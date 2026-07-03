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Global_Chronicles
Нехватка и рост цен на топливо осложняет доставку молочной продукции в регионы
Российские производители молочной продукции заявили, что нехватка топлива и перебои на АЗС уже отражаются на логистике. Компании фиксируют рост расходов и предупреждают: если ситуация затянется, поставки в части регионов могут стать менее стабильными.
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Проблемы с бензином и дизельным топливом, о которых раньше говорили в контексте автоперевозок и сельского хозяйства, дошли до производителей молочной продукции. Для этой отрасли стабильная работа транспорта и холодильной логистики критична, а текущие сбои уже влияют на ежедневные операции.

Фото AP / TASS

Представители молочных компаний рассказали, что в ряде регионов столкнулись с ограничениями на заправках и нестабильностью поставок топлива. Для части производителей это означает, что машины труднее отправлять в рейс по привычному графику: иногда приходится менять маршруты, переносить загрузку или искать альтернативные АЗС. При этом молочная продукция требует строгого соблюдения сроков и температурного режима. Автоцистерны и рефрижераторы должны двигаться без задержек, иначе риски потерь товара и дополнительной утилизации возрастают. Компании отмечают, что любые задержки по топливу быстро превращаются в конкретные потери.

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Отдельно производители молочной продукции говорят о росте затрат. Топливо дорожает, скидки по картам сокращаются, а маршруты удлиняются из-за поиска работающих заправок. В совокупности это увеличивает стоимость логистики и давит на финансовые показатели производителей. По данным Forbes, часть предприятий уже пересматривает графики поставок и предупреждает партнеров о возможных изменениях. Речь не идет о немедленном исчезновении молочной продукции с полок, но компании признают, что при сохранении нынешней ситуации управлять цепочками поставок становится заметно сложнее.

Дефицит топлива повысил цены на бензин из Белоруссии и вызвал пересмотр стандартов качества до Евро-2

Участники рынка опасаются, что затянувшийся дефицит топлива может ударить по наиболее удаленным и сельским территориям, куда доставка и так требует больше ресурсов. В этих условиях, производители молочной продукции следят за развитием ситуации на топливном рынке и рассчитывают на стабилизацию, чтобы не переходить к более жестким мерам вроде сокращения объемов или сокращения числа рейсов.

#россия #логистика #топливо #поставки #бензин #производители #дизель #азс #молочная продукция
Источник: forbes.ru
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