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Global_Chronicles
Hyundai и Kia тестируют первую в мире технологию дезинфекции салона автомобиля в модели PV5
Hyundai Motor и Kia представили первую в мире технологию дезинфекции салона автомобиля и испытали ее на электромобиле Kia PV5.
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Производители автомобилей начали применять технологии очистки воздуха не только для климатических систем, но и для борьбы с микроорганизмами внутри салона. Hyundai и Kia разработали решение, которое проверяют непосредственно в автомобиле на базе Kia PV5.

Изображение: Kia

Hyundai Motor и Kia заявили о создании первой в мире технологии дезинфекции салона автомобиля. Новая система получила название Plasma Care UVC и использует плазменную лампу, которая воздействует на бактерии, вирусы и другие микроорганизмы, а также помогает удалять вещества, вызывающие неприятные запахи. Основой технологии стал дальний ультрафиолетовый свет C (Far-UVC) с длиной волны от 200 до 230 нанометров.

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По данным Hyundai, этот диапазон позволяет уничтожать микроорганизмы, при этом не проходя через внешний слой кератина кожи. Компании проверили работу системы в сотрудничестве с Корейским институтом автомобильных технологий. Испытания прошли на электромобиле Kia PV5. Во время тестирования технология уничтожила 99,9% бактерий кишечной палочки после 40 минут воздействия.


Hyundai и Kia также рассматривают применение этой разработки не только в автомобилях. Компания указывает, что технология может использоваться в крупных помещениях, включая школы и больницы, где обычное ультрафиолетовое излучение может создавать ограничения. Хан Джу Чжан, старший инженер-исследователь Hyundai Motor и Kia, отметил, что система может применяться в будущих автономных автомобилях и специализированном транспорте.

#электромобили #hyundai #kia #kia pv5 #far-uvc #plasma care uvc #дезинфекция автомобиля
Источник: electrek.co
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