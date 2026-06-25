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Global_Chronicles
Галактика Сигара рождает звёзды в десять раз быстрее Млечного Пути — JWST насчитал 16,5 млн звёзд
Галактика Сигара, расположенная в 12 миллионах световых лет от Земли, создает новые звезды примерно в десять раз быстрее, чем Млечный Путь. Телескоп Уэбба впервые заглянул сквозь плотную пыль и насчитал в ее центре 16,5 миллионов отдельных звезд.
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Астрономы получили один из самых подробных наборов данных о галактике M82. Наблюдения позволили изучить ее внутренние области, которые долгое время оставались скрытыми из-за большого количества космической пыли.

Изображение: NASA/ESA/CSA

Галактика Сигара (Messier 82) находится примерно в 12 миллионах световых лет от Земли и отличается чрезвычайно высокой скоростью формирования новых звезд. По этому показателю она превосходит Млечный Путь примерно в десять раз.

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Долгое время плотные пылевые облака мешали астрономам рассмотреть центральную часть галактики. Ситуацию изменил Космический телескоп Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope). За более чем 65 часов наблюдений его инфракрасные приборы смогли проникнуть сквозь пыль и зафиксировать около 16,5 миллиона отдельных звезд.

Полученные данные помогают восстановить историю развития M82. Ученые связывают нынешнюю активность галактики с ее прошлым взаимодействием с соседней галактикой. На это указывает деформированный диск, который остается несимметричным и отличается по яркости с разных сторон. По сути, последствия столкновения могли запустить интенсивное звездообразование, которое продолжается до сих пор.

Астрофизики не могут объяснить природу необычной двойной вспышки, зафиксированной китайским зондом            

Уэбб также зафиксировал крупные выбросы вещества над и под диском галактики. На снимках различимы несколько слоев: рядом с центральной областью располагается ионизированный газ, а дальше находятся более холодные частицы пыли. Эти структуры связаны с энергией, которую выделяют многочисленные молодые звезды.

Для более полного анализа ученые сопоставили данные Уэбба со снимками Космического телескопа Хаббл (Hubble Space Telescope). Хаббл изучал распределение газа и пыли в видимом диапазоне, тогда как Уэбб позволил подсчитать скрытые за ними звезды.

Теперь астрономам предстоит потратить годы на изучение этих 16,5 миллионов звезд. Галактика, которая казалась хаотичным беспорядком, постепенно раскрывает свою историю.

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Источник: universetoday.com
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