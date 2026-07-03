Американский разработчики бытовой робототехники продолжают расширять список задач, которые техника может выполнять без постоянного участия человека. Новый проект Weave Robotics рассчитан именно на повседневную домашнюю работу.
Weave Robotics/YouTube
Компания представила робота Isaac 1, который получил колесную платформу, телескопический корпус и две роботизированные руки. По сути, устройство способно самостоятельно перемещаться между комнатами и выполнять несколько бытовых операций.
Робот заправляет постель, складывает одежду, сортирует белье, поправляет подушки, убирает вещи и размещает их на своих местах. Isaac 1 оснащен моторизованной колесной базой. Телескопический корпус регулирует высоту от 0,9 до 1,75 метра — так робот дотягивается до кроватей, полок и корзин для белья. На верхней части установлены две руки. Система использует камеры и искусственный интеллект для распознавания объектов и навигации по комнатам.
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Для навигации система использует встроенные камеры и алгоритмы искусственного интеллекта. Они помогают распознавать предметы, определять планировку помещений и находить нужные вещи. Если робот сталкивается со сложной ситуацией, управление временно принимает удаленный оператор, после чего робот снова возвращается к автономной работе.
Для защиты конфиденциальности Weave Robotics предусмотрела аппаратное отключение камер, когда они не нужны. Компания оценила Isaac 1 в 7999 $, также доступна подписка за 449 $ в месяц. Поставки в Калифорнии начнутся уже этой осенью, а в 2027 году робот появится и в других штатах США.