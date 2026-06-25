Авторы нового анализа в США обнаружили связь между увеличением высоты капотов автомобилей и ростом числа смертельных ДТП при наезде на пешеходов.

За последние годы количество погибших пешеходов на дорогах США заметно выросло. Участники нового расследования решили проверить, какую роль в этой тенденции могли сыграть изменения конструкции автомобилей. Изображение: Сarscoops

Расследование New York Times охватило федеральную статистику ДТП, регистрационные данные транспортных средств и результаты краш-тестов. Полученные данные указывают на связь между увеличением размеров пикапов и внедорожников и дополнительными смертельными случаями среди пешеходов.

По оценке авторов анализа, повышение высоты капотов могло оказаться связано примерно с 3000 случаев гибели пешеходов в период с 2016 по 2024 год. В расчеты не вошли происшествия на парковках, частных территориях и подъездных дорогах, поэтому приведенная цифра считается осторожной оценкой. Фактически же ДТП на парковках именно из-за больших габаритов пикапов и высоких капотов происходят. И примером этому может служить случай, о котором мы относительно недавно рассказывали.

Специалисты связывают разницу в последствиях при ДТП с высотой передней части автомобиля. При столкновении с легковыми моделями, у которых капот расположен ниже, первичный контакт чаще происходит в области ног и нижней части тела пешехода. У крупных пикапов и внедорожников ситуация выглядит иначе: из-за большей высоты передней части автомобиля при наезде на пешехода удар нередко приходится уже на область груди или туловища. Если у седанов капот обычно находится ниже 76 сантиметров от земли, то у современных пикапов его высота достигает примерно 116 сантиметров. Даже многие легковые модели сегодня имеют капот около 90 сантиметров, что создает дополнительный риск для людей ростом менее 168 сантиметров.