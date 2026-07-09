Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Apple вложит $30 млрд в Broadcom для специализированного ИИ-чипа Baltra
Apple заключила с Broadcom соглашение на сумму более $30 млрд, рассчитанное до 2031 года.
реклама

Apple продолжает программу инвестиций в американское производство общим объемом 600 млрд $. Новое соглашение с Broadcom стало самым крупным обязательством в рамках этой инициативы. Сделка рассчитана до 2031 года и включает не только закупку готовых компонентов, но и совместную разработку специализированной микросхемы. Компания хранит молчание о технических деталях этого чипа.

 Изображение: WCCFTech

Общая сумма соглашения составляет 30 млрд $. Эти средства пойдут на закупку передовых радиочастотных и беспроводных компонентов для модемов Apple C1, C1X и C2. Эти чипы отвечают за сотовую связь, Wi-Fi и Bluetooth в устройствах компании. Дополнительно Apple выделила 1,5 млрд $ на расширение производственных мощностей Broadcom в Колорадо.

реклама

В рамках партнерства стороны ведут совместную разработку серверного чипа для искусственного интеллекта под кодовым названием Baltra. Apple не разглашает информацию о его архитектуре и возможностях. По данным из открытых источников, микросхема будет использовать 3-нанометровый техпроцесс TSMC N3E и может состоять из нескольких специализированных блоков. Broadcom отвечает за обеспечение взаимодействия между этими компонентами при работе в серверных системах Apple Intelligence. Такой подход позволяет Apple скрыть общую структуру ASIC даже от партнеров.

Сборку серверов на основе нового чипа поручат Foxconn при участии Lenovo. Соглашение предусматривает выпуск более 15 млрд микросхем американского производства и создание нескольких сотен рабочих мест. В рамках более широкой программы AMP Apple уже открыла производственную академию в Детройте и строит завод по выпуску серверов в Хьюстоне. Компания также расширяет мощности центров обработки данных в пяти штатах. Ранее Apple заключила партнерства с Texas Instruments, Samsung, Corning, Bosch и другими производителями.

#сша #apple #чипы #инвестиции #производство #broadcom
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На российских онлайн-площадках появились предложения о продаже мини-НПЗ от 1 млн рублей
В Австралии на побережье обнаружены неопознанные серебристые металлические шары
Немецкий инженер собрал 8192-ядерный GPU на базе микроконтроллеров RISC-V со встроенным дисплеем
Люк Спарк представил трейлер фантастического вестерна «Динозавры Дикого Запада»
В Китае разработали новый способ размещения электромобилей на грузовых судах
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 в Crimson Desert и других современных играх
Samsung обогнала Nvidia по квартальной прибыли, а за этот год может заработать больше, чем за 40 лет
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready 610.74 для двух новых игр
Digital Chat Station: смартфон Honor с выдвижной камерой-роботом дебютирует в августе
В свободной продаже замечена материнская плата с 8-ядерным процессором «Эльбрус» за 70 тыс рублей
MLID и HUB обсудили RTX 6000: карты с 8 ГБ VRAM станут неиграбельными, 16 ГБ — абсолютный минимум
Зонд New Horizons вышел из самой долгой спячки, находясь в 9,5 млрд км от Земли
В России подорожает курица и другое мясо птицы — производители предупреждают о кризисе в отрасли
В России в свободной продаже замечены мини-НПЗ стоимостью от 1 млн рублей
Сборка на Core i7-4790 с RX 570 протестирована в ряде популярных игр
«АвтоВАЗ» начал производить Lada Aura с климат-контролем
Отказ PlayStation от физических дисков вызвал всплеск интереса к взлому PS5
Пилот Мельников: Инициатива Минпромторга может способствовать серийному производству малой авиации
Телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал неизвестный химический сигнал на поверхности Титана и Плутона
Электромобиль Leapmotor T03 в Германии предлагают в лизинг всего за $56 в месяц

Популярные статьи

Телевизор вместо игрового монитора для ПК – личный опыт, настройка и нюансы выбора
Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Интервью с Ivan_FCB (Ivan_FCB) — автором на сайте overclockers.ru
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter