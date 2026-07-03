Американская компания Weave Robotics представила мобильного человекоподобного робота Isaac 1 для выполнения домашних дел.

Американский разработчики бытовой робототехники продолжают расширять список задач, которые техника может выполнять без постоянного участия человека. Новый проект Weave Robotics рассчитан именно на повседневную домашнюю работу.

Weave Robotics/YouTube

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Компания представила робота Isaac 1, который получил колесную платформу, телескопический корпус и две роботизированные руки. По сути, устройство способно самостоятельно перемещаться между комнатами и выполнять несколько бытовых операций.

Робот заправляет постель, складывает одежду, сортирует белье, поправляет подушки, убирает вещи и размещает их на своих местах. Isaac 1 оснащен моторизованной колесной базой. Телескопический корпус регулирует высоту от 0,9 до 1,75 метра — так робот дотягивается до кроватей, полок и корзин для белья. На верхней части установлены две руки. Система использует камеры и искусственный интеллект для распознавания объектов и навигации по комнатам.





Для навигации система использует встроенные камеры и алгоритмы искусственного интеллекта. Они помогают распознавать предметы, определять планировку помещений и находить нужные вещи. Если робот сталкивается со сложной ситуацией, управление временно принимает удаленный оператор, после чего робот снова возвращается к автономной работе.

Для защиты конфиденциальности Weave Robotics предусмотрела аппаратное отключение камер, когда они не нужны. Компания оценила Isaac 1 в 7999 $, также доступна подписка за 449 $ в месяц. Поставки в Калифорнии начнутся уже этой осенью, а в 2027 году робот появится и в других штатах США.