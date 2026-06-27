Фотографы-шпионы засняли интерьер электрического кроссовера Bentley возле Нюрбургринга. Главная деталь салона — информационно-развлекательная система, которая выглядит так, будто она тает.

Компания Bentley готовит к выпуску свой первый электрический кроссовер. Новые снимки прототипа, сделанные во время тестов на Нюрбургринге, впервые позволили рассмотреть детали салона. Внешне модель напоминает Porsche Cayenne Electric, однако интерьер имеет ряд отличий.

Изображение: Сarscoops

Водительское место оснастили трехспицевым рулем с подрулевыми рычагами. Справа расположился рычаг переключения передач, слева — блок кнопок управления светом и стеклоочистителями. Руль получил двухцветную отделку, глянцевые черные вставки и рифленые колесики управления.

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За рулем находится изогнутая цифровая панель приборов. Снимки показали, что она открывает вид на заднюю часть кроссовера без маскировки. Однако центральным элементом салона стала информационно-развлекательная система — ее вертикальный изогнутый дисплей придает интерьеру необычный вид. Система поддерживает функцию HomeLink.

Изображение: Сarscoops

На центральной консоли предусмотрели отдельные физические переключатели для климат-контроля, так что пассажирам не придется управлять температурой через экран. Нижний ряд сидений также отвечает за климатические установки и регулировку кресел.

Изображение: Сarscoops

Впервые удалось рассмотреть панель со стороны переднего пассажира. Вместо дополнительного дисплея там установили деревянную отделку. Среди других деталей салона — массивные металлические вставки, круглые вентиляционные отверстия, контрастная строчка и металлические педали.

Внешне кроссовер близок к Porsche Cayenne Electric, особенно его профиль. Передняя часть отличается закрытой решеткой радиатора, которая повторяет концепт EXP 15. По бокам от нее установлены круглые фары, похожие на те, что стоят на Continental и Flying Spur. В нижней части бампера разместили широкие воздухозаборники с ромбовидной сеткой.

Изображение: Сarscoops

Кроссовер построят на платформе PPE, которую уже используют Audi A6, Q6 e-tron, Porsche Macan и Cayenne Electric. У последнего аккумулятор на 113 кВт·ч и мощность до 1139 лошадиных сил. Bentley заявляет, что их модель сможет восполнять запас хода на 161 километр за семь минут быстрой зарядки.

Выход модели в США запланирован на третий квартал будущего года. Стоимость, по данным руководства Bentley Americas, составит от 200 до 250 тысяч долларов США.