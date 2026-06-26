YouTube объявила о нескольких изменениях для сервиса Shorts. Обновление включает новые элементы управления воспроизведением и изменения в интерфейсе.

YouTube анонсировала обновления для сервиса Shorts, сосредоточив внимание на новых элементах управления воспроизведением и изменениях интерфейса.

Изображение: blog.youtube

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YouTube представила обновления для Shorts, которые постепенно станут доступны пользователям. Одним из нововведений стал режим Clear Screen. Он скрывает кнопки и текст на экране, чтобы видео занимало больше пространства. Вернуть интерфейс можно одним касанием.

Изображение: blog.youtube





Платформа также добавила возможность смотреть ролики на скорости 2× и включила отдельную кнопку отключения звука прямо в плеере. Кроме того, пользователи смогут устанавливать значение таймера на отметку 0 при создании коротких видео.

Изображение: blog.youtube

YouTube изменит и некоторые элементы интерфейса. Вместо значка «палец вверх» появится сердце, а кнопку Dislike уберут. При этом функции «Не интересует» и «Не рекомендовать этот канал» сохранятся, поэтому пользователи по-прежнему смогут влиять на персональные рекомендации.