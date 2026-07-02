Bugatti представила специальную версию W16 Mistral Blanc Éternel, которая вошла в ограниченную серию из 99 автомобилей. Гиперкар, способный развивать скорость до 420 км/ч, получил детали кузова и салона из настоящего фарфора.

Финальную серию Bugatti W16 Mistral компания дополнила исполнением Blanc Éternel. Для этой версии использовали настоящий фарфор, который появился не только в интерьере, но и на отдельных элементах кузова.

Изображение: Сarscoops

Bugatti разработала W16 Mistral Blanc Éternel вместе с немецкой мануфактурой Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM). Всего компания выпустит 99 экземпляров W16 Mistral, а производство модели уже завершилось.

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Основную часть кузова окрасили в белый цвет. При этом настоящий фарфор использовали для вставок на крышке двигателя, крышке маслозаливной горловины, крышке бензобака и эмблемах EB. На двух элементах крышки двигателя также разместили знак королевского скипетра KPM Berlin. Работа с этим материалом потребовала отдельного подхода. Во время обжига фарфор уменьшается примерно на 17%, поэтому каждую деталь заранее изготавливали увеличенного размера, чтобы после обработки она точно соответствовала проектным размерам.

Изображение: Сarscoops

После окраски кузова мастера вручную нанесли десятки тонких черных линий. Они повторяют цифровую поверхность W16 Mistral, созданную по технологии NURBS, и подчеркивают геометрию кузова.

Изображение: Сarscoops

Фарфоровые элементы присутствуют и в салоне. Их установили на рычаг переключения передач, накладках динамиков, центральном подлокотнике, накладках для коленей и переключателях стеклоподъемников. Такой же графический рисунок продолжается на белой кожаной отделке.

Изображение: Сarscoops

Ранее Bugatti уже применяла фарфор в модели Veyron Grand Sport Vitesse L'Or Blanc, представленной в 2011 году. Одновременно с Blanc Éternel компания и KPM выпустили лимитированную коллекцию фарфоровых чашек тиражом 1000 экземпляров.

Изображение: Сarscoops



