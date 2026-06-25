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Global_Chronicles
Астрофизики не могут объяснить природу необычной двойной вспышки, зафиксированной китайским зондом
Китайский зонд «Эйнштейн» зафиксировал необычный взрыв – две рентгеновские вспышки с интервалом около 200 секунд.
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Запущенный в 2024 году на низкую околоземную орбиту зонд «Эйнштейн» сканирует небо в поисках высокоэнергетических рентгеновских событий. Аппарат совершает оборот вокруг Земли каждые 96 минут и может обследовать почти все ночное небо за пять часов. 5 марта 2024 года он зафиксировал нечто необычное. Изображение: Live Science  

Зонд обнаружил рентгеновский транзиент – кратковременное событие, которому присвоили название EP240305a. Первая вспышка длилась около двух минут. Через 200 секунд последовала вторая, продолжительностью более четырех минут.

После обнаружения вспышки ученые навели на этот участок неба несколько наземных и космических телескопов. Наблюдения вели в рентгеновском, инфракрасном, оптическом и радиодиапазонах в течение нескольких недель. Рентгеновское излучение ослабло через несколько дней, радиоизлучение затухало постепенно в течение недель.

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Поведение EP240305a больше всего напоминает гамма-всплески – мощные космические взрывы, возникающие при гибели или столкновении массивных звезд, но приборы не зафиксировали гамма-лучей. Без их прямого обнаружения ученые не могут утверждать, что источником был именно гамма-всплеск.

В своей работе астрофизики классифицируют EP240305a как «гамма-темный» гамма-всплеск. Это означает, что событие по всем остальным характеристикам напоминает гамма-всплеск, но гамма-излучение отсутствует или слишком слабое для регистрации.

Ученые предлагают два возможных объяснения. Первое: струя гамма-излучения была направлена в сторону от Земли, и детекторы просто не смогли ее зафиксировать. Второе: вокруг источника образовалась оболочка из вещества, которая поглотила или ослабила гамма-сигнал до нерегистрируемого уровня.

В более широком смысле астрономы относят это событие к категории внегалактических быстрых рентгеновских транзиентов. Дальнейшее накопление данных о подобных необычных вспышках поможет ученым определить их природу.

#китай #космос #гамма-всплески #рентгеновские вспышки #зонд эйнштейн
Источник: livescience.com
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