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Global_Chronicles
Apple жалуется на рост затрат, при этом подняла цену iPhone на 60% за десять лет
Apple жалуется на рост цен на микросхемы памяти и прогнозирует повышение стоимости iPhone 18 Pro. При этом за последнее десятилетие компания подняла цену на флагманский смартфон на 60%, тогда как потребительская корзина в США выросла всего на 37%.
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Apple снова предупреждает о росте затрат на комплектующие. Компания перешла на ежеквартальные контракты на закупку памяти, тогда как раньше заключала годовые соглашения. Цены на микросхемы DRAM растут, и аналитики прогнозируют повышение стоимости будущих моделей iPhone. Однако за десять лет Apple подняла цену на свой флагманский смартфон на 60% при росте потребительской корзины всего на 37%. Теперь компания жалуется на внешние факторы, хотя сама десятилетиями повышала цены быстрее инфляции.

Изображение - ChatGPT

В 2016 году iPhone 7 Plus стоил $749. В 2025 году iPhone 17 Pro Max вышел по цене $1199. Разница – $450 или 60%. За тот же период потребительская корзина в США выросла с 240 до 328,82 пункта – прибавка 37%. Теперь Apple снова жалуется. Компания перешла с годовых контрактов на закупку памяти на ежеквартальные. Цены на LPDDR5X объемом 12 ГБ выросли с начала 2025 года на $68,8 и достигли $145 за единицу. Аналитики прогнозируют, что iPhone 18 Pro будет стоить $1399 против $1099 у iPhone 17 Pro. iPhone 18 Pro Max может подорожать до $1499 – на $300 больше.

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При этом валовая маржа Apple остается высокой. По прогнозам JP Morgan, даже после повышения цен на $50-100 она сохранится на уровне 45% в 2027 году. Модель iPhone Ultra за $2000 поможет поднять среднюю цену продажи до $1084 с $987 в этом году. Трудно жалеть компанию, которая за десять лет подняла цену на свой главный продукт на 60% и теперь изображает из себя жертву из-за роста цен на комплектующие. Apple заработала огромную прибыль за эти годы. Возможно, компании стоило бы использовать накопленные доходы, чтобы дать клиентам передышку.

#apple #смартфон #iphone #цены #инфляция #потребительская корзина #память dram
Источник: wccftech.com
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