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Global_Chronicles
Высокие капоты пикапов и внедорожников связывают с 3000 летальных ДТП в США за последние 8 лет
Авторы нового анализа в США обнаружили связь между увеличением высоты капотов автомобилей и ростом числа смертельных ДТП при наезде на пешеходов.
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За последние годы количество погибших пешеходов на дорогах США заметно выросло. Участники нового расследования решили проверить, какую роль в этой тенденции могли сыграть изменения конструкции автомобилей. Изображение: Сarscoops

Расследование New York Times охватило федеральную статистику ДТП, регистрационные данные транспортных средств и результаты краш-тестов. Полученные данные указывают на связь между увеличением размеров пикапов и внедорожников и дополнительными смертельными случаями среди пешеходов.

По оценке авторов анализа, повышение высоты капотов могло оказаться связано примерно с 3000 случаев гибели пешеходов в период с 2016 по 2024 год. В расчеты не вошли происшествия на парковках, частных территориях и подъездных дорогах, поэтому приведенная цифра считается осторожной оценкой. Фактически же ДТП на парковках именно из-за больших габаритов пикапов и высоких капотов происходят. И примером этому может служить случай, о котором мы относительно недавно рассказывали.

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Специалисты связывают разницу в последствиях при ДТП с высотой передней части автомобиля. При столкновении с легковыми моделями, у которых капот расположен ниже, первичный контакт чаще происходит в области ног и нижней части тела пешехода. У крупных пикапов и внедорожников ситуация выглядит иначе: из-за большей высоты передней части автомобиля при наезде на пешехода удар нередко приходится уже на область груди или туловища. Если у седанов капот обычно находится ниже 76 сантиметров от земли, то у современных пикапов его высота достигает примерно 116 сантиметров. Даже многие легковые модели сегодня имеют капот около 90 сантиметров, что создает дополнительный риск для людей ростом менее 168 сантиметров.

Отдельное внимание авторы уделили обзорности. За два десятилетия слепая зона Chevrolet Silverado почти удвоилась. У GMC Sierra и Toyota Tacoma этот показатель вырос примерно на 60 процентов, а у Ford F-150 — на 25 процентов. Автопроизводители рассчитывают на электронные системы безопасности, однако специалисты отмечают, что прямая видимость остается критически важным фактором.

#сша #внедорожники #дтп #new york times #безопасность дорожного движения #ford f-150 #пикапы #chevrolet silverado #безопасность пешеходов #forensic rock #gmc sierra #toyota tacoma #высота капота #слепые зоны
Источник: carscoops.com
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