Главный коммерческий директор Micron Сумит Садана заявил, что агрессивная тактика закупок Apple помешала производителям инвестировать в расширение мощностей. По его словам, рекордно низкие цены, которые требовала Apple, отпугнули инвесторов.

Компания Micron Technology отчиталась о впечатляющих результатах третьего квартала. Выручка выросла на 346%, валовая прибыль приблизилась к 85%. Акции компании подскочили на 15% на внебиржевых торгах. Однако главный коммерческий директор Micron Сумит Садана в интервью The Wall Street Journal указал на неожиданную причину текущего дефицита памяти.

Изображение - ChatGPT

Садана заявил, что во время последнего спада на рынке памяти компания не могла инвестировать в новые мощности. Валовая прибыль Micron тогда стала отрицательной. Причиной он назвал некоторых клиентов, которые воспользовались ситуацией и заплатили за продукцию рекордно низкие цены. Он не назвал Apple конкретно, но его комментарий явно относился к компании из Купертино.

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«Мы сказали нескольким клиентам, которые в то время очень агрессивно завышали цены, что это неконструктивно», — сказал Садана. По его словам, низкие цены отпугивали инвесторов. Многие инвестиции в отрасли были прекращены в 2023 году из-за низкой рентабельности.

Apple известна жесткой политикой в отношении поставщиков. Ее долгосрочные соглашения о закупках помогли компании лучше защититься от роста цен, чем ее конкурентам. Но эта тактика, по мнению руководителя Micron, создала неустойчивую ценовую среду. Она помешала инвестициям в дополнительные производственные мощности.

Заявление Садана прозвучало через неделю после того, как Тим Кук сказал The Wall Street Journal, что дефицит оперативной памяти вынудит Apple повысить цены. Кук заявил, что производители памяти значительно подняли цены, и призвал вернуть их к разумному уровню для потребительских товаров.

Теперь Micron указывает на обратную сторону ситуации. Агрессивный торг Apple о ценах в период спада, по мнению производителя, привел к тому, что производители не вкладывались в расширение производства. Когда спрос вырос, мощностей не хватило.