизить рентабельность группы к уровню от восьми до десяти процентов.

Хотя официальный список моделей пока не опубликовали, компания дала понять, что в линейке останутся автомобили с устойчивым спросом. Среди них называют Polo, Golf, T-Roc и Tiguan. Иначе складывается ситуация с менее популярными версиями. Под вопросом остаются T-Roc Cabriolet, купе-кроссовер ID.5, модель Taigo и электрический ID. Buzz, продажи которого не оправдали ожиданий.

Изменения затронут и другие марки концерна. Skoda, вероятно, пересмотрит дальнейшую судьбу хэтчбека Scala. Seat может сохранить более компактный модельный ряд, тогда как Cupra продолжит развивать линейку более дорогих автомобилей. Audi уже отказалась от A1 и Q2, а в дальнейшем может пересмотреть семейство Sportback и будущее флагманского A8.

Porsche тоже собирается сократить количество вариантов своих моделей. При этом 911, Cayenne и Macan сохранят свои позиции, тогда как Panamera и Taycan со временем могут получить более компактную линейку модификаций. Компания также не отказалась от выпуска электрического семейства 718, несмотря на перенос сроков его появления.