Apple обратилась к администрации Дональда Трампа с просьбой разрешить закупку DRAM у CXMT, несмотря на ограничения Пентагона.

Рынок микросхем памяти показывает заметный рост цен и меняет условия поставок для крупных производителей. Apple ищет способы снизить нагрузку на будущие устройства через изменение ограничений на закупки.

Изображение: WCCFTech

Financial Times сообщает, что Apple ведет переговоры с Министерством торговли США и другими представителями администрации. Компания добивается смягчения ограничений и обсуждает закупки крупных партий памяти для производственной цепочки iPhone.

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Цены на LPDDR5X продолжают расти. Доля памяти в стоимости 256-гигабайтного iPhone 18 Pro может увеличиться до 27% против примерно 9% в iPhone 17 Pro в 2025 году.

CXMT наращивает производство и увеличивает выпуск пластин с 200 тысяч до 300 тысяч в месяц. Это усиливает ее роль на рынке и создает дополнительный вариант поставок для Apple. Частичное подключение CXMT к цепочке поставок меняет переговорные позиции Apple с крупными производителями памяти. В случае одобрения запроса возможное расширение сотрудничества затронет и YMTC.

В центре внимания CXMT, которая находится в ограничительных списках Пентагона. Apple рассматривает доступ к ее памяти как способ снизить зависимость от других поставщиков.