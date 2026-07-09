Volkswagen отказался от механических газонокосилок на одной из своих производственных площадок в Польше.

На польском предприятии Volkswagen уход за территорией решили организовать необычным способом. Компания использует животных там, где раньше применяли технику.

Изображение: Сarscoops

Сто овец начали пастись на территории завода Volkswagen в Познани, где расположена фотоэлектрическая установка мощностью 18,3 МВт с более чем 31 тысячей солнечных панелей. Животные естественным образом поддерживают высоту травы между рядами модулей и останутся на площадке до осени. По сути, компания сократила применение механической техники и одновременно обеспечила стаду условия для выпаса с тенью и свободным пространством. Владелец животных сообщил, что овцы быстро освоились и уже спокойно перемещаются небольшими группами по территории объекта.

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Владелец стада отметил, что животные быстро привыкли к новой обстановке. Они разбились на мелкие группы и спокойно пасутся.

Изображение: Сarscoops

Проект не ограничивается уходом за газоном. Совместно с Познанским университетом естественных наук специалисты изучают влияние выпаса на почву, растения, биоразнообразие и самочувствие овец. Также они проверяют, снижает ли тень от панелей тепловой стресс у животных. Такой подход называют агровольтаикой — совмещением сельского хозяйства и солнечной генерации. Если выпас снижает расходы на содержание и улучшает экологию, это выгодно для всех.