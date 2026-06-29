В Европе предложили ввести налоги и парковочные сборы в зависимости от размера машин.

С 2000 года новые автомобили в большинстве своем растут в длину, ширину и высоту. Авторы нового доклада считают, что эту тенденцию необходимо остановить через налоги и регулирование.

Изображение: Сarscoops

Организации Transport & Environment и Clean Cities выпустили доклад о распространении крупных автомобилей. Ежегодно новые машины прибавляют в длину 1,2 см. Высота растет на 0,5 см. Ширина и высота капота увеличиваются на те же 0,5 см. Такая динамика сохраняется на протяжении 25 лет. В докладе сравниваются два сценария. Первый — сохранение нынешних трендов, при которых внедорожники и большие машины занимают все большую долю продаж. Второй — возвращение средних размеров к уровню 2010–2015 годов через меры регулирования.

Изображение: Сarscoops

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При сохранении текущей динамики города потеряют от 8,5% до 14% уличных парковочных мест. The Guardian сообщает, что только Лондон и Берлин лишатся около 100 тысяч машиномест.

Изображение: Сarscoops

Авторы доклада опираются на данные предыдущих работ, согласно которым увеличение высоты капота ухудшает исходы для пешеходов и велосипедистов при ДТП.

Крупногабаритные машины тяжелее и потребляют больше энергии. Для электромобилей европейскому парку дополнительно понадобится 22,5 тераватт-часа электроэнергии в год. Это объем, который вырабатывают 1500 ветряных турбин. Для машин с двигателями внутреннего сгорания прогнозируется рост импорта нефти более чем на 100 миллионов баррелей.

Изображение: Сarscoops

В качестве возможных мер специалисты предлагают ограничить габариты автомобилей, ввести систему налогов и парковочных сборов для крупногабаритных авто, а также поддержать выпуск компактных электромобилей.



